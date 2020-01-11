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Почему 11 января называли самым страшным днем года и боялись за детей

, ИА "Амител"
Для чего под кроватки малышей на ночь помещали топор или серп
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com


11 января 2020 года православная церковь чтит память убитых в Вифлееме 14 тысяч младенцев. В народе этот день называли Страшным днем и пытались защитить детей от любого зла. Почему 11 января опасались выходить из дома, как предсказывали будущее и по каким народным приметам определяли, что придут сильные морозы – читайте в материале amic.ru.

1
Какое событие вспоминает Церковь 11 января?

11 января Православная церковь чтит память 14 тысяч младенцев, убитых в Вифлееме по приказу царя Ирода. Невинные дети стали первыми мучениками за Христа.

По легенде, рассказанной в Евангелии от Матфея, восточные волхвы в день рождения (то есть воплощения) Христова увидели на небе звезду, которая указывала путь к новорожденному Царю Иудейскому. Поклонившись младенцу, волхвы не вернулись назад в Иерусалим к Ироду, как тот приказывал им, и не раскрыли тайну его места рождения.

Царь Ирод по­нял, что за­мы­сел его най­ти Мла­ден­ца не осу­ще­ствил­ся, и при­ка­зал убить в Виф­ле­е­ме и окрест­но­стях всех де­тей муж­ско­го по­ла до двух лет. Вот как описывает эти события Евангелие от Матфея: "Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался, и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов".

Воины, боясь гнева царя, принялись исполнить приказ: они врывались в дома жителей Вифлеема, отнимали младенцев у рыдающих матерей и жестоко убивали. Иисуса от этой участи спасло то, что его семья успела бежать в Египет. По преданию, Иосифу Обручнику во сне явился ангел, который велел уехать из города. Избиение младенцев стало одним из последних преступлений Ирода. Вскоре он погиб от гнева Божьего: умер, за­жи­во съе­ден­ный чер­вя­ми.

Впрочем, по некоторым источникам, число прославленных Церковью жертв – 14 тысяч детей – не соответствует действительности. По данным научных исследований, 2000 лет назад в этом маленьком городке не могло быть столько младенцев мужского пола в возрасте до двух лет. С другой стороны, в сирийских источниках упоминаются 64 тысячи убиенных в Вифлееме невинных детей, а в ряде западных источников указано даже 144 тысячи младенцев-мучеников.

2
Почему в народе этот день считали страшным?
Веками люди считали этот день самым страшным в году. По народным поверьям, в этот день нечистая сила бродила по улицам и забирала души детей. Якобы ее даже можно было увидеть. Поэтому крестьяне старались из дома лишний раз не выходить, особенно по вечерам, а проводили время за гаданиями и посиделками, рассказывая друг другу байки, легенды и страшилки. Чтобы защититься от темных сил, во дворе дома разжигали костер углями из печи. Тогда, по поверьям, в огне должны были сгореть беды, печали и болезни.
3
Чем занимались на Страшный день?

В целом день считался несчастливым. В это время обычно стояли самые сильные морозы, потому крестьяне сидели дома, отдыхая и ожидая оттепели.

11 января особенно берегли детей, даже не выпускали их из дома, потому что считали, что нечистая сила будет за ними охотиться. По утрам обязательно ходили в церковь и молились за детей.

Рожденным 11 января не везло больше всех: считалось, что тот, кто появился на свет в Страшный день, всю жизнь будет невезучим и будет сталкиваться с трудностями в жизни. Говорят, что в качестве оберега таким людям стоит носить камень оникс.

Также в Страшный день была традиция загадывать детям загадки и рассказывать сказки.

Пока родители развлекали детей, бесстрашная молодежь проводила святочные гулянья: собирались вместе, гадали, делились друг с другом историями.

4
Как оберегали детей 11 января?

От злых сил детей старались защитить молитвами, заботой и оберегами. На Руси было принято класть в колыбель ребенка краюшку хлеба, косточку поросенка в форме монеты, сухой цветок чертополоха. Считалось, что это защитит малыша от духов, которые мешают ему спать. В качестве оберега использовали предметы из железа – серп, топор и другие предметы. Их заботливые родители размещали под люлькой ребенка. 

5
Как предсказывали будущее на Страшный день?

11 января – это четвертый день рождественских святок. Поэтому в народе на Страшный день было принято ворожить. Считали, что гадания в этот день помогут заглянуть в будущее и покажут правду.

Девушки, конечно же, не упускали шанса и гадали на суженого. Для этого они оставляли подвешенный гребень на ночь в сарае. Утром смотрели, какого цвета волосы были на нем. Если черные – значит будущий супруг будет брюнетом, а если светлые – блондином.

Незамужние девушки бродили по амбару и приговаривали: "Суженый-ряженый, приходи рожь мерить". А после этого прислушивались к звукам: если рожь пересыпали, то это значило, что муж будет богатым, а если били веником – это предвещало брак с бедняком.

Для гадания также на полу раскладывали уголь, золу, монету, миску с водой, кусок хлеба, щепотку крупы, ножницы и зеркало, а потом заносили петуха и следили, что он выберет. Если хлеб – к урожаю, если золу – суженый будет кочегаром, воду – моряком, ножницы – портным, монету – богачом, зеркало – щеголем, уголь – всю жизнь в девках просидишь, крупу – к богатству.

6
Народные приметы 11 января
  • В Страшный день снег падает хлопьями – к потеплению.
  • Теплая погода 11 января предвещает теплую и раннюю весну.
  • Безоблачное звездное небо и северный ветер в этот день означали сильные морозы.
  • Дым из трубы идет столбом вверх – к холодам, стелется по земле – к осадкам.
  • В народе верили, если первым в дом 11 января зайдет мужчина, то в ближайшие дни будут морозы.
  • Метет 11 января – июль будет пасмурным.

 

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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