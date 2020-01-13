Понедельник, 13 Январь, 11:49

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Где должна стоять главная елка Барнаула?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 61,26
€ 68,05
Обь
8см -8



Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крушение украинского самолета в ИранеНовый год-2020Итоги года-2019
Вопрос дня



Когда в России введут электронную трудовую книжку и как ей пользоваться?

, ИА "Амител"
Будет ли отменена бумажная книжка
Фото: ocenkatruda.ru

Фото: ocenkatruda.ru


Трудовая книжка — главный документ каждого работающего человека. Это не просто документ с отметками о местах работы и должностями, но тот документ, который через много лет может доказать ваше право на льготы или пенсию. Но в 2020 году в оборот вводят электронные трудовые книги. Придется ли отказаться от бумажных, кто будет вести учет информации и как представлять её на новом месте работы? Рассказываем в материале amic.ru.

1
Когда точно введут электронные трудовые книжки?
А их уже ввели. С 1 января 2020 года. Электронный вариант идентичен бумажному. Там будут сведения о ФИО работника, даты приема, увольнения, перевода на другую работу, место работы, должность и всё остальное.
2
А что будет со старыми книжками?

Переход на ЭТК является добровольным и будет происходить с согласия сотрудника, пояснили в Пенсионном фонде.

Тут есть четыре варианта:

  1. Сотрудник пишет заявление работодателю в произвольной форме (до 31 декабря 2020 года, кроме нескольких исключений) с просьбой вести трудовую книжку в электронном виде. В таком случае бумажную трудовую он получает на руки.
  2. Сотрудник пишет заявление о сохранении бумажной трудовой книжки. В таком случае будет вестись сразу две книжки: бумажная и электронная.
  3. Сотрудник не пишет никакого заявления. Тогда работодатель также продолжит вести трудовую книжку на бумаге и заведет электронную версию.
  4. Для тех, кто впервые устроился на работу с 2021 года сразу будут вести электронную трудовую, бумажный вариант создавать уже не будут.

А что там за исключения? Подать заявление после 31 декабря 2020 года можно те, кто по разным причинам не работал в это время, но рабочее место за ним было сохранено, кто был на больничном, в отпуске, был отстранен от работы, а также те, кто в это время не работал, но опыт работы имеет.

3
Я бы хотел иметь электронную трудовую, но как смогу получить из нее данные? Например, заверенную копию?

Вот тут, кстати, намного удобнее. За бумажной трудовой надо было идти в отдел кадров. А данные из электронной можно посмотреть через личный кабинет на сайте ПФР и на сайте Портала государственных услуг. Для этого нужно иметь учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале Госуслуг. Информацию можно распечатать, отправить по электронной почте или просто сохранить.

Данные предоставят и при личном посещении Пенсионного фонда и МФЦ.

Но также можно обратиться и к работодателю, что называется, по-старинке. Кстати, кадровая служба обязана предоставить информацию в течение трех рабочих дней со дня подачи заявления, а при увольнении — в день прекращения трудового договора.

4
Как такую книжку предоставлять на новом месте работы?
При увольнении работодатель обязан выдать сведения о трудовой деятельности на бумаге или в электронном виде. А если сохранилась бумажная трудовая, то данные будут фиксироваться в ней. Вам просто надо предоставить один из этих документов на новом место работы.
5
Где будут храниться эти сведения и насколько они защищены?

Оператором хранение данных выступает Пенсионный фонд России. В ПФР заверили, что их информационная система аттестована в соответствии с действующим законодательством в области защиты персональных данных и надежна.

"Многолетний опыт показывает высокий уровень защищенности информационных систем Пенсионного фонда России. Сбой или взлом с последующим изменением или уничтожениям данных практически невозможны. Информация лицевых счетов фиксируется в распределенных системах хранения, что исключает риск потери данных", — подчеркнули в ПФР.

Материалы по теме

 

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

13.01.2020 11:25
гость

Сотрудник не пишет никакого заявления. Тогда работодатель также продолжит вести трудовую книжку на бумаге и заведет электронную версию

Для сотрудника нормальный вариант, работодателю добавляется головная боль. Обязательно найдутся работодатели, которые настоятельно посоветуют работникам написать заявление, что бумага не нужна, и работники согласятся

13.01.2020 11:43
гость

Если я правильно понял работодателям еще весь 2020 года дали на раскачку, во многих организациях еще никто даже не шевелится по этому поводу. Вообще не удивлюсь, если все это плавно перейдет на 2030 год, у нас госуслуги до сих пор через пень колоду работают, хотя официально электронное правительство начало работать, по моему, с 2008 года

13.01.2020 11:48
- гость -

13.01.2020 11:43
гость
Что "это"? Закон принят, работодатели обязаны. А то, что у ПФР, как обычно, все будет работать как попало - так проблемы негров шерифа, как известно, не волнуют.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< январь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
11:48
Мать троих детей из Барнаула пожаловалась на нищету и получила поддержку 0
11:36
Учебный корпус алтайского вуза выставлен на торги 0
11:18
"Иткульский, сэр!" На Алтае будут делать виски 1
11:07
Когда в России введут электронную трудовую книжку и как ей пользоваться? 3
10:51
Сергей Каменский победил на Всероссийских соревнованиях по стрельбе 0
10:37
Декабрь-2019 в Барнауле попал в десятку самых снежных за 100 лет 3
10:27
Двух подростков ищут на Алтае 3
10:10
Закон об электронных трудовых книжках в России вступил в силу 0
09:59
Хоккеисты "Динамо-Алтай" вновь обыграли "Кристалл" 2
09:50
Фильм об алтайских археологах вошел пятерку лучших на конкурсе РАН 1
09:24
Грант имени Андрея Павленко собрал свыше $20 тысяч пожертвований 0
09:04
Идеальная квартира рядом: где в Барнауле купить жилье по доступным ценам 0
08:52
Многокилометровые пробки сковали движение транспорта в Барнауле 18
08:40
Врач объяснил травмы и падение модели Пунтус из окна 8
08:13
Барнаульский музей включили в топ-6 самых удивительных в России 0
07:58
В Алтайском крае могут не открыть часть купелей на Крещение 0
07:43
Алтайский танцор снялся в новом фильме Федора Бондарчука 4
07:27
Послание президента Федеральному собранию: о чем Путин будет говорить в 2020 году 10
07:02
Рваные уши и синяки. Жестокий отчим избивал четырехлетнего пасынка в Омске 0
06:32
Шо, опять?! Старый Новый год в шутках и мемах 1
06:04
Старый Новый год: откуда он взялся и что нельзя делать в этот праздник 1
05:42
Зима без сюрпризов. О погоде в Алтайском крае 13 января 0
23:34
Португальский мотогонщик умер на ралли "Дакар" 1
22:31
Астрологи определили знаки зодиака, которые созданы друг для друга 1
21:34
В Шерегеше мужчина наткнулся на собственную лыжу и погиб 0
20:30
В России спрогнозировали подорожание черного хлеба 6
19:42
Диетолог составила список продуктов, которые помогут похудеть 0
19:17
Директор российского интерната для инвалидов воровала пенсии у своих воспитанников 2
18:46
Подросток из Санкт-Петербурга подозревается в убийстве отчима 2
18:19
Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике болезни Альцгеймера 0
17:45
Барнаульцы обсуждают введение нового автобусного маршрута 10
17:07
В ЦБ рассказали о новой системе пенсионных выплат 5
16:48
Известная модель выпала из окна квартиры внука Никиты Михалкова 15
16:30
Медики назвали пять привычек, которые могут продлить жизнь 2
15:48
Пользователи PlayStation определили лучшие игры десятилетия 4
15:10
В Астрахани поезд опоздал на два часа из-за гуляющего по рельсам верблюда 0
14:45
Горбачев призвал отменить все длинные выходные, чтобы россияне не спивались 16
14:11
Автомобилисты сломали лыжню на Трассе здоровья в Барнауле 14
13:45
Специалист рассказал, почему в России глобальное потепление идет быстрее, чем везде 10
13:04
Более 30 новых указателей к достопримечательностям появилось в Барнауле 9
12:40
17-летний школьник помог NASA открыть новую планету во время стажировки 0
12:12
Ограниченная серия десятирублевых монет появилась в Алтайском крае 2
11:46
Исполнителя роли Джокера задержали на митинге против изменений климата 4
11:13
Из ФСБ уволили сотрудников, которые снимали стрельбу на Лубянке 1
10:55
Пьяный врач в Омске отказался принимать людей с переломами из-за низкой зарплаты 25
10:04
Главное – с душой. Нужно ли дарить подарки на старый Новый год 3
09:49
Врачи рассказали о признаках плохого кровообращения в организме 4
09:10
Убийцу россиянина приговорили к 100 годам тюрьмы в США 7
08:49
Акулы съели молодого немецкого футболиста в Австралии 5
08:03
Зима продолжает радовать теплом. О погоде в Алтайском крае 12 января 4
07:53
Сон, друзья, хобби: как выглядит идеальный день российского подростка 1
07:32
Не простые дела. Как волонтеры привезли сказку в алтайский дом детей-инвалидов 5
07:12
Сколько стоят и как выглядят самые дорогие коттеджи Алтайского края 32
06:49
Два в одном. В алтайском селе открыли школу, совмещенную с детсадом 2
06:32
Большие коты, которые ведут себя как домашние кошки 4
06:13
"Случайный Ренессанс": фото из жизни, достойные стать произведениями искусства 2
06:01
Даже 90-летний пенсионер смог. Кто и как сдает ГТО в Барнауле 6
23:26
Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за сбитый самолет 9
22:34
Грузовики-Снегурочки и тракторы – Деды Морозы чистят улицы Красноярска 0
21:33
Врачи объяснили, что некоторые симптомы, которые приписывают раку, не говорят о нем 0
20:34
Актриса Наталья Бочкарева признала свою вину в хранении наркотиков 8
19:42
Конкурс среди муниципалитетов на проведение Дельфийских игр начался в Алтайском крае 1
19:19
В Москве молодежь устроила драку с продавцами за брендовые вещи 3
18:47
Первый человек умер в Китае от нового коронавируса 0
18:15
Во втором сезоне "Ведьмака" появятся ЛГБТ-персонажи 6
17:40
Бийские автомобилисты превратили хоккейную коробку в автостоянку 15
17:12
В аттестатах российских школьников появятся новые отметки 4
16:52
Врачи рассказали, как распознать рак желудка на ранних стадиях 2
16:15
На Фарерских островах нашли воду, которая течет вверх 0
15:50
Пьяный мужчина ножом порезал несколько автомобилей в Барнауле 7
15:08
СМИ продолжают высчитывать стоимость рождественского кардигана Путина 11
14:56
Украина ждет полного признания вины за сбитый самолет от Ирана 15
14:25
Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильных телефонов 2
13:55
Женщина с ребенком открыто украла гироскутер и пылесос в барнаульском ТЦ 10
13:16
Автомобиль выбросило в сугроб после ДТП в Барнауле 4
12:30
Пропавшую женщину неделю ищут в Барнауле 2
11:40
Власти Ирана признали, что украинский Boeing сбили по ошибке 38
11:28
Актриса Екатерина Ковальчук купила платье в Барнауле 11
11:05
Топ-5 приложений для похудения после новогодних праздников 0
10:44
Космонавты пообщались с алтайскими школьниками 0
10:23
Россию обязали выплатить $82,1 млн компенсации за Крым 32
09:59
Блогер, собравшая миллион для мальчика с Алтая, ответила критикам 26
09:19
Депутаты рассмотрят предложение вернуть прямые выборы мэра Горно-Алтайска 1
08:49
Лукашенко ввел экологический налог на транзит российской нефти 10
08:17
Житель Горно-Алтайска избил мать-инвалида и угрожал убить ее 2
07:56
В Италии белорус попытался убить украинца в пылу спора о Сталине 20
07:32
На пороге третьей мировой. Зачем США убили генерала Сулеймани и что будет дальше 34
07:05
Потепление до -3°C ждет Алтайский край на выходных 2
06:43
Новую породу собак утвердили в России. Кто она и как выглядит? 1
06:21
Почему 11 января называли самым страшным днем года и боялись за детей 0
06:00
Водители общественного транспорта в Барнауле пожаловались на качество уборки снега 21

© ИА «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.