Собор Пресвятой Богородицы 2020: почему беременным нужно быть осторожными в этот день

8 января православная церковь празднует Собор Пресвятой Богородицы. Рассказываем о том, кого прославляют в этот праздник, а также о том, почему беременным стоит быть в этот день осторожными.
В чем суть праздника Собор Пресвятой Богородицы?
На следующий день после Рождества Христова церковь обращается к Богоматери с благодарственными и хвалебными песнями.
Собором этот праздник зовется потому, что помимо Богоматери в этот день славят еще трех человек, которые были близки к Богоматери и Иисусу Христу:
- Святой Иосиф Обручник – 80-летний старец принял Деву Марию, чтобы хранить ее чистоту и девство. Он оберегал не только Деву Марию, но и родившегося младенца.
- Царь Давид – по плоти предок Иисуса Христа.
- Апостол Иаков – брат Иисуса Христа, старший сын Иосифа Обручника от его первого брака. Он сопровождал Матерь Божию и Иисуса при бегстве в Египет.
Традиции праздника Собор Пресвятой Богородицы
В этот день рекомендуется сходить в храм. В этот день церковь обращается с благодарственными и хвалебными песнями к Пресвятой Богородице Деве Марии, а также Святому пророку Давиду.
В этот день также почитали рожениц и повитух. Им пекли пироги, приносили хлеб. Многие верили, что если повитух угощать яствами, то это принесет счастье дарителям, а женщинам – легкие роды.
Чего нельзя делать в этот день?
В этот день запрещено работать. Особенно не рекомендовалось работать беременным женщинам или их мужьям, иначе ребенок может родиться с физическими недостатками.
Помимо этого запрещается заниматься шитьем, вышиванием и вязанием, то есть под запретом любое рукоделие и ремесло.
Приметы в Собор Пресвятой Богородицы
- Если 8 января бушует вьюга и мороз, значит, лето будет холодным.
- Если 8 января снег липнет к ладоням, то стоит ждать тепла.
- Если в этот день дует северный ветер, то стоит ожидать холод и стужу.
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