Дальше – больше. Как вырастет налог на недвижимость в Барнауле в 2021 году?

Итак, мы узнали все параметры. А как рассчитать налог?

Предположим, у вас есть однокомнатная квартира в центре Барнаула.

Кадастровая стоимость, по данным Росреестра, составляет 1 672 635,68 рубля.

Площадь – 33,1 кв. метра.

Ставка налога – 0,3%.

Вычет по площади – 20 квадратных метров.

1) Рассчитаем ту часть квартиры, на которую налог не платится. Для этого кадастровую стоимость квартиры необходимо разделить на ее площадь, а эту сумму умножить на 20 (вычет по площади).

1 672 635,68 рубля / 33,1 × 20 кв.м. Получаем 1 010 656 рублей.

2) Теперь рассчитаем налоговую базу, которую и возьмут для расчета налога. Для этого от кадастровой стоимости квартиру нужно отнять не облагаемую налогом часть.

1 672 635,68 – 1 010 655 = 661 980,68 рубля.

3) Затем эту сумму умножаем на налоговую ставку. Напомним, для Барнаула она 0,3%.

661 970,68 рубля × 0,3% = 1 985,94 рубля.

Итак, налог на однокомнатную квартиру составит 1 985,94 рубля. Но в 2021 году собственник заплатит не всю сумму. Закон говорит, если налог по кадастровой стоимости больше налога по инвентаризационной, то владельцы несколько лет платят лишь часть новой суммы. В 2021 году владельцы заплатят 20% от налога, в 2022 – 40%, а в 2023 – 60%.

Для этой же однокомнатной квартиры в 2018 году налог по инвентаризационной стоимости составил 867,34 рубля. Предположим, что и за 2019-й год собственники получат квитанции с этой же суммой. Чтобы рассчитать размер налога в 2021 году, нужно от полной суммы налога отнять "старый" и этот результат умножить на коэффициент 0,2. Мы посчитали налоговую прибавку. Теперь ее нужно суммировать с налогом по инвентаризационной стоимости.

Для однокомнатной квартиры налог в 2021 году составить 1091 рубль.

(1985,94 рубля – 867,34) х 0,2 = 223,72 рубля; 223,72 + 867,34 = 1092 рубля.

В 2022 году налог вырастет до 1314,78 рубля ((1985,94 рубля – 867,34) х 0,4 + 867,34), а в 2023 году до 1538,5 рубля ((1985,94 рубля – 867,34) х 0,6 + 867,34).

Всю сумму – 1985,94 рубля – владельцы заплатят в 2024 году.