Послание президента Федеральному собранию: о чем Путин будет говорить в 2020 году

15 января президент России Владимир Путин обратится с ежегодным посланием Федеральному собранию. Мероприятие состоится в Центральном выставочном зале "Манеж". Рассказываем, где его посмотреть и чего следует ожидать от выступления главы государства.
Что такое послание президента Федеральному собранию?
Послание Федеральному собранию – это ежегодное выступление главы государства перед парламентом страны. Обращение зафиксировано в Конституции РФ как его обязанность. В послании президент обозначает положение дел в стране и ставит задачи перед правительством и парламентом. Текст подготавливается в течение нескольких недель. Как правило, заранее темы послания не раскрываются.
Где можно посмотреть выступление главы государства?
15 января в 12:00 по московскому времени (в 16:00 по барнаульскому) прямую трансляцию можно будет посмотреть на главных телеканалах страны, в том числе на Первом канале, а также на "России 1", ОТР, "Мире". Проведут трансляцию сайты "Вести.Ru", "Россия 1".
Кто примет участие в оглашении послания президента?
Помимо членов Совета Федерации и депутатов Госдумы на оглашение послания приглашены члены правительства, председатель и заместители председателя Конституционного суда РФ, глава Верховного суда, генеральный прокурор, руководитель Следственного комитета РФ, председатель ЦИК РФ, глава Счетной палаты, члены Госсовета РФ и главы основных конфессий.
О чем скажет президент?
Заранее содержание документа не разглашается. Однако в разговоре с ТАСС Владимир Путин обозначил возможную повестку. Планируется, что особое внимание в обращении будет уделено проблеме снижения доходов населения.
Он уточнил, что, в частности, имеет в виду "вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности".
"Эти решения должны состояться", – считает Путин. Глава государства выразил обеспокоенность тем, что в стране произошла "стагнация в реальных доходах населения".
О чем Владимир Путин говорил в 2019 году?
В 2019 году оглашение послания длилось полтора часа.
Основной темой выступления президента стали национальные проекты. Владимир Путин заявил, что они будут способствовать достижению нового качества жизни для всех поколений россиян.
"Да, они сложны, эти задачи. Но снижать планку конкретных ориентиров, размывать их – нельзя. Они сложные, как я уже сказал, требуют больших усилий с нашей стороны. Но они отвечают масштабу и скорости перемен в мире. Мы обязаны двигаться только вперед, постоянно набирая темп этого движения", – сказал Путин.
Он также подчеркнул, что в данном направлении крайне важна работа исполнительной власти на всех уровнях, она должна быть "слаженной, содержательной, энергичной". А задавать правильный тон должно правительство России. Затем он добавил, что нацпроекты имеют общенациональный статус, и результат должен быть виден в каждом муниципалитете. Первые итоги работы по нацпроектам будут подведены в 2020 году.
Говорил президент и о разработках и испытаниях нового оружия в России. Тогда он заявил, что в скором времени на воду будет спущена первая атомная подводная лодка.
Говоря о внешней политике России Путин заявил о взаимовыгодных отношениях с Китаем, а также рассказал о планах продолжить налаживать сотрудничество с Индией и Японией. Глава государства выразил надежду на то, что ведущие страны Европы предпримут реальные шаги по восстановлению "нормальных политических и экономических отношений с Россией".
"Выстраивать отношения с нами – значит находить совместные развязки, причем в самых сложных вопросах, а не пытаться диктовать условия. Приоритеты нашей внешней политики абсолютно открыты: это укрепление доверия, борьба с общими для всего мира угрозами, расширение сотрудничества в экономике, торговле, образовании, культуре, науке и технологиях, снятие барьеров для общения между людьми", – отметил глава государства.
Зашла речь и о поддержке семей с детьми. Путин предложил снизить для них налоговую нагрузку, создать особые меры поддержки по ипотеке, а также повысить пособие по уходу за детьми с инвалидностью.
Еще одна важная тема, которую затронул президент – здравоохранение. Он отметил, что уровень доступности медицинской помощи растет, но многих граждан он не устраивает. Путин заявил, что до конца 2020 года медпомощь должна быть доступной во всех населенных пунктах страны. Говорил президент о проекте "Бережливая поликлиника", об информатизации здравоохранения и дефиците кадров. В частности Путин предложил снять возрастные ограничения для участников программы "Земский доктор".
Также во время своего выступления президент затронул темы зарплат, пенсий и ипотеки, работы чиновников, экологии и коммунальных отходов. Об основных тезисах оглашения послания в 2019 году вы можете почитать здесь.
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