Какого числа Масленица в 2020 году?

Традиционно перед Великим постом целую неделю мы празднуем Масленицу. Когда в 2020 году нужно начинать печь блины, как появился этот праздник и как его отмечают – читайте в материале amic.ru.
В 2020 году масленичная неделя начинается с понедельника, 24 февраля, и закончится в воскресенье, 1 марта.
Конкретной даты за этим праздником не закреплено, год от года его отмечают в разное время, так как он выпадает на семь дней, предшествующих Великому посту (и соответственно за восемь недель до Воскресения Христова).
Масленица, означающая скорый конец зимы и приход весны, сохранила в себе традиции и обряды язычества и признаки славянской мифологии. Праздник, суть которого заключалась в прославлении бога солнца Ярилы, стал единственным нехристианским праздником, которому удалось гармонично войти в православную культуру и навсегда там обосноваться. Всю масленичную неделю люди веселятся, ходят в гости, устраивают народные гулянья и пекут блины – главный символ праздника. Завершается Масленица Прощеным воскресеньем – в этот день нужно обязательно попросить друг у друга прощения за прежние обиды. А еще в последний день масленичной недели сжигают чучело, которое символизирует зиму.
Масленица (или Сырная, или Мясопустная неделя) готовит верующих к следующему за нией Великому посту. В это время православным уже не разрешается есть мясо, но молочные продукты употреблять еще можно. Готовясь к посту, предаваться бессмысленному разгулу, чревоугодию и возлиянию не следует, считает Церковь. А вот радоваться жизни и получать от нее простые удовольствия (в меру, конечно) – совсем не грех.
Блины – главное блюдо Масленицы. В славянской культуре блин считается символом солнца, которое после зимы пробуждается и согревает землю. Чтобы весна поскорее вступила в свои права, в каждом доме пекли стопки блинов с разными начинками.
Блины считаются и поминальной выпечкой. "На Масленицу первый блин – за упокой", – говорили на Руси. Первым блином было принято поминать умерших родственников.
У каждого дня масленичной недели существуют свои традиции и названия.
Понедельник – Встреча, 24 февраля 2020
В первый день масленичной недели люди встречают Масленицу: делают соломенное чучело, строят горки, устанавливают столбы, готовят продукты к праздничному столу. И, конечно же, начинают печь блины.
Вторник – Заигрыш, 25 февраля 2020
Начало масленичных гуляний. Народ в этот день катался с горок, на санях и на каруселях. Одинокие мужчины флиртовали с потенциальными женами, ходили на смотрины, чтобы после Великого поста можно было уже сыграть свадьбу – на Красную горку.
Среда – Лакомка, 26 февраля 2020
В этот день в первую очередь зятья шли к теще на блины. Хотя ходить в гости и печь блины на "Лакомку" было принято не только у зятьев, но и в принципе у всех.
Четверг – Разгуляй, 27 февраля 2020
С "Разгуляя" начиналась Широкая Масленица. На Руси в этот день люди переставали работать и начинали веселиться: устраивали конкурсы, кулачные бои, водили хороводы, прыгали через костер, пели песни.
Пятница – Тещины вечерки, 28 февраля 2020
А в этот день уже теща должна была идти в гости к зятю на блины, а блины пекла ее дочь. На Руси было принято брать с собой в гости подруг, перед которыми можно было похвасталась своим зятем.
Суббота – Золовкины посиделки, 29 февраля 2020
На Золовкины посиделки молодые невестки принимали у себя гостей. Чаще всего к ним приходили родственники мужа, точнее его сестры (отсюда и золовкины посиделки). Хозяйка накрывала стол с угощениями и дарила подарок золовкам.
Воскресенье – Прощеное воскресенье, 1 марта 2020
В последний день масленичной недели провожали зиму – сжигали чучело из соломы. В Прощеное воскресенье близкие люди просят друг у друга прощения за все причиненные обиды, а вечером ходят на кладбище и поминают усопших.
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