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Главная елка, снежный дрифт и сказочные концерты. Куда сходить в Барнауле в выходные

, ИА "Амител"
Музеи и концертные залы города продолжают дарить барнаульцам новогоднее настроение
Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru


Вот и подходит к концу первая рабочая неделя 2020 года. Хотя она и была короткой, но отдых никто не отменял, да и многие из нас наверняка не успели настроиться на рабочий лад. Поэтому не сидите дома в эти выходные, а продлите себе праздничное настроение интересным времяпровождением. А мы вам расскажем, куда можно сходить в Барнауле на выходных 11 и 12 января.

1

Новогодние локации

Если вы по какой-то причине еще не успели посетить снежный городок на площади Сахарова, поспешите! Это последняя возможность развлечься на главной площади города – 14 января его начнут демонтировать. Напомним, что площадь украшает 32-метровая красавица-ель. Кстати, барнаульская елка вошла в пятерку самых высоких в России. Помимо нее на площади установили четыре маленькие и одну среднюю горки, два детских ледовых аттракциона, 14 ледяных скульптур, фигуры Деда Мороза, Снегурочки и символа года – Крысы.

Продлить себе новогоднее настроение вы также можете на пешеходной улице Мало-Тобольской – там тоже раскинулся снежный городок с ледяными фигурами. Правда, в отличие от главной площади, городок на Мало-Тобольской продолжит радовать барнаульцев до начала весны.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

2

Дрифт по-барнаульски

Любители быстрой езды могут провести воскресенье на барнаульском ипподроме (пр. Космонавтов, 61). Именно там 12 января пройдут соревнования по зимнему дрифту – первый этап Кубка Барнаульской Ракеты. Желающие смогут не только посмотреть на гонки, но и прокатиться пассажиром с пилотом RDS GP. Начало мероприятия в 12:00, стоимость билетов – 100 рублей.

Фото: vk.com/rocket_brn

3

Выставки с новогодним настроением

Продолжат дарить новогоднее настроение и барнаульские музеи. В "Мире Времени" продолжает работать экспозиция "Новогоднее волшебство" (6+). Гости музея смогут окунуться в атмосферу Нового года XX века, а экскурсоводы расскажут, как встречали праздник в дореволюционной России и в советские времена. Спешите, выставка прекратит работать 15 января.

В Художественном музее Алтайского края также предлагают вернуться в новогоднюю атмосферу, посетив экспозицию войлочной игрушки "Зимняя сказка" (6+). Она включает в себя более 30 объемных многофигурных сюжетных композиций, а также отдельные работы, созданные Натальей Кровяковой. Последние дни будет работать выставка "Айвазовский. На гребне волны" (0+).

В музее "Город" можно будет посетить экспозицию "Волшебство советской елки" (6+) с трогательными елочными украшениями из советского прошлого. Здесь можно увидеть фигурки Дедов Морозов и Снегурочек, елочные игрушки из картона, стеклянные гирлянды. Также в музее работает выставка "Удивительный мир пауков" (0+).

Фото: ghmak.ru

4

Мастер-класс

12 января в гипермаркете "Леонардо" на проспекте Строителей, 117, пройдет мастер-класс по изготовлению броши в форме тукана. Брошь выполняется в технике сухого валяния через трафарет, так что справиться с ее изготовлением сможет даже ребенок. Стоимость входа – от 420 рублей. Начало в 13:00.

Фото: rest22.ru

5
Сказочные концерты

11 января в Филармонии состоится концерт "Уральский сказ" (6+) по мотивам "Серебряного копытца" Павла Бажова. Начало в 15:00.

А 12 января на сцену концертного зала АГИК выйдет французский певец Рене де ла Гард. Он исполнит хиты французской эстрады – песни из репертуара Эдит Пиаф, Джо Дассена, Шарля Азнавура, Лары Фабиан, Патрисии Каас и других. Начало в 17:00 (6+).

Фото: culture.ru

6

Активные выходные

А если вы желаете провести выходные активно и на свежем воздухе, то добро пожаловать на катки и лыжные базы Барнаула. Полную информацию о том, где в краевой столице можно покататься на коньках, вы можете посмотреть в нашей инфографике. Еще одна наша инфографика расскажет о лыжных базах и стоимости проката лыж.

Фото: pixabay.com

7
Кино
С четверга в барнаульских кинотеатрах крутят мультфильм "Камуфляж и шпионаж" (6+). Зрители постарше могут посмотреть ужасы "Изгоняющий дьявола: Абаддон" (18+), комедию "Горячие мамочки" (18+), драму "Дело Ричарда Джуэлла" (18+), а также триллер "Девушка в лабиринте" (16+).
Фото: kinopoisk.ru
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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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