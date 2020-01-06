Понедельник, 6 Январь, 09:24

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Где должна стоять главная елка Барнаула?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 61,91
€ 69,38
Обь
11см +0



Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Снегопады на АлтаеИтоги года-2019Новый год-2020
Вопрос дня



Когда отмечают Святки и можно ли гадать в эти дни

, ИА "Амител"
Святки – это время, наполненное магией и таинственностью
Фото: culture.novreg.ru

Фото: culture.novreg.ru


Святки – это особое зимнее время, наполненное волшебством и загадочностью. У многих этот период ассоциируется с безграничным весельем и радостью, и немудрено – этот период предназначен для того, чтобы радоваться рождению Христа. Рассказываем вам, когда начинаются и заканчиваются Святки, а также о том, можно ли гадать в эти дни. 

1

Что такое Святки и когда их празднуют?

Святки – это период между Рождественским сочельником и Крещением. Они традиционно длятся 12 дней. Начинаются они 6 января (с приходом сумерек и появлением на небе первой звезды) и заканчиваются 18 января (после освящения крещенской воды). В народе этот период еще называли "от звезды до воды".

2

Откуда взялось название "Святки"? 

Раньше Церковь отмечала Рождество и Крещение в один день. В IV веке два праздника были разделены и между ними установился особый праздничный период. Именно он и получил название "Святки".

Считается, что свое название это время получило в честь того, что все 12 дней были освящены великим событием – рождением Христа. Еще одна версия гласит, что слово "святки" произошло от слова "святить", так как на Святки народ "святит" или прославляет Христа и его рождение.

3

Как празднуют Святки?

В Святки Церковь призывает людей радоваться рождению Христа и восхвалять его в особых песнях – колядках. При этом принято навещать своих близких и друзей. Именно поэтому у многих время Святок ассоциируются с колядками.

Святки начинались с зажигания большого костра, который был посвящен божеству восточных славян Коляде. Коляда воплощал зимний солнцеворот. Предположительно, это имя произошло от древнеславянского "коло", что означает "круг", "колесо". Конечно же, ассоциируется это имя с солнцем. Поэтому на Святки народ зажигал костры, закатывал на гору горящее колесо, чтобы помочь нарождающемуся светилу набирать обороты.

По традиции гореть костры должны все 12 дней. Вокруг них собирались нарядные молодые люди, водили вокруг них хороводы, рассказывали сказки, задавали друг другу загадки, пели и веселились, прыгали через пламя.

Также в ночь перед Рождеством принято колядовать. Колядующие переодевались и ходили по домам с обрядовыми песнями, в которых прославляется Иисус Христос, а также хозяин дома и члены его семьи. При этом в группе колядующих был свой звездарь (человек, который нес Вифлеемскую звезду), звонарь (звенел колокольчиками) и мехоноша (носил мешки с подарками). За песни им вручались сладости или деньги. Если колядующих не одаривали, то считалось, что в этом доме весь год не будет дохода. В адрес хозяев высказывались угрозы и проклятья.

4

Какие традиции Святок существуют?

В эти дни следовало отказаться от тяжелого труда, но к уборке, готовке и другим домашним делам это не относится.

Обычно в это время принято навещать свою семью и близких.

Также в эти дни особое внимание оказывалось бедным, обделенным и нищим. Если среди знакомых имелись бедные люди, то им обязательно несли угощения или помогали им любыми другими способами.

Одним из самых важных моментов в праздновании Святок считалась семейная трапеза. Женщины вставали рано утром, чтобы приготовить на стол различные блюда. Стол накрывался для всех присутствующих, при этом на стол ставились дополнительные приборы для умерших в прошедшем году родственников.

Считалось, что до церковного нового года — 14 января — нельзя выметать мусор из дома. После его собирали и сжигали во дворе, избавляясь таким образом от проблем и ссор. А во второй половине праздника люди освящали свое жилище.

Завершались святки подготовкой к Крещению, когда мужчины шли на водоемы и делали в них проруби. В некоторых областях России, Украины и Белоруссии существовал обряд "изгнания святок", во время которого сжигался мусор или сено.

5

Можно ли гадать в святки?

У многих святки ассоциируются с гаданиями. Однако церковь не признает и даже запрещает гадания, называя эту традицию языческой и грешной.

Но несмотря на этот запрет, святки наполнены волшебством и таинственностью. Многие девушки не упускают момент, чтобы собраться вместе с подругами и погадать на свое будущее и в частности, на суженого.

 

Читайте также в сюжете: Новый год-2020
Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< январь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
09:12
Со смыслом и с душой: что принято дарить на Рождество 1
08:52
"Наша икона". Умер народный артист Геннадий Пискунов 0
07:29
Не ходи один и не пей: МЧС предупреждает об опасности зимней рыбалки 0
06:48
Домашние "белые мишки": фото очаровательных самоедских собак 3
06:24
Какие льготы имеют предпенсионеры и как им получить новую профессию
Никогда не поздно что-то поменять в жизни
06:01
От -4 до -14: какой будет погода в первый понедельник года в Алтайском крае 0
20:52
Боролся сам и помогал другим: каким запомнят хирурга-онколога Андрея Павленко 2
20:37
В МВД назвали купюры, которые чаще всего подделывают мошенники в России 0
20:17
Спас тысячи жизней: глава Минздрава выразила соболезнования близким хирурга Павленко 0
19:43
Эксперты назвали самые дешевые автомобили в России 4
19:14
То пожары, то потопы: в Красноярском крае из-за теплой погоды поднялся уровень воды 0
18:51
Из ресторана – в больницу: в Роспотребнадзоре назвали самые опасные блюда 0
18:17
В Молодежном театре Алтая подготовили сразу две премьеры к новогодним праздникам 0
17:48
В России разработают 230 новых законопроектов в 2020 году 13
17:16
Барнаульская елка вошла в пятерку самых высоких в России 10
16:49
Надеемся и ждем: работодатели в России планируют повысить зарплаты в 2020 году 10
16:16
Жесткое столкновение автобуса и "легковушки" произошло в Барнауле 3
15:48
Около 30 автомобилей рыбаков частично провалились под лед во Владивостоке 1
15:22
Умер хирург-онколог Павленко, который боролся с раком желудка 14
14:44
Врачи назвали напиток, который помогает понизить артериальное давление 2
14:15
На Алтае мужчина не дождался в гостях пельменей и напал на хозяев с кочергой 9
13:53
В Приморье девочка врезалась в дерево и погибла во время катания с горы на "плюшке" 5
13:21
Путин расскажет о снижении доходов россиян в послании Федеральному собранию 41
12:45
Солнце приблизилось к Земле на минимальное расстояние 8
12:12
Шубенков стал Дедом Морозом и спас снеговика в новогоднем видео у себя в Instagram 0
11:44
Девушку, которая обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании, арестовали в Москве 5
11:19
С тяжелой головой: новосибирский фотограф снял ролик об алтайском горном баране 0
10:47
В России планируют наказывать уголовно за отказ передать ребенка по решению суда 3
10:13
В алтайском селе обнаружили "голую" теплотрассу, которая "топит улицу" 8
09:48
Медики назвали 10 правил, которые сводят к минимуму риск заболеть раком 0
09:16
Сборная России по хоккею вышла в финал молодежного ЧМ 8
08:48
Количество зарегистрированных в России автомобилей превысило 60 млн 14
08:11
Власти Барнаула рассказали, сколько снега уже успели вывезти с городских улиц 25
07:44
В России хотят изменить возраст, с которого можно вступать в брак 3
07:13
Женщина в цветном платье и розовом пиджаке пропала в Алтайском крае 1
06:48
Самые нелепые новогодние свитера 4
06:26
Туман и гололед. Прогноз погоды в Алтайском крае на 5 января 0
06:01
В Барнауле закрыли на ремонт старый мост через Обь на два года 14
20:44
Врач подсказал действенный метод быстрого избавления от стресса 0
20:17
Омский народный хор исполнил песню Лютика из сериала "Ведьмак" от Netflix 1
19:57
Женщина насмерть забила бывшего мужа скалкой в новогоднюю ночь 3
19:17
Специалисты рассказали, какие продукты помогают в профилактике диабета 0
18:48
Стоматолог напал на женщину с ребенком в Приморье 4
18:10
Крупный торговый центр эвакуировали в центре Барнаула 0
17:44
Тарифы на электроэнергию выросли в Алтайском крае в 2020 году 20
17:16
Двое пьяных дебоширов напали на полицейских в Новосибирске 10
16:49
Энергоблок Южно-Украинской АЭС отключился из-за срабатывания системы защиты 1
16:09
Анастасия Заворотнюк поздравила россиян с Новым годом и поблагодарила за поддержку 1
15:44
Футболист Федор Смолов раскрыл отношения с 17-летней внучкой Бориса Ельцина 10
15:20
Очевидцы: пьяный водитель устроил ДТП в центре Барнаула 16
14:30
"Это страшно": жена онколога Павленко прокомментировала последнее письмо мужа 2
13:42
Актриса Камерон Диаз в 47 лет впервые стала матерью 3
13:15
Люди погибли во время пожара в Барнауле 1
12:45
Волочкова полностью разделась для того, чтобы ответить хейтерам 18
12:00
Время чудес. Армянская сказка "Золотоволосая Лусик" 0
11:49
В Microsoft сообщили о прекращении поддержки Windows 7 19
11:13
Автомобиль протаранил фонарный столб в Рубцовске 4
10:41
Эксперты рассказали о самых безопасных туристических маршрутах на 2020 год 2
10:20
Избиение заключенных сотрудниками кузбасской колонии попало на видео 5
09:44
Жительница Урала продает тысячную купюру за 7,7 млн рублей 3
09:12
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом 8
08:49
Звезду одного из фильмов Марвел обвиняют в убийстве собственной матери 0
08:07
Крыша автобазы рухнула на пассажирские автобусы в Барнауле 8
07:41
Как помогают семьям, воспитывающим детей-инвалидов в Алтайском крае. Инфографика 0
07:32
Продать, выкинуть или передарить: что делать с ненужными подарками 1
07:08
Можно ли с помощью солнечных батарей обеспечить дом электроэнергией в Алтайском крае 15
06:51
Худеем после новогоднего застолья: рецепты жиросжигательных коктейлей 1
06:32
Мещанская привычка: как праздновали Новый год в Барнауле во времена империи 6
06:04
Самое время для зимних прогулок. О погоде в Алтайском крае 4 января 0
21:00
Стоп-кадр. В алтайском городе-курорте сфотографировали "четырехэтажную" сосульку 2
20:27
Названы регионы, в которых люди чаще всего ругаются матом 9

© ИА «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.