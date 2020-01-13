Слава, Каста, "Фактор 2". Какие звезды выступят в Барнауле в феврале

Февраль – последний месяц зимы, когда все снежные забавы уже успели порядком поднадоесть, а все мысли занимают мечты о весне. Но мы знаем, как скоротать время – можно сходить на концерт любимого артиста. Рассказываем, какие певцы и актеры приедут в Барнаул в феврале.
Каста
Фото: photo.peoples.ru
Визит Касты в Барнаул приурочен к выходу четвертого альбома рэп-коллектива. Гости концерта услышат как лучшие хиты за всю историю существования группы, так и песни из нового альбома, который выйдет осенью 2020 года.
Когда: 6 февраля, 19:00.
Где: клуб-ресторан Pharaon.
Стоимость: 1300 рублей.
Возрастное ограничение: 18+.
Лука Джордано
Фото: philharmonia-barnaul.com
На барнаульской сцене выступит звезда мирового блюза, гитарист и солист Лука Джордано. Он сыграет не только свою музыку, но и каверы на лучших блюз-исполнителей.
Когда: 8 февраля, 18:00.
Где: Государственная филармония Алтая.
Стоимость: 350-650 рублей.
Возрастное ограничение: 12+.
Павел Прилучный
Фото: barnaul.kassy.ru
Популярный российский артист Павел Прилучный посетит Барнаул в рамках спектакля "Косметика врага". Трагикомедия поставлена по книге популярной французской писательницы Амели Нотомб "Сто страниц динамита". Павел Прилучный не только играет главную роль в спектакле, он также инициировал постановку пьесы и выступил в качестве ее театрального продюсера. На сцене театра драмы вместе с ним выступят Мирослава Карпович и Александр Обломов.
Когда: 13 февраля, 19:00.
Где: театр драмы им. В.М. Шукшина
Стоимость: 1800-4500 рублей.
Возрастное ограничение: 16+.
Звезды 90-х
Группа "Стрелки" / Фото: netall.ru
Всеми обожаемые кумиры 90-х годов, песни которых раздавались из всех магнитофонов в домах и из всех киосков звукозаписи. Группы "Краски", "Фактор 2", "Акула", "Стрелки", "Турбомода", "Динамит" и Revoльvers – все они выступят на одной сцене. Организаторы концерта обещают классное шоу, адскую смесь технологий будущего с "фишками" из 90-х, ностальгические видеоролики и самые любимые песни.
Когда: 14 февраля, 19:00.
Где: Титов-арена.
Стоимость: 1200-2600 рублей.
Возрастное ограничение: 12+.
Слава
Фото: slavamusic.ru
Певица представит новый сольный концерт "Крик души", в котором прозвучат не только всем известные хиты, но и такие песни, как "Однажды ты", "Твой поцелуй", "Верная". Слава обещает устроить барнаульцам музыкальный вечер в формате задушевного разговора через песни.
Когда: 17 февраля, 19:00.
Где: театр драмы им. В.М. Шукшина.
Стоимость: 2000-4000 рублей.
Возрастное ограничение: 12+.
ДиДюЛя
Фото: didula.ru
На концерте ДиДюЛя со своей группой сыграют мелодии в жанре фолк и фьюжн с влиянием стиля нью-эйдж в оркестровом звучании. Музыкальный состав группы расширился: в нем появились скрипки, альты, виолончель, контрабас, что позволило зазвучать музыке, которую играют музыканты, по-новому.
Когда: 20 февраля, 19:00.
Где: театр драмы им. В.М. Шукшина.
Стоимость: 1400-2800 рублей.
Возрастное ограничение: 6+.
HammAli & Navai
Фото: vk.com/hammalinavai
Активно набирающий популярность творческий тандем HammAli & Navai даст в Барнауле большой концерт, во время которого поклонники творчества рэп-дуэта услышат как уже полюбившиеся суперхиты, так и новые песни. Напомним, что HammAli & Navai стали известны благодаря хитам "Хочешь, я к тебе приеду", "Цветок", "Пустите меня на танцпол", "Ноты", "Девочка-война".
Когда: 25 февраля, 19:00.
Где: Титов-арена.
Стоимость: 1200-2500 рублей.
Возрастное ограничение: 0+.
Ярослав Бойко, Сергей Астахов и Андрей Кайков
Сергей Астахов / Фото: woman.ru
Известные артисты театра и кино Ярослав Бойко (сериал "Всегда говори всегда"), Сергей Астахов (сериал "Гаишники") и Андрей Кайков (скетч-шоу "Шесть кадров") выступят перед барнаульцами в спектакле "Трое на качелях". Герои пьесы Луиджи Лунари попадают в необычную ситуацию, с которой им поможет справиться только чувство юмора.
Когда: 26 февраля, 19:00.
Где: Алтайский государственный музыкальный театр.
Стоимость: 800-2600 рублей.
Возрастное ограничение: 12+.
Талантливые танцоры
Фото: uchastniki.com
Участники популярного проекта телеканала ТНТ "Танцы" выступят перед барнаульцами не только с полюбившимися номерами, но и с абсолютно новыми постановками. Организаторы шоу обещают, что гости концерта увидят абсолютное разнообразие танцевальных жанров. Кроме того, все номера будут сопровождаться графическим контентом, выведенным на большие экраны.
Когда: 25 февраля, 19:00.
Где: театр драмы им. В.М. Шукшина.
Стоимость: 1500-3000 рублей.
Возрастное ограничение: 6+.
Комментарии
А их запися можно достать? Копии с мастер-лент или винилы, на худой конец. Предварительно ознакомиться, так сказать.