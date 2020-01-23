Дальше – больше. Как вырастет налог на недвижимость в Барнауле в 2021 году?

С 1 января 2020 года Алтайский край перешел на новую систему расчета налога на имущество. Это значит, что уже в конце лета 2021 года мы впервые получим квитанции с новой суммой. Для некоторых владельцев недвижимости налог вырастет, для кого-то снизится, а для других он вообще исчезнет. Разбираемся, как посчитать налог на недвижимость, который придет в 2021 году.
Впервые будут платить налог собственники квартир в новостройках, которые возведены после 1 января 2013 года.
У владельцев трехкомнатных квартир в домах, построенных с 1990 по 2000 годы, налог в среднем снизится на 800 рублей.
Налог на квартиры в домах, построенных с 2000 по 2013 год, снизится на 200-800 рублей (в зависимости от площади квартир).
Собственники частных домов площадью до 50 квадратных метров и квартир до 20 "квадратов" вообще перестанут платить налоги.
До 2020 года налог на имущество граждан ФНС начисляла по его инвентаризационной стоимости, которую в Алтайском крае последний раз проводили в 2012 году.
В 2014 году Налоговый кодекс России дополняется новой главой "Налог на имущество физических лиц". В ней сказано, что все регионы России до 2020 года должны перейти на расчет этого налога по кадастровой стоимости, которая максимально приближена к рыночной. Алтайский край перешел на новую модель одним из последних, 29 регионов начали применять метод расчета по кадастровой стоимости еще в 2015 году.
Летом 2020 года жители Алтайского края получат квитанции со "старым" расчетом, то есть налогом за 2019 год (он по-прежнему будет рассчитан на основе инвентаризационной стоимости). А первые квитанции с налогом по кадастровой стоимости (за 2020 год) владельцы недвижимости получат летом 2021-го.
Для расчета налога нужно несколько параметров.
Во-первых, узнайте кадастровую стоимость своего объекта. Ее можно посмотреть на официальном сайте Росреестра в разделе "Фонд данных государственной кадастровой оценки". Объект легко найти по кадастровому номеру, который указан в техническом плане, свидетельстве о праве собственности, кадастровом паспорте или сервисе Росреестра "Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online".
Кадастровую стоимость объекта вам скажут и в Алтайском центре недвижимости и государственной кадастровой оценки.
Позвоните по телефонам горячей линии и назовите кадастровый номер или адрес объекта недвижимости:
8 (3852) 58-01-79;
8(3852) 58-00-83;
8-983-548-00-83;
8-983-548-01-79;
8-913-269-70-97.
Во-вторых, узнайте ставку налога. В каждом муниципальном образовании края она своя. Депутаты Барнаульской гордумы на сессии 9 октября 2019 года приняли максимальные налоговые ставки:
0,3% – по жилым объектам;
0,5% – по прочим объектам;
2,0% – по торговым и офисным центрам.
В-третьих, уточните площадь своей недвижимости. Это нужно, чтобы понять, за сколько квадратных метров вы будете платить налог. Дело в том, что законодатель предусмотрел налоговые вычеты для жилых объектов. Так, для индивидуальных жилых домов не облагают налогом 50 кв. метров, для квартир – 20 кв. метров, для комнат – 10 кв. метров.
Предположим, что площадь дома 80 квадратных метров, то налог вы будете платить лишь с 30 "квадратов". Если площадь квартиры 22 квадратных метра, то налог придет на 2 "квадрата". А для комнаты в 14 квадратных метров налог вам рассчитают с 4 кв. м.
Предположим, у вас есть однокомнатная квартира в центре Барнаула.
Кадастровая стоимость, по данным Росреестра, составляет 1 672 635,68 рубля.
Площадь – 33,1 кв. метра.
Ставка налога – 0,3%.
Вычет по площади – 20 квадратных метров.
1) Рассчитаем ту часть квартиры, на которую налог не платится. Для этого кадастровую стоимость квартиры необходимо разделить на ее площадь, а эту сумму умножить на 20 (вычет по площади).
1 672 635,68 рубля / 33,1 × 20 кв.м. Получаем 1 010 656 рублей.
2) Теперь рассчитаем налоговую базу, которую и возьмут для расчета налога. Для этого от кадастровой стоимости квартиру нужно отнять не облагаемую налогом часть.
1 672 635,68 – 1 010 655 = 661 980,68 рубля.
3) Затем эту сумму умножаем на налоговую ставку. Напомним, для Барнаула она 0,3%.
661 970,68 рубля × 0,3% = 1 985,94 рубля.
Итак, налог на однокомнатную квартиру составит 1 985,94 рубля. Но в 2021 году собственник заплатит не всю сумму. Закон говорит, если налог по кадастровой стоимости больше налога по инвентаризационной, то владельцы несколько лет платят лишь часть новой суммы. В 2021 году владельцы заплатят 20% от налога, в 2022 – 40%, а в 2023 – 60%.
Для этой же однокомнатной квартиры в 2018 году налог по инвентаризационной стоимости составил 867,34 рубля. Предположим, что и за 2019-й год собственники получат квитанции с этой же суммой. Чтобы рассчитать размер налога в 2021 году, нужно от полной суммы налога отнять "старый" и этот результат умножить на коэффициент 0,2. Мы посчитали налоговую прибавку. Теперь ее нужно суммировать с налогом по инвентаризационной стоимости.
Для однокомнатной квартиры налог в 2021 году составить 1091 рубль.
(1985,94 рубля – 867,34) х 0,2 = 223,72 рубля; 223,72 + 867,34 = 1092 рубля.
В 2022 году налог вырастет до 1314,78 рубля ((1985,94 рубля – 867,34) х 0,4 + 867,34), а в 2023 году до 1538,5 рубля ((1985,94 рубля – 867,34) х 0,6 + 867,34).
Всю сумму – 1985,94 рубля – владельцы заплатят в 2024 году.
"Старый фонд"
"Хрущевки"
Дома 90-х годов
Дома, построенные до 1 января 2013 года
Новостройки
Прочие объекты
Как и прежде, от уплаты имущественных налогов освобождены участники Великой Отечественной войны, пенсионеры, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства. Кстати, по данным администрации Барнаула, льготами пользуется каждый пятый житель города.
Также сохранятся льготы для пенсионеров – они, как и сейчас, не будут платить налог на один объект недвижимости. Льготы пенсионеры получают не на все имущество, а только на одну категорию каждого вида. Например, если у пенсионера квартира, дом и гараж, то он полностью освобождается от уплаты имущественного налога. А если в собственности две квартиры и дом, то за вторую квартиру пенсионер обязан заплатить налог государству.
Перестанут платить налоги собственники небольших объектов недвижимости, которые меньше необлагаемой налогом площади. Например, если площадь дома 45 квадратных метров (вычет 50 "квадратов"), то его владельцы освобождены от ежегодных платежей.
По федеральному закону, дополнительную льготу получат многодетные семьи: им дополнительно дадут вычет на 5 кв. метров для квартиры или 7 кв. метров для жилого дома на каждого несовершеннолетнего ребенка. То есть если семья с тремя детьми имеет квартиру, то вычет будет предоставляться и на 20 кв. метров (общая норма для всех), и на 15 кв. метров на троих детей.
Снизить налог можно только при уменьшении кадастровой стоимости недвижимости. Это возможно, если при проведении оценки специалисты допустили ошибку. Например, указали неверную площадь объекта или год постройки. Все сведения необходимо направить в "Алтайский центр недвижимости и государственной кадастровой оценки". Сумма налога изменится после корректировок.
Также можно обратиться в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, которая создана при Алтайкрайимуществе. В настоящее время ведется работа по созданию указанной комиссии.
С информацией о порядке работы комиссии, способах подачи заявлений и перечнем прилагаемых к заявлению документов можно ознакомиться на официальном сайте Алтайкрайимущества в разделе "Кадастровая оценка".
Оспорить результаты кадастровой оценки можно и в суде. Для этого не обязательно обращаться в комиссию.
Если вы выяснили, что в 2021 году налог на недвижимость будет меньше, чем вы заплатили в 2019, то закон разрешает его снизить.
В феврале 2019 года в силу вступило постановление Конституционного суда России, по которому собственник может требовать пересчитать налог по инвентаризационной стоимости, если он превышает сумму налога по кадастровой стоимости. Это касается не всех, а только тех собственников недвижимости, у которых инвентаризационная стоимость объекта намного больше кадастровой.
С такой проблемой столкнулась жительница Барнаула Ольга Низамова. Инвентаризационная стоимость ее дома составила 3 171 466 рублей, и при налоговой ставке в 1,5% (которую определили барнаульские депутаты) ей пришел налог в 47,5 тыс. рублей. При этом кадастровая стоимость дома составила 2 873 674 рубля. Женщина посчитала, что при такой схеме налог на ее недвижимость составил бы 2,9 тыс. рублей. В результате женщина добилась снижения налога через Конституционный суд.
Комментарии
"Почему налог будут считать по-новому?", да потому что чиновников все больше и жрать хотят все лучше, а люди все терпят!!!
Ну присовывали,и присовывали бы дальше предпегсионерам,так нет новую кормушку от лохастеньких нашли.
Вот по логике - чем новее дом, тем выше налог.
Что за несправедливость с двухкомнатными квартирами 90-ых годов? Почему на них налоговая сумма выше, чем на дома до 1 января 2013 года, причем при меньшей площади? >_<
для нашего нищего края коэффициент должен быть 0,1, а не 0,3
и квартир до 20 "квадратов" вообще перестанут платить налоги
Это общая или только жилая? Такой общей по моему не бывает, это туалет, кухня и кладовка
Дело в том, что законодатель предусмотрел налоговые вычеты для жилых объектов.
да-да, с суммы уплаченного ндфл....
23.01.2020 08:04
гость
хорошо хоть не 2.0 налог, чинуши жить жирно хотят за чужой щёт!
Действительно, чем нищее регион тем больше налог, это российская действительность. Регион находиться в конце списка по доходам, народ от сюда уезжает, а наши "доблестные" слуги принимают коэффициент 0,3 . Тоже и малого бизнеса касается,там где губернатор думает о развитии региона,бизнеса , там коэффициент на УСН доходы 3-4% вместо максимальных 6%, а этот коэффициент прочувствуют ИП-одиночки уже с 2021 года, когдаотменят ЕНВД.