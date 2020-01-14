Почему 14 января в дом первой нельзя пускать женщину и как привлечь доход

14 января отмечают день Василия Великого или Васильев день. По-другому его называют Василий Свинятник. Откуда взялся этот праздник, причем тут свиньи и почему в этот день первым в дом пускают только мужчин – читайте в материале amic.ru.
Святитель, философ, богослов. Василий Великий (Василий Кесарийский) родился в 330 году в Кесарии, в знатной и богатой семье, получил хорошее образование. Чтобы углубиться в христианскую веру, Василий решил вести аскетичную жизнь и отправился в Египет. Ему удалось побывать в землях Сирии, Палестины, Египта, где он познакомился с подвижниками тех времен и изучил их труды.
После того как он вернулся на родину, то раздал все свое имущество бедным. Вместе с единомышленниками удалился в пустынное место, где в уединении занимался физическим трудом, молился, читал Писание. С другом Григорием Богословом он создал христианскую общину, где с другими иноками они работали и изучали труды святых отцов. В этом уединении он много писал, создал несколько богословских трудов. Часть из них не сохранились до наших дней.
Василий основал два монастыря, был епископом Кесарии Каппадокийской, но недолго. Святой Василий поддерживал верующих, призывая к терпению и мужеству. Его называют неутомимым защитником православия.
14 января – первый день нового года по старому стилю. Поэтому праздник отмечали на Руси с особым размахом.
Утром крестьяне вставали рано и ходили к роднику, реке или колодцу, чтобы набрать воды. По народному поверью, считалось, что умывшийся ею весь год будет здоровым.
Вся семья в этот день мылась в бане и надевала новые и чистые вещи. По преданию, если в Новый год быть в обновке, то и весь год так проживешь.
На праздничный стол было принято ставить блюда из свинины или даже целого поросенка, при этом приговаривая: "Чтобы свиночки поросились, овечки ягнились, коровушки телились". Хозяин дома по традиции отламывал куски мяса руками и раздавал присутствующим.
После того как праздник отшумел, в каждом доме семьи собирались вместе, чтобы сжечь праздничный дидух – сноп сена. В костер бросали старую одежду, различные вещи, которые, по мнению хозяев, приносят несчастья.
Считалось, что в Васильев день вся нечисть выходит на улицу и вселяется в животных. Поэтому если во двор заходили чужие кошка или собака, то их выгоняли.
Хозяйки в этот день пекли печенье, которое напоминает коров, свиней, овец и домашнюю птицу. При этом все соседи могли прийти в дом и угоститься этим блюдом, заплатив хозяевам немного денег, которые на следующий день – 15 января – нужно было обязательно отнести в приходскую церковь. Оставлять деньги себе было нельзя – это считалось грехом.
Уборку 14 января предпочитали не делать – считалось, что так из дома можно вынести все благополучие.
Также в этот день нельзя брать деньги в долг, иначе весь год в бедности проживешь.
Утром 14 января первой в дом нельзя пускать женщину. На Руси верили, что если в Новый год первым гостем в доме будет мужчина, тогда весь год пройдет в радости, а если зайдет женщина, то беды не миновать.
- Если идет снег или стоит туман, то год будет урожайным.
- Если на праздник в доме будут деньги, то наступивший год пройдет в богатстве.
- Снегопад на Васильев день – к теплому лету.
- Луна 14 января идет на убыль – весной воды большой не будет, если на прибыль, то все наоборот.
- Если в этот день дует ветер – это сулит хороший урожай орехов, а если звездная ночь – к богатому урожаю ягод.
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