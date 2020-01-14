Обрезание Господне: что за праздник отмечают 14 января

14 января Православная церковь отмечает Обрезание Господне. Что это за день, с какими событиями он связан и как его нужно праздновать – читайте в материале amic.ru.
Обрезание Господне – великий христианский праздник, отмечаемый католиками и православными, появился еще в IV веке. На восьмой день после рождения Богомладенец, по ветхозаветному закону, принял обрезание в Иерусалимском храме. При совершении обряда ребенку дали имя Иисус – это греческая форма еврейского "Иешуа", которое означает "помощь Бога" или "Спаситель".
Обрезание для древних иудеев определяло принадлежность к Богоизбранному народу, было символом союза между Авраамом и Богом.
Однажды Бог явился праведному Аврааму и пообещал, что от него произойдет великий народ. Когда Аврааму было 99 лет, Бог снова явился ему, чтобы закрепить с ним завет, и сказал:
"Да будет у вас обрезан весь мужеский пол; обрезывайте крайнюю плоть вашу: и сие будет знамением завета между Мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола", – сказано в книге "Бытие".
Тогда Авраам и все его домочадцы приняли обрезание. До этого события детей у праведного не было. А через год после соблюдения повеления Господа жена Авраама, Сарра, родила долгожданного сына – Исаака.
С тех пор все иудеи, как потомки Авраама, обрезали новорожденных мальчиков на восьмой день. Однако в Новом Завете этот обряд уступил место Крещению.
Обрезание Господне отмечают в один день с празднованием памяти святого Василия Великого, который в народе называют Васильевым днем.
Крестьяне в этот день щедровали – ходили по домам с поздравлениями и пожеланиями добра и благополучия, а также накрывали богатый стол. В народе верили, что нельзя запрещать петь тем, кто пришел с щедривками, иначе это навлечет гнев Господний.
14 января нельзя отдавать долги или давать в долг, иначе весь год просидите в долгах. А также шить, делать уборку, как и в любой другой великий религиозный праздник.
В храмах 14 января после литургии служат молебен о новолетии. По старому стилю оно наступало 1 сентября. Однако в 1700 году император Петр I повелел считать началом года не 1 сентября, а 1 января, как это было заведено в Европе.
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