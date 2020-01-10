Будем ли отдыхать на старый Новый год?

В России в ночь с 13 на 14 января отмечают старый Новый год. Причем многие празднуют его с не меньшим размахом, чем настоящий Новый год. Рассказываем, что это за праздник и ждет ли нас дополнительный выходной в этот день.
По сути, это тот же Новый год, который отмечали в нашей стране по юлианскому календарю. После революции 1918 года страна перешла на григорианский календарь. Разница между календарями составляет около 13 дней. То есть 1 января по юлианскому календарю (старый стиль) стало 14-м января по григорианскому (новый стиль). Тогда в стране Советов люди стали отмечать Новый год дважды – на всякий случай: по новому стилю и по старому. Традиция закрепилась и дожила до наших дней. И сегодня очень многие встречают новый год и 1, и 14 января. Сейчас этот факт называют редким историческим феноменом.
Ближайший – на День защитника Отечества. Тогда россияне будут отдыхать три дня подряд – 22, 23, 24 февраля, так как праздник выпадает на календарный выходной.
По случаю Международного женского дня мы также будем отдыхать три дня – с 7 по 9 марта.
На майские праздники выпадает пять дней отдыха – с 1 по 5 мая. А в связи с Днем Победы в этом году россияне отдохнут с 9 по 11 мая.
На День России тоже будет три дня отдыха подряд – с 12 по 14 июня.
Еще один выходной нас ждет на День народного единства – 4 ноября.
Комментарии
После революции 1918 года страна перешла на григорианский календарь.
Может правильно так - После революции 1917 года в 1918 году страна перешла на григорианский календарь.
Уработались?
Видимо. Раз стали искать выходные там, где их нет.