Когда отмечать Крещение в 2020 году и почему в этот день купаются в проруби

Крещение Господне – это один из важных и древних христианских праздников. Православная церковь в этот день вспоминает евангельское событие – крещение Иисуса Христа в реке Иордан. На Руси с этим днем связано много традиций, примет и обрядов. Один из известных – окунаться в прорубь. Рассказываем, когда наступит Крещение в 2020 году, зачем в этот день купаются в ледяной воде и что нельзя делать в великий праздник.
Крещение Господне – это непреходящий праздник, то есть дата празднования его каждый год одна и та же – 19 января. Не исключением будет и 2020-й год. Кстати, в этом году Крещение выпадает на воскресенье. Так что у верующих будет больше возможности провести этот день в соответствии с христианскими традициями.
Праздник Крещение Господне называют "двунадесятым", церковь считает, что он тесно связан с событиями земной жизни Иисуса Христа. 19 января христиане вспоминают крещение Иисуса в реке Иордан. Согласно библейскому преданию, Спасителя крестил пророк Иоанн Предтеча.
У этого праздника есть и другое название – Богоявление. Согласно евангелию, во время крещения Христа произошло чудо: с небес сошел Дух Святой в облике голубя и глас с неба назвал его Сыном. Это событие описывает евангелист Лука: "Отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение! Так была явлена в видимых и доступных для человека образах Святая Троица: голос – Бог Отец, голубь – Бог Дух Святой, Иисус Христос – Бог Сын. И было засвидетельствовано, что Иисус – не только Сын Человеческий, но и Сын Божий".
После Крещения за Христом последовали его первые ученики – апостолы Андрей, Симон (Петр), Филипп, Нафанаил.
На Руси с этим праздником было связано много традиций. Люди особенно тщательно готовились к Крещению, так как верили, что смогут в этот день очиститься от грехов. И даже девушки в этот день переставали гадать.
По традиции в Крещенский сочельник (вечер накануне праздника) и в сам праздник Крещение совершали великое водосвятие в память Богоявления на реке Иордан. Сначала священнослужители освящали купель в храмах, а потом в местном водоеме. Для этого во льду делали прорубь в виде креста и рядом размещали аналой и деревянный крест.
19 января после литургии верующие крестным ходом шли к этой проруби, где священник служил молебен. После этого из водоема набирали святую воду и обливали ею друг друга или купались.
В этот праздник запрещена стирка. Ведь вода освящена, и полоскание в ней грязного белья оскверняет ее. Нельзя заниматься уборкой, шить, вязать. Убирали в доме за несколько дней до Крещения.
А в сам праздник верующие окропляли святой водой свой дом и двор. До сих пор считается, что такая традиция принесет семье удачу и благополучие на весь год.
В этот день принято быть терпимыми, помогать окружающим, благодарить Бога и очищать мысли и душу от грязных помыслов и грехов. Нельзя ругаться и думать о плохом. Считалось, что даже святая вода может потерять свои целебные свойства, если, набирая ее, думать о плохом или ругаться.
Перед купанием в проруби нельзя пить алкоголь: это противоречит религиозному обряду и опасно для здоровья.
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