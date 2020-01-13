Когда снесут снежный городок на Сахарова в Барнауле и откроют движение транспорта

На этой неделе демонтируют снежный городок на площади Сахарова в Барнауле, однако движение для транспорта откроют не сразу. Сколько же дней будут убирать главную елку и когда разрешат проезд?
Днем 13 января 2020 года с площади Сахарова начали демонтировать и увозить аттракционы. Однако сам ледовый городок, который обошелся в 8,7 млн рублей, будут разбирать на старый Новый год – 14 января. Об этом порталу amic.ru сообщили в пресс-службе городской администрации. За три дня на площади снимут новогоднее освещение, разберут елочную конструкцию и демонтируют ледовые фигуры и горки. А затем откроют движение.
Автомобилисты снова смогут проехать по площади Сахарова уже 17 января 2020 года, уточнили в пресс-службе администрации города. Напомним, площадь перекрыли 1 декабря 2019 года для строительства ледового городка и установления 32-метровой елки. В течение полутора месяцев барнаульцы были вынуждены объезжать площадь по проспектам Ленина и Красноармейскому. Все это время город простаивал в пробках – ради новогодней елки и горок.
Он простоит столько, сколько позволит погода. Если в Барнауле резко не потеплеет, то ледовые фигурки и горки не демонтируют вплоть до весны.
В этом году на пешеходной улице установили елку с гирляндами и шарами, световые композиции по мотивам сказки "Двенадцать месяцев" и камины. Для детей построили две горки и поставили аттракционы.
Комментарии
Откроют проект или проезд???
Город в пробках не из-за елки на Сахарова, а потому что его чистят через одно место, например Красноармейский между Крупской и Молодежной имеет две полосы вместо трех, наверное это елка виновата.
отупеть 9 лямов потратить чтобы постояло искусство 2 недели
А в этом году специально такой хреновенький городок сделали и украсили также? Чтобы люди постепенно сами перестали туда ходить, а потом и вовсе убрать от туда?
Коммерческое предложение почти полностью повторяет ранее оплаченное, но не сделанное?