Почему 11 января называли самым страшным днем года и боялись за детей

11 января 2020 года православная церковь чтит память убитых в Вифлееме 14 тысяч младенцев. В народе этот день называли Страшным днем и пытались защитить детей от любого зла. Почему 11 января опасались выходить из дома, как предсказывали будущее и по каким народным приметам определяли, что придут сильные морозы – читайте в материале amic.ru.
11 января Православная церковь чтит память 14 тысяч младенцев, убитых в Вифлееме по приказу царя Ирода. Невинные дети стали первыми мучениками за Христа.
По легенде, рассказанной в Евангелии от Матфея, восточные волхвы в день рождения (то есть воплощения) Христова увидели на небе звезду, которая указывала путь к новорожденному Царю Иудейскому. Поклонившись младенцу, волхвы не вернулись назад в Иерусалим к Ироду, как тот приказывал им, и не раскрыли тайну его места рождения.
Царь Ирод понял, что замысел его найти Младенца не осуществился, и приказал убить в Вифлееме и окрестностях всех детей мужского пола до двух лет. Вот как описывает эти события Евангелие от Матфея: "Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался, и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов".
Воины, боясь гнева царя, принялись исполнить приказ: они врывались в дома жителей Вифлеема, отнимали младенцев у рыдающих матерей и жестоко убивали. Иисуса от этой участи спасло то, что его семья успела бежать в Египет. По преданию, Иосифу Обручнику во сне явился ангел, который велел уехать из города. Избиение младенцев стало одним из последних преступлений Ирода. Вскоре он погиб от гнева Божьего: умер, заживо съеденный червями.
Впрочем, по некоторым источникам, число прославленных Церковью жертв – 14 тысяч детей – не соответствует действительности. По данным научных исследований, 2000 лет назад в этом маленьком городке не могло быть столько младенцев мужского пола в возрасте до двух лет. С другой стороны, в сирийских источниках упоминаются 64 тысячи убиенных в Вифлееме невинных детей, а в ряде западных источников указано даже 144 тысячи младенцев-мучеников.
В целом день считался несчастливым. В это время обычно стояли самые сильные морозы, потому крестьяне сидели дома, отдыхая и ожидая оттепели.
11 января особенно берегли детей, даже не выпускали их из дома, потому что считали, что нечистая сила будет за ними охотиться. По утрам обязательно ходили в церковь и молились за детей.
Рожденным 11 января не везло больше всех: считалось, что тот, кто появился на свет в Страшный день, всю жизнь будет невезучим и будет сталкиваться с трудностями в жизни. Говорят, что в качестве оберега таким людям стоит носить камень оникс.
Также в Страшный день была традиция загадывать детям загадки и рассказывать сказки.
Пока родители развлекали детей, бесстрашная молодежь проводила святочные гулянья: собирались вместе, гадали, делились друг с другом историями.
От злых сил детей старались защитить молитвами, заботой и оберегами. На Руси было принято класть в колыбель ребенка краюшку хлеба, косточку поросенка в форме монеты, сухой цветок чертополоха. Считалось, что это защитит малыша от духов, которые мешают ему спать. В качестве оберега использовали предметы из железа – серп, топор и другие предметы. Их заботливые родители размещали под люлькой ребенка.
11 января – это четвертый день рождественских святок. Поэтому в народе на Страшный день было принято ворожить. Считали, что гадания в этот день помогут заглянуть в будущее и покажут правду.
Девушки, конечно же, не упускали шанса и гадали на суженого. Для этого они оставляли подвешенный гребень на ночь в сарае. Утром смотрели, какого цвета волосы были на нем. Если черные – значит будущий супруг будет брюнетом, а если светлые – блондином.
Незамужние девушки бродили по амбару и приговаривали: "Суженый-ряженый, приходи рожь мерить". А после этого прислушивались к звукам: если рожь пересыпали, то это значило, что муж будет богатым, а если били веником – это предвещало брак с бедняком.
Для гадания также на полу раскладывали уголь, золу, монету, миску с водой, кусок хлеба, щепотку крупы, ножницы и зеркало, а потом заносили петуха и следили, что он выберет. Если хлеб – к урожаю, если золу – суженый будет кочегаром, воду – моряком, ножницы – портным, монету – богачом, зеркало – щеголем, уголь – всю жизнь в девках просидишь, крупу – к богатству.
- В Страшный день снег падает хлопьями – к потеплению.
- Теплая погода 11 января предвещает теплую и раннюю весну.
- Безоблачное звездное небо и северный ветер в этот день означали сильные морозы.
- Дым из трубы идет столбом вверх – к холодам, стелется по земле – к осадкам.
- В народе верили, если первым в дом 11 января зайдет мужчина, то в ближайшие дни будут морозы.
- Метет 11 января – июль будет пасмурным.
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