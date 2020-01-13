Когда в России введут электронную трудовую книжку и как ей пользоваться?

Трудовая книжка — главный документ каждого работающего человека. Это не просто документ с отметками о местах работы и должностями, но тот документ, который через много лет может доказать ваше право на льготы или пенсию. Но в 2020 году в оборот вводят электронные трудовые книги. Придется ли отказаться от бумажных, кто будет вести учет информации и как представлять её на новом месте работы? Рассказываем в материале amic.ru.
Переход на ЭТК является добровольным и будет происходить с согласия сотрудника, пояснили в Пенсионном фонде.
Тут есть четыре варианта:
- Сотрудник пишет заявление работодателю в произвольной форме (до 31 декабря 2020 года, кроме нескольких исключений) с просьбой вести трудовую книжку в электронном виде. В таком случае бумажную трудовую он получает на руки.
- Сотрудник пишет заявление о сохранении бумажной трудовой книжки. В таком случае будет вестись сразу две книжки: бумажная и электронная.
- Сотрудник не пишет никакого заявления. Тогда работодатель также продолжит вести трудовую книжку на бумаге и заведет электронную версию.
- Для тех, кто впервые устроился на работу с 2021 года сразу будут вести электронную трудовую, бумажный вариант создавать уже не будут.
А что там за исключения? Подать заявление после 31 декабря 2020 года можно те, кто по разным причинам не работал в это время, но рабочее место за ним было сохранено, кто был на больничном, в отпуске, был отстранен от работы, а также те, кто в это время не работал, но опыт работы имеет.
Вот тут, кстати, намного удобнее. За бумажной трудовой надо было идти в отдел кадров. А данные из электронной можно посмотреть через личный кабинет на сайте ПФР и на сайте Портала государственных услуг. Для этого нужно иметь учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале Госуслуг. Информацию можно распечатать, отправить по электронной почте или просто сохранить.
Данные предоставят и при личном посещении Пенсионного фонда и МФЦ.
Но также можно обратиться и к работодателю, что называется, по-старинке. Кстати, кадровая служба обязана предоставить информацию в течение трех рабочих дней со дня подачи заявления, а при увольнении — в день прекращения трудового договора.
Оператором хранение данных выступает Пенсионный фонд России. В ПФР заверили, что их информационная система аттестована в соответствии с действующим законодательством в области защиты персональных данных и надежна.
"Многолетний опыт показывает высокий уровень защищенности информационных систем Пенсионного фонда России. Сбой или взлом с последующим изменением или уничтожениям данных практически невозможны. Информация лицевых счетов фиксируется в распределенных системах хранения, что исключает риск потери данных", — подчеркнули в ПФР.
Комментарии
Сотрудник не пишет никакого заявления. Тогда работодатель также продолжит вести трудовую книжку на бумаге и заведет электронную версию
Для сотрудника нормальный вариант, работодателю добавляется головная боль. Обязательно найдутся работодатели, которые настоятельно посоветуют работникам написать заявление, что бумага не нужна, и работники согласятся
Если я правильно понял работодателям еще весь 2020 года дали на раскачку, во многих организациях еще никто даже не шевелится по этому поводу. Вообще не удивлюсь, если все это плавно перейдет на 2030 год, у нас госуслуги до сих пор через пень колоду работают, хотя официально электронное правительство начало работать, по моему, с 2008 года
13.01.2020 11:43
гость
Что "это"? Закон принят, работодатели обязаны. А то, что у ПФР, как обычно, все будет работать как попало - так проблемы негров шерифа, как известно, не волнуют.