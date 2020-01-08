Третья мировая война. Почему о ней говорят и начнется ли она в 2020 году?

Ни для кого не секрет, что США и Иран находятся в состоянии конфликта уже давно. Но несмотря на это, некоторые эксперты считают, что США совершили безрассудный шаг, а их действия приравнивают к терроризму. Не стоит забывать, что вместе с Сулеймани был убит и замглавы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис, а сама атака произошла на территории Ирака.

"Действия американцев могут трактоваться как акт прямой агрессии не только против Ирана, а возможно даже, скорее против Ирака. Здесь вполне резонно согласиться с заявлением нынешнего исполняющего обязанности премьер-министра Ирака Аделя Абдул Махди, который назвал американскую операцию грубым нарушением суверенитета Ирака и актом агрессии против него. Дело в том, что США нарушили условия их военного присутствия в Ираке и провели несанкционированную с Ираком военную операцию на его территории. В результате погиб не только прибывший в Ирак с визитом иранский генерал Сулеймани", — высказался в интервью "МК" автор книги об истории Ирана "Персидский бастион", директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

Он отметил, что Иран может задействовать свое влияние в Ираке, чтобы их правительство и парламент потребовали вывода американских войск оттуда. Но, возможно, Иран не ограничится только дипломатическим и политическим ответом.

"Наиболее вероятным может быть использование диверсионных групп, беспилотных летательных аппаратов и дружественных Ирану сил в самом Ираке для атак против американских баз и объектов там. Но нельзя полностью исключать того, что Иран в ответ на резкую эскалацию со стороны США тоже может повысить ставки и попытаться нанести прямой удар по какой-нибудь американской военной цели или высокопоставленной персоне. Наконец, в зоне досягаемости иранских сил находятся американские базы в Афганистане, и размещенному на этих базах персоналу тоже можно устроить горячие деньки", — заключил эксперт.

Старший исследователь Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) Титти Эрастё отметил, что атаку США можно расценивать как шаг к войне в регионе.

"Следующий шаг Ирана, скорее всего, спровоцирует новый ответ США. Развитие этой опасной спирали может привести к полномасштабному конфликту. Убийство иностранных высокопоставленных военных можно рассматривать как существенный шаг к войне", — рассказал РИА Новостям Эрастё.

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что взаимные удары США и Ирана могут привести к ядерной войне.

"Нужно оценить, какие потери понесли американцы после ракетной атаки Ирана на их базу. Если ущерб будет серьезным, США не могут не ответить", — заявил РИА Новостям политик. Он отметил, что "взаимные удары США и Ирана могут привести к полномасштабной войне в регионе, если Вашингтон поймет, что не может добиться цели, существует опасность начала ядерной войны".

Но большинство экспертов все-таки сходятся во мнении, что ни США, ни Иран не заинтересованы в прямом военном конфликте.

"Для Ирана важно отреагировать так, чтобы это было болезненно для Соединенных Штатов или их союзников, но не так мощно, чтобы спровоцировать войну. Способности и возможности Ирана принимать участие в полномасштабной войне против самой мощной страны в мире после ликвидации Сулеймани стали не больше, а скорее меньше. Поэтому я думаю, что шансы на войну не высоки. А шансы на болезненный удар против США и их союзников, конечно, есть. Возможно, это произойдет на территории одной из тех стран, которые сейчас погружены в хаос — это может быть Ирак, может быть Сирия. Это вопрос времени", — цитирует эксперта по Ближнему Востоку и бывшего члена израильского парламента Ксению Светлову "Спектр".

Политолог Каринэ Геворгян в разговоре с RT заявила, что, ответ Тегерана вряд ли будет "истеричным". Скорее всего действия США приведут "к усилению шиитской составляющей в самом Ираке и к исходу американцев из этой страны".