Ждать ли в Алтайском крае крещенских морозов?

Крещенских морозов в 2020 году в Алтайском крае, скорее всего, не будет. Об этом порталу amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых.
На неделе с 13 по 19 января в Алтайском крае синоптики прогнозируют небольшое потепление.
"С середины и до конца следующей недели районы Алтайского края будут под влиянием циклона, который, наоборот, принесет ослабление умеренно морозной погоды, наблюдающейся в регионе в данный момент. А вместе с небольшим потеплением также усилится ветер и временами пройдет снегопад", – пояснила Людмила Сырых.
Поэтому в воскресенье, 19 января, – в Крещение Господне – погода будет достаточно неспокойной, но теплой. Однако этот прогноз предварительный. Как пояснили в алтайском ЦГМС, сейчас есть лишь небольшая вероятность, что с прохождением холодного фронта к концу недели в регионе может похолодать.
По прогнозу регионального Гидрометцентра, на выходных и в понедельник, 13 января, в Алтайском крае днем столбик термометра покажет -2...-16 градусов, а в ночные часы температура опустится до -20....-25 градусов. 12 и 13 января в некоторых районах края ожидается умеренный снег, ветер будет южный, 2-7 м/с, местами порывы до 12-13 м/с.
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