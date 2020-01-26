Нотариус в вашем гаджете: когда в России нотариальные услуги будут оказывать онлайн

Скоро получить услуги нотариуса можно будет не обращаясь в контору лично. В России приняли закон, по которому сделать это можно удаленно. Правда, таким образом будут оказывать далеко не все услуги. В каких случаях не понадобятся личные встречи с нотариусом, что еще меняет новый закон и когда все это начнет действовать, читайте в нашем материале.

1 Что еще за новый закон? Владимир Путин подписал его под занавес 2019 года. Закон устанавливает список нотариальных действий, которые можно совершить удаленно, не обращаясь к нотариусу лично. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Изменения являются революционными, рассказали amic.ru в Алтайской краевой нотариальной палате. Но при этом подчеркнули, что цифровизацию нотариата начали еще в 2015 году. В России уже существуют Единая информационная система и публичные сервисы, где можно проверить нотариальные документы.

2 Для чего нужны нововведения? Чтобы продолжить переход на электронный документооборот в России. Казалось бы, консервативная юридическая сфера переходит из бумажного формата в цифровой. Цель изменений – сделать нотариат более удобным для современного общества, которому нужны комфорт, открытость информации и скорость обмена данными.



Кстати, уже сейчас в открытом доступе круглосуточно и бесплатно находятся публичные реестры нотариата. Здесь можно проверить машину на предмет залогов перед покупкой, текущий статус доверенности.



Еще один момент: безопасность данных. Взрослые люди не так активно пользуются гаджетами, а молодежь привыкла соглашаться со всеми условиями пользования, не читая их. Поэтому люди часто становятся жертвами мошенников, которые с помощью поддельной цифровой подписи регистрируют компании, оформляют кредиты и сделки с недвижимостью.



При переходе на электронный формат требуется защитить права людей и их персональные данные. Своей цифровой подписью нотариус гарантирует законность совершаемого действия и несет полную имущественную ответственность за свою профессиональную деятельность.

3 Так и что теперь поменяется? Авторы закона посчитали, что часть нотариальных услуг можно перенести в онлайн: за ними теперь не нужно будет обращаться лично. Это значительно упростит получение нотариальных услуг для граждан и бизнеса, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.



"Закон на самом деле включает в себя большой перечень новелл, они касаются как непосредственно самих нотариальных действий, так и организации работы нотариуса в новых условиях. К примеру, нотариусы получат доступ к системе биометрических данных для проверки личности обратившегося, сайты нотариусов будут подключены к Госуслугам и т.д. Однако в целом, если говорить о принципиальной позиции развития электронного нотариата, то в эпоху высоких технологий с ее удобствами и опасностями именно нотариус становится гарантом соблюдения прав граждан", – пояснила президент Алтайской краевой нотариальной палаты Наталья Дрожжина.

4 Как обратиться к нотариусу удаленно? И чем это отличается от дистанционного обращения? Пока обратиться удаленно не получится: изменения еще не вступили в силу, сейчас идет процесс подготовки нормативных актов и разработки необходимых ресурсов.



Дистанционное обращение действительно отличается от удаленного. Например, при дистанционном заключении сделки с недвижимостью (которые станут возможны через год) алгоритм действий, вероятно, будет следующим: Участники одновременно приходят в выбранные нотариальные конторы (каждый в своем городе).

Каждый нотариус готовит все обязательные процедуры – проводит правовую экспертизу, устанавливает волю, осознанность и добровольность действий обратившейся стороны, разъясняет юридическую суть и последствия сделки и так далее.

Нотариусы создают проект договора в электронной форме в соответствии с условиями, которые согласовали участники.

Каждая из сторон в присутствии нотариуса подписывает экземпляр договора в электронной форме и на бумаге. Бумажный вариант документа остается нотариальной конторе.

Нотариусы подписывают экземпляры сделки в электронной форме усиленными квалифицированными электронными подписями. Если это предусмотрено договором, один из них отправляет документы на государственную регистрацию прав.



А вот удаленный формат в принципе не предполагает личного обращения клиента и нотариуса. Детали того, как именно нужно будет оформить обращение, разработают в течение года. Возможно, обратиться можно будет через портал госуслуг, но точная информация об этом появится позднее.

5 И что можно будет сделать удаленно? Без личного обращения можно будет получить те услуги нотариуса, которые не требуют проверки вашего волеизъявления. Например, к ним относятся: свидетельствование верности перевода документа на другой язык;

передача электронных документов физическим и юридическим лицам;

принятие в депозит безналичных денежных средств;

совершение исполнительной надписи для взыскания задолженности в бесспорном порядке;

обеспечение доказательств в виде осмотра информации в сети Интернет;

выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества.

6 Что еще изменится? Еще одно очень важное изменение: теперь сдавать документы на хранение можно не только в бумажном, но и в электронном виде. Кстати, это касается не только документов, но и оцифрованных объектов авторского права – например, музыки, фото или видео.



Из интересных изменений можно отметить и биометрическую идентификацию человека. Для этого нотариат подключат к базе Единой биометрической системы. Доступ к ней будет у всех нотариусов. И в том случае если человек не может предоставить документ, удостоверяющий личность или у нотариуса возникли сомнения в его подлинности, идентифицировать человека можно будет по фотографии.