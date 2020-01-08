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Крушение украинского Boeing-737 в Тегеране. Что произошло?

, ИА "Амител"
Все, что известно о трагедии к моменту публикации
Крушение украинского лайнера в Тегеране. Фото: https://twitter.com/Iranian_RCS

Крушение украинского лайнера в Тегеране. Фото: https://twitter.com/Iranian_RCS


8 января авиалайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение Тегеране. На борту, по разным данным, находилось от 160 до 180 пассажиров. Рассказываем, что известно о ЧП к этому часу.

1
Что произошло?

8  января 2020 года в 5:42 утра по московскому времени украинский рейс PS752 вылетел из аэропорта Тегерана в Киев и уже через две минуты — в 5:44 — перестал передавать данные. Агентство Fars сообщило, что авиалайнер, принадлежащий "Международным авиалиниям Украины" потерпел крушение после взлета.

Глава тегеранского аэропорта подтвердил агентству Tasnim информацию о крушении. По его словам, самолет разбился вскоре после взлета.

На место аварии сразу же были направлены 22 машины и два автобуса скорой помощи.

 

2
Сколько человек было на борту и есть ли выжившие в результате ЧП?

Данные о числе пассажиров этого рейса пока разнятся. Ряд СМИ сообщили о том, что на борту самолета было 180 пассажиров, позднее представитель Минавиации Ирана Джаафар Заде сообщил РИА "Новости", что на борту украинского лайнера было 167 пассажиров.

Также еще нет официальной информации о погибших и выживших.

Но ряд СМИ опубликовали слова главы организации "Красного полумесяца" Ирана Мортеза Салими о том, что вероятность обнаружить живых пассажиров после крушения самолета в Тегеране равна нулю.

Позднее МИД Украины со ссылкой на предварительные данные авиакомпании "Международные авиалинии Украины" сообщил, что пассажиры и экипаж самолета погибли, пишут РИА новости.

3
Были ли среди пассажиров граждане России?
Информации по этому вопросу тоже пока еще нет. Как пишет ТАСС, сейчас посольство России в Иране как раз пытается выяснить, были ли граждане России на борту разбившегося судна.
4
Что вообще произошло, почему самолет разбился?

Как вы понимаете, времени после ЧП произошло еще слишком мало и точного ответа на этот вопрос еще нет. Что касается версий, то основных на данный момент две.

Так, издание Al-Hadath пишет, что украинский самолет случайно сбили иранские ПВО. Официального подтверждения этой информации нет. Однако утром 8 января Иран атаковал американские военные объекты в Ираке. После этого США запретили полёты своим авиакомпаниям над территориями Ирана и Ирака, а также Персидским и Оманским заливами. 

Другие источники, в том числе, агентство Tasnim сообщают, что причиной ЧП стала техническая неисправность самолета. По этому поводу уже есть короткий комментарий руководства американского авиастроительного концерна Boeing, опубликованный в Twitter компании.

"Мы следим за новостями из Ирана и занимаемся сбором информации", — говорится в коротком сообщении.

Иранское ТВ сообщает, что спасатели уже обнаружили черный ящик разбившегося самолета.

 


 

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

8.01.2020 13:14
- гость -

пора отказываться от боингов и летать на своих самолетах!!!

8.01.2020 13:32
- гость -

Официальный представитель аэропорта сообщил, что причиной падения борта стало возгорание двигателя сразу после вылета.

8.01.2020 13:52
- гость -

Время взлёта самолёта откладывали.И есть видео как перед падением самолёта в воздухе почти целую минуту горел двигатель.

8.01.2020 13:56
гость

Пишут, что в это время Иран наносил удары по базе США. А тут еще украинский самолет падает из-за неисправности. На нем много иранцев в Киев летело. Так совпало

8.01.2020 14:16
- гость -

Среди пассажиров 73 канадца.
Чисто случайно из Ирана на Украину 73 канадца.
Вы верите в такие случайности?

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