Как правильно гадать в Рождественский сочельник

Гадание со свечами

Для гадания понадобится миска с водой, половинки от скорлупы грецкого ореха (их нужно столько же, сколько девушек участвует в гадании) и столько же небольших свечей. Свечи вставляются в скорлупки, зажигаются и опускаются плавать в миску с водой. Та девушка, у которой свеча сгорит первой, выйдет замуж первой. Соответственно, та девушка, у которой свеча сгорит последней, и замуж выйдет последней. Если у кого скорлупка со свечой утонула, той девушке, скорее всего, замужем не бывать.

Гадание "да – нет"

Над банкой с крупой или зерном держат левую руку ладонью вниз. Сосредоточившись, нужно задать интересующий вас вопрос. После этого возьмите из банки горсть крупы и пересчитайте зерна. Если их четное количество, это означает положительный ответ, нечетное – отрицательный.

Гадание на будущих детей

В рюмку нужно налить воды, в нее опустить кольцо и выставить на мороз. Перед сном рюмка забрать с мороза и по образовавшейся в ней ледяной поверхности можно судить о будущих детях. Количество бугорков указывает на количество мальчиков, а количество ямок на то, сколько будет девочек.

Гадание по книге

Наугад берется книга и задается вопрос. После этого нужно назвать номер страницы и строки. То, что написано в этом месте и есть ответ на заданный вопрос.

Гадание с цепочкой

Нужно взять золотую цепочку, потереть ее между ладоней, подержать в правой руке, потрясти и бросить на стол. Если образовался круг – ожидаются замкнутые неприятности; полоса – везение; узел – трудности и болезни; треугольник – любовные успехи; бант – свадьба; змея – предательство; сердце – любовь.

Гадание с зеркалом

Считается самым мистическим. В абсолютной темноте, ночью, нужно сесть напротив зеркала со свечой. Никого, кроме вас, в комнате быть не должно. Нужно внимательно всмотреться в отражающую поверхность. Где-то через 5 минут она потускнеет. Тогда за стеклом отразится суженый, а точнее – принявший его обличье дьявол. Девушка должна начать произносить "чур меня", чтобы он исчез. В противном случае нечисть материализуется.

На расческу

Перед сном нужно расчесать волосы и положить расческу под подушку и проговорить "Суженый мой, ряженый мой, приди ко мне, причеши мне голову". Сон укажет на избранника. Во сне гадающая может и не увидеть суженого, но нужно обращать внимание на косвенные признаки (во сне может фигурировать его вещь или разговор будет идти о нем).

На валенок или сапог

Так выясняется, с какой стороны ждать избранника. В полночь нужно выйти во двор и кинуть обувь на дорогу. Куда будет указывать носок – оттуда ждать суженого или сватов.

Гадание на имя возлюбленного

Ночью нужно выйти на улицу и спросить имя у первого встречного. Именно так и будут звать вашего избранника.

Гадание по свечам

Нужно зажечь свечу и проговорить про себя волнующий вопрос. Затем огарок положить в металлическую миску и растопить воск. После этого влить холодную воду и проанализировать получившуюся фигуру, опираясь на собственную интуицию. Примерные значения:

сердце – любовь;

рыбка – беременность;

птица – известие, новость;

множество капелек – денежная прибыль;

цветок – встреча;

гриб – долгая жизнь;

яблоко – хорошее здоровье;

яйцо – тайна.

Гадание по телевизору

Более современный способ гадания. Необходим включенный телевизор. Гадающие уходят в другую комнату и гадающий задает волнующий его вопрос. После этого нужно подойти к телевизору и послушать ответ. Первая произнесенная в телевизоре фраза и будет ответом на заданный вопрос. Если ответ понятен, то так тому и быть. А если фраза не связана с вопросом и ответа не дает – результат еще не определен.

Гадание по волосам

Нужны волосы гадающего и человека, с кем планируете связать свою жизнь. Берется емкость с водой, щепотка соли, зола и сахар. Все эти ингредиенты перемешиваются и добавляются в воду. Когда поверхность станет абсолютно гладкой, нужно отправить туда два волоска: свой и избранника. Миска оставляется до утра в углу комнаты. Если поутру окажется, что волосы переплелись между собой, то свадьбе быть в скором времени. В случае если волоски отстранятся друг от друга, то пару ожидает разлука.