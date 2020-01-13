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Старый Новый год: откуда он взялся и что нельзя делать в этот праздник

, ИА "Амител"
В России Новый год празднуют дважды. Почему?
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com


В ночь с 13 на 14 января в России празднуют старый Новый год. Этот милый словесный каламбур никого не удивляет не только в России, но и во многих других странах. Откуда взялся этот день, ставший настоящим феноменом, и почему мы его празднуем – в материале amic.ru.

1
Откуда взялся старый Новый год?

Этот неофициальный праздник в календаре появился в России после революции 1918 года. Именно тогда пришедшие к власти большевики перевели страну с юлианского календаря на григорианский (тот самый "новый стиль"), ликвидировав накопившуюся к тому времени неточность – две недели разницы с Европой. Разница между григорианским и юлианским календарем в XX-XXI веках составляет 13 дней. То есть 14 января – это тот же самый Новый год, только по юлианскому календарю. Из-за разницы в летоисчислении старый Новый год стал настоящим историческим феноменом. 

Праздник отмечают не только в России. Традиция дважды встречать Новый год сохранилась в Белоруссии, Грузии, Молдавии, Армении, Киргизии, Казахстане, Швейцарии, Сербии, Черногории, на Украине и в других странах.

Между тем еще до перехода на новый календарь в России 14 января отмечали Васильев день. В этот день Православная церковь празднует Обрезание Господне и чтит память святого Василия Великого. Были у праздника и другие названия: Василий Свинятник, Свиной праздник – Василий считался покровителем свиноводства и земледелия.

Интересно, что разница между юлианским и григорианским календарями увеличивается каждое столетие. С 1 марта 2100 года разница составит не 13, а уже 14 дней. А с 2101 года Рождество и старый Новый год будут отмечать на день позже.

2
Как празднуют старый Новый год?

Сегодня все больше людей относятся к старому Новому году как к самостоятельному празднику, который продлевает очарование Нового года. В этот день принято готовить праздничный ужин, приглашать родных и друзей, веселиться и танцевать. Особое – сакральное – значение имеет этот день для верующих православных христиан, поскольку от души отпраздновать Новый год они могут лишь после окончания Рождественского поста.

Старый Новый год приходится на Святки, поэтому девушки гадают на любовь, скорую свадьбу и суженого. Вечером 13 января до самой полуночи было принято щедровать и посевать, то есть говорить родным, друзьям и соседям добрые пожелания в стихах. Также в этот день нужно просить друг у друга прощения за все обиды, нанесенные в прошлом, и загадывать желания.

А еще на старый Новый год было принято прыгать через костер. По народным поверьям, так сгорает  негативная энергия и человек очищается от всего дурного. 

3
Что нельзя делать на старый Новый год?

Старый Новый год нельзя встречать в старой или грязной одежде, иначе весь год будешь носить старье.

Ни в коем случае нельзя ссориться и ругаться, чтобы отрицательная энергия от сказанных слов снова не вернулась к человеку. 

На старый Новый год нельзя давать деньги в долг, иначе благополучие уйдет из дома на год.

Утром 14 января нельзя пускать первой на порог женщину – по народным поверьям это к беде. А если первым зайдет мужчина – это принесет в дом счастье.

4
Народные приметы 14 января
  • Если в дом зайдет первым человек из многодетной семьи – жизнь будет в достатке. 
  • Если ночь звездная – будет богатый урожай ягод, а если идет снег – хороший урожай зерновых. 
  • Если отпраздновать этот день весело и богато, то следующий год пройдет так же.
  • Услышать странный звон с утра – к пополнению в семье.

 

 

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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