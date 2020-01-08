Крушение украинского Boeing-737 в Тегеране. Что произошло?

8 января авиалайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение Тегеране. На борту, по разным данным, находилось от 160 до 180 пассажиров. Рассказываем, что известно о ЧП к этому часу.
8 января 2020 года в 5:42 утра по московскому времени украинский рейс PS752 вылетел из аэропорта Тегерана в Киев и уже через две минуты — в 5:44 — перестал передавать данные. Агентство Fars сообщило, что авиалайнер, принадлежащий "Международным авиалиниям Украины" потерпел крушение после взлета.
Глава тегеранского аэропорта подтвердил агентству Tasnim информацию о крушении. По его словам, самолет разбился вскоре после взлета.
На место аварии сразу же были направлены 22 машины и два автобуса скорой помощи.
Данные о числе пассажиров этого рейса пока разнятся. Ряд СМИ сообщили о том, что на борту самолета было 180 пассажиров, позднее представитель Минавиации Ирана Джаафар Заде сообщил РИА "Новости", что на борту украинского лайнера было 167 пассажиров.
Также еще нет официальной информации о погибших и выживших.
Но ряд СМИ опубликовали слова главы организации "Красного полумесяца" Ирана Мортеза Салими о том, что вероятность обнаружить живых пассажиров после крушения самолета в Тегеране равна нулю.
Позднее МИД Украины со ссылкой на предварительные данные авиакомпании "Международные авиалинии Украины" сообщил, что пассажиры и экипаж самолета погибли, пишут РИА новости.
Как вы понимаете, времени после ЧП произошло еще слишком мало и точного ответа на этот вопрос еще нет. Что касается версий, то основных на данный момент две.
Так, издание Al-Hadath пишет, что украинский самолет случайно сбили иранские ПВО. Официального подтверждения этой информации нет. Однако утром 8 января Иран атаковал американские военные объекты в Ираке. После этого США запретили полёты своим авиакомпаниям над территориями Ирана и Ирака, а также Персидским и Оманским заливами.
Другие источники, в том числе, агентство Tasnim сообщают, что причиной ЧП стала техническая неисправность самолета. По этому поводу уже есть короткий комментарий руководства американского авиастроительного концерна Boeing, опубликованный в Twitter компании."Мы следим за новостями из Ирана и занимаемся сбором информации", — говорится в коротком сообщении.
Иранское ТВ сообщает, что спасатели уже обнаружили черный ящик разбившегося самолета.
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Комментарии
пора отказываться от боингов и летать на своих самолетах!!!
Официальный представитель аэропорта сообщил, что причиной падения борта стало возгорание двигателя сразу после вылета.
Время взлёта самолёта откладывали.И есть видео как перед падением самолёта в воздухе почти целую минуту горел двигатель.
Пишут, что в это время Иран наносил удары по базе США. А тут еще украинский самолет падает из-за неисправности. На нем много иранцев в Киев летело. Так совпало
Среди пассажиров 73 канадца.
Чисто случайно из Ирана на Украину 73 канадца.
Вы верите в такие случайности?