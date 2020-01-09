Отдохнули, но мало. Когда наступят следующие длинные выходные в 2020 году?

Новогодние каникулы, которые длились у россиян с 1 по 8 января, подошли к концу. Это были самые продолжительные выходные наступившего 2020 года. А мы уже начинаем мечтать о следующих. Когда они наступят, как будем работать и как отдыхать в 2020 году – читайте в материале amic.ru.
Уже скоро, в феврале. Хотя длинные – слишком громко сказано. По случаю Дня защитника Отечества россиянам полагается лишь один дополнительный выходной на неделе – 24 февраля. Так как это будет понедельник, то мы будем отдыхать три дня подряд – 22, 23, 24 февраля.
В прошлом году День защитника Отечества тоже выпадал на календарный выходной, однако дополнительного дня отдыха у нас не было – его переносили на майские праздники.
В 2020 году нас ждет несколько дополнительных выходных. В связи с Международным женским днем будем отдыхать три дня – с 7 по 9 марта, с субботы по понедельник.
В майские праздники – пять дней подряд – с 1 по 5 мая. Потом будет три рабочих дня и снова выходные. В связи с празднованием Дня Победы, который в 2020 году выпадает на субботу, мы будет отдыхать с 9 на 11 мая, с субботы по понедельник.
В июне на День России будет три выходных дня – с 12 по 14 июня, с пятницы по воскресенье.
А вот на ноябрьские праздники в 2020 году все будет скромно: вместо привычного мини-отпуска нас ожидает один выходной – 4 ноября, в среду.
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