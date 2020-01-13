Понедельник, 13 Январь, 09:50

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Где должна стоять главная елка Барнаула?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 61,26
€ 68,05
Обь
8см -8



Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крушение украинского самолета в ИранеНовый год-2020Итоги года-2019
Вопрос дня



Послание президента Федеральному собранию: о чем Путин будет говорить в 2020 году

, ИА "Амител"
Глава государства выступит с обращением уже в 16-й раз
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru


15 января президент России Владимир Путин обратится с ежегодным посланием Федеральному собранию. Мероприятие состоится в Центральном выставочном зале "Манеж". Рассказываем, где его посмотреть и чего следует ожидать от выступления главы государства. 

1

Что такое послание президента Федеральному собранию?

Послание Федеральному собранию – это ежегодное выступление главы государства перед парламентом страны. Обращение зафиксировано в Конституции РФ как его обязанность. В послании президент обозначает положение дел в стране и ставит задачи перед правительством и парламентом. Текст подготавливается в течение нескольких недель. Как правило, заранее темы послания не раскрываются. 

2

Где можно посмотреть выступление главы государства?

15 января в 12:00 по московскому времени (в 16:00 по барнаульскому) прямую трансляцию можно будет посмотреть на главных телеканалах страны, в том числе на Первом канале, а также на "России 1", ОТР, "Мире". Проведут трансляцию сайты "Вести.Ru", "Россия 1".

3

Кто примет участие в оглашении послания президента?

Помимо членов Совета Федерации и депутатов Госдумы на оглашение послания приглашены члены правительства, председатель и заместители председателя Конституционного суда РФ, глава Верховного суда, генеральный прокурор, руководитель Следственного комитета РФ, председатель ЦИК РФ, глава Счетной палаты, члены Госсовета РФ и главы основных конфессий.

4

О чем скажет президент?

Заранее содержание документа не разглашается. Однако в разговоре с ТАСС Владимир Путин обозначил возможную повестку. Планируется, что особое внимание в обращении будет уделено проблеме снижения доходов населения.

Он уточнил, что, в частности, имеет в виду "вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности".

"Эти решения должны состояться", – считает Путин. Глава государства выразил обеспокоенность тем, что в стране произошла "стагнация в реальных доходах населения".

5

О чем Владимир Путин говорил в 2019 году?

В 2019 году оглашение послания длилось полтора часа.

Основной темой выступления президента стали национальные проекты. Владимир Путин заявил, что они будут способствовать достижению нового качества жизни для всех поколений россиян.

"Да, они сложны, эти задачи. Но снижать планку конкретных ориентиров, размывать их – нельзя. Они сложные, как я уже сказал, требуют больших усилий с нашей стороны. Но они отвечают масштабу и скорости перемен в мире. Мы обязаны двигаться только вперед, постоянно набирая темп этого движения", – сказал Путин.

Он также подчеркнул, что в данном направлении крайне важна работа исполнительной власти на всех уровнях, она должна быть "слаженной, содержательной, энергичной". А задавать правильный тон должно правительство России. Затем он добавил, что нацпроекты имеют общенациональный статус, и результат должен быть виден в каждом муниципалитете. Первые итоги работы по нацпроектам будут подведены в 2020 году.

Говорил президент и о разработках и испытаниях нового оружия в России. Тогда он заявил, что в скором времени на воду будет спущена первая атомная подводная лодка.

Говоря о внешней политике России Путин заявил о взаимовыгодных отношениях с Китаем, а также рассказал о планах продолжить налаживать сотрудничество с Индией и Японией. Глава государства выразил надежду на то, что ведущие страны Европы предпримут реальные шаги по восстановлению "нормальных политических и экономических отношений с Россией".

"Выстраивать отношения с нами – значит находить совместные развязки, причем в самых сложных вопросах, а не пытаться диктовать условия. Приоритеты нашей внешней политики абсолютно открыты: это укрепление доверия, борьба с общими для всего мира угрозами, расширение сотрудничества в экономике, торговле, образовании, культуре, науке и технологиях, снятие барьеров для общения между людьми", – отметил глава государства.

Зашла речь и о поддержке семей с детьми. Путин предложил снизить для них налоговую нагрузку, создать особые меры поддержки по ипотеке, а также повысить пособие по уходу за детьми с инвалидностью.

Еще одна важная тема, которую затронул президент – здравоохранение. Он отметил, что уровень доступности медицинской помощи растет, но многих граждан он не устраивает. Путин заявил, что до конца 2020 года медпомощь должна быть доступной во всех населенных пунктах страны. Говорил президент о проекте "Бережливая поликлиника", об информатизации здравоохранения и дефиците кадров. В частности Путин предложил снять возрастные ограничения для участников программы "Земский доктор". 

Также во время своего выступления президент затронул темы зарплат, пенсий и ипотеки, работы чиновников, экологии и коммунальных отходов. Об основных тезисах оглашения послания в 2019 году вы можете почитать здесь.

 

Материалы по теме

 

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< январь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
09:24
Грант имени Андрея Павленко собрал свыше $20 тысяч пожертвований 0
09:04
Идеальная квартира рядом: где в Барнауле купить жилье по доступным ценам 0
08:52
Многокилометровые пробки сковали движение транспорта в Барнауле 4
08:40
Врач объяснил травмы и падение модели Пунтус из окна 3
08:13
Барнаульский музей включили в топ-6 самых удивительных в России 0
07:58
В Алтайском крае могут не открыть часть купелей на Крещение 0
07:43
Алтайский танцор снялся в новом фильме Федора Бондарчука 4
07:27
Послание президента Федеральному собранию: о чем Путин будет говорить в 2020 году 0
07:02
Рваные уши и синяки. Жестокий отчим избивал четырехлетнего пасынка в Омске 0
06:32
Шо, опять?! Старый Новый год в шутках и мемах 1
06:04
Старый Новый год: откуда он взялся и что нельзя делать в этот праздник 1
05:42
Зима без сюрпризов. О погоде в Алтайском крае 13 января 0
23:34
Португальский мотогонщик умер на ралли "Дакар" 0
22:31
Астрологи определили знаки зодиака, которые созданы друг для друга 1
21:34
В Шерегеше мужчина наткнулся на собственную лыжу и погиб 0
20:30
В России спрогнозировали подорожание черного хлеба 5
19:42
Диетолог составила список продуктов, которые помогут похудеть 0
19:17
Директор российского интерната для инвалидов воровала пенсии у своих воспитанников 2
18:46
Подросток из Санкт-Петербурга подозревается в убийстве отчима 2
18:19
Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике болезни Альцгеймера 0
17:45
Барнаульцы обсуждают введение нового автобусного маршрута 8
17:07
В ЦБ рассказали о новой системе пенсионных выплат 5
16:48
Известная модель выпала из окна квартиры внука Никиты Михалкова 14
16:30
Медики назвали пять привычек, которые могут продлить жизнь 2
15:48
Пользователи PlayStation определили лучшие игры десятилетия 4
15:10
В Астрахани поезд опоздал на два часа из-за гуляющего по рельсам верблюда 0
14:45
Горбачев призвал отменить все длинные выходные, чтобы россияне не спивались 15
14:11
Автомобилисты сломали лыжню на Трассе здоровья в Барнауле 13
13:45
Специалист рассказал, почему в России глобальное потепление идет быстрее, чем везде 9
13:04
Более 30 новых указателей к достопримечательностям появилось в Барнауле 9
12:40
17-летний школьник помог NASA открыть новую планету во время стажировки 0
12:12
Ограниченная серия десятирублевых монет появилась в Алтайском крае 2
11:46
Исполнителя роли Джокера задержали на митинге против изменений климата 4
11:13
Из ФСБ уволили сотрудников, которые снимали стрельбу на Лубянке 1
10:55
Пьяный врач в Омске отказался принимать людей с переломами из-за низкой зарплаты 25
10:04
Главное – с душой. Нужно ли дарить подарки на старый Новый год 3
09:49
Врачи рассказали о признаках плохого кровообращения в организме 4
09:10
Убийцу россиянина приговорили к 100 годам тюрьмы в США 7
08:49
Акулы съели молодого немецкого футболиста в Австралии 5
08:03
Зима продолжает радовать теплом. О погоде в Алтайском крае 12 января 4
07:53
Сон, друзья, хобби: как выглядит идеальный день российского подростка 1
07:32
Не простые дела. Как волонтеры привезли сказку в алтайский дом детей-инвалидов 4
07:12
Сколько стоят и как выглядят самые дорогие коттеджи Алтайского края 29
06:49
Два в одном. В алтайском селе открыли школу, совмещенную с детсадом 2
06:32
Большие коты, которые ведут себя как домашние кошки 4
06:13
"Случайный Ренессанс": фото из жизни, достойные стать произведениями искусства 2
06:01
Даже 90-летний пенсионер смог. Кто и как сдает ГТО в Барнауле 6
23:26
Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за сбитый самолет 9
22:34
Грузовики-Снегурочки и тракторы – Деды Морозы чистят улицы Красноярска 0
21:33
Врачи объяснили, что некоторые симптомы, которые приписывают раку, не говорят о нем 0
20:34
Актриса Наталья Бочкарева признала свою вину в хранении наркотиков 7
19:42
Конкурс среди муниципалитетов на проведение Дельфийских игр начался в Алтайском крае 1
19:19
В Москве молодежь устроила драку с продавцами за брендовые вещи 3
18:47
Первый человек умер в Китае от нового коронавируса 0
18:15
Во втором сезоне "Ведьмака" появятся ЛГБТ-персонажи 6
17:40
Бийские автомобилисты превратили хоккейную коробку в автостоянку 15
17:12
В аттестатах российских школьников появятся новые отметки 4
16:52
Врачи рассказали, как распознать рак желудка на ранних стадиях 2
16:15
На Фарерских островах нашли воду, которая течет вверх 0
15:50
Пьяный мужчина ножом порезал несколько автомобилей в Барнауле 7
15:08
СМИ продолжают высчитывать стоимость рождественского кардигана Путина 11
14:56
Украина ждет полного признания вины за сбитый самолет от Ирана 15
14:25
Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильных телефонов 2
13:55
Женщина с ребенком открыто украла гироскутер и пылесос в барнаульском ТЦ 10
13:16
Автомобиль выбросило в сугроб после ДТП в Барнауле 4
12:30
Пропавшую женщину неделю ищут в Барнауле 2
11:40
Власти Ирана признали, что украинский Boeing сбили по ошибке 37
11:28
Актриса Екатерина Ковальчук купила платье в Барнауле 11
11:05
Топ-5 приложений для похудения после новогодних праздников 0
10:44
Космонавты пообщались с алтайскими школьниками 0
10:23
Россию обязали выплатить $82,1 млн компенсации за Крым 32
09:59
Блогер, собравшая миллион для мальчика с Алтая, ответила критикам 26
09:19
Депутаты рассмотрят предложение вернуть прямые выборы мэра Горно-Алтайска 1
08:49
Лукашенко ввел экологический налог на транзит российской нефти 10
08:17
Житель Горно-Алтайска избил мать-инвалида и угрожал убить ее 2
07:56
В Италии белорус попытался убить украинца в пылу спора о Сталине 20
07:32
На пороге третьей мировой. Зачем США убили генерала Сулеймани и что будет дальше 34
07:05
Потепление до -3°C ждет Алтайский край на выходных 2
06:43
Новую породу собак утвердили в России. Кто она и как выглядит? 1
06:21
Почему 11 января называли самым страшным днем года и боялись за детей 0
06:00
Водители общественного транспорта в Барнауле пожаловались на качество уборки снега 21

© ИА «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.