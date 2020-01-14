Вторник, 14 Январь, 06:16

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Где должна стоять главная елка Барнаула?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 60,95
€ 67,82
Обь
8см -8


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крушение украинского самолета в ИранеНовый год-2020Итоги года-2019
Вопрос дня



Почему 14 января в дом первой нельзя пускать женщину и как привлечь доход

, ИА "Амител"
Васильев день: история и традиции праздника
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com


14 января отмечают день Василия Великого или Васильев день. По-другому его называют Василий Свинятник. Откуда взялся этот праздник, причем тут свиньи и почему в этот день первым в дом пускают только мужчин – читайте в материале amic.ru.

1
Кто такой Василий Великий?

Святитель, философ, богослов. Василий Великий (Василий Кесарийский) родился в 330 году в Кесарии, в знатной и богатой семье, получил хорошее образование. Чтобы углубиться в христианскую веру, Василий решил вести аскетичную жизнь и отправился в Египет. Ему удалось побывать в землях Сирии, Палестины, Египта, где он познакомился с подвижниками тех времен и изучил их труды.

После того как он вернулся на родину, то раздал все свое имущество бедным. Вместе с единомышленниками удалился в пустынное место, где в уединении занимался физическим трудом, молился, читал Писание. С другом Григорием Богословом он создал христианскую общину, где с другими иноками они работали и изучали труды святых отцов. В этом уединении он много писал, создал несколько богословских трудов. Часть из них не сохранились до наших дней. 

Василий основал два монастыря, был епископом Кесарии Каппадокийской, но недолго. Святой Василий поддерживал верующих, призывая к терпению и мужеству. Его называют неутомимым защитником православия. 

2
Почему Васильев день называют Свиным праздником?
У Васильева дня в народе было еще два названия – Василий Свинятник или Свиной праздник. Однако в них нет ничего плохого или оскорбительного. Дело в том, что на Руси Василия Великого считали покровителем свиней. Поэтому 14 января на праздничный стол ставили большое количество блюд из свинины.
3
Чем занимались на Васильев день?

14 января – первый день нового года по старому стилю. Поэтому праздник отмечали на Руси с особым размахом.

Утром крестьяне вставали рано и ходили к роднику, реке или колодцу, чтобы набрать воды. По народному поверью, считалось, что умывшийся ею весь год будет здоровым. 

Вся семья в этот день мылась в бане и надевала новые и чистые вещи. По преданию, если в Новый год быть в обновке, то и весь год так проживешь. 

На праздничный стол было принято ставить блюда из свинины или даже целого поросенка, при этом приговаривая: "Чтобы свиночки поросились, овечки ягнились, коровушки телились". Хозяин дома по традиции отламывал куски мяса руками и раздавал присутствующим. 

После того как праздник отшумел, в каждом доме семьи собирались вместе, чтобы сжечь праздничный дидух – сноп сена. В костер бросали старую одежду, различные вещи, которые, по мнению хозяев, приносят несчастья.

Считалось, что в Васильев день вся нечисть выходит на улицу и вселяется в животных. Поэтому если во двор заходили чужие кошка или собака, то их выгоняли. 

Хозяйки в этот день пекли печенье, которое напоминает коров, свиней, овец и домашнюю птицу. При этом все соседи могли прийти в дом и угоститься этим блюдом, заплатив хозяевам немного денег, которые на следующий день – 15 января – нужно было обязательно отнести в приходскую церковь. Оставлять деньги себе было нельзя – это считалось грехом.

4
Что нельзя делать 14 января?
В этот праздник нельзя ругаться и злословить.

Уборку 14 января предпочитали не делать – считалось, что так из дома можно вынести все благополучие. 

Также в этот день нельзя брать деньги в долг, иначе весь год в бедности проживешь.

Утром 14 января первой в дом нельзя пускать женщину. На Руси верили, что если в Новый год первым гостем в доме будет мужчина, тогда весь год пройдет в радости, а если зайдет женщина, то беды не миновать.

5
Народные приметы 14 января
  • Если идет снег или стоит туман, то год будет урожайным.
  • Если на праздник в доме будут деньги, то наступивший год пройдет в богатстве.
  • Снегопад на Васильев день – к теплому лету.
  • Луна 14 января идет на убыль – весной воды большой не будет, если на прибыль, то все наоборот.
  • Если в этот день дует ветер – это сулит хороший урожай орехов, а если звездная ночь – к богатому урожаю ягод.

 

Материалы по теме

 

Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< январь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
06:01
Почему 14 января в дом первой нельзя пускать женщину и как привлечь доход 0
05:36
Тело, но скользко. Прогноз погоды в Алтайском крае на 14 января 2
05:09
Обрезание Господне: что за праздник отмечают 14 января 0
23:53
Почему Заворотнюк выписали из больницы 0
23:20
Мальчика, стоявшего часами на гречке, вернули матери 0
22:52
С алтайского сенатора хотят взыскать 4,32 млрд рублей 0
22:16
Водоснабжение барнаульцев после порыва водопровода частично восстановили 0
21:44
"АлтайБаскет" одержал трудную победу над лидером чемпионата 0
21:13
"Результаты работы снегом завалило". Томенко раскритиковал очистку улиц Барнаула 7
20:35
Фонд кино подал иск к Kinodanz на 45 млн рублей 0
20:09
Житель Алтая обокрал родственников жены, чтобы сделать ей подарок 1
19:38
23 алтайских депутата уволили из-за утраты доверия 0
18:57
Барнаул встал в вечерних восьмибалльных пробках 0
18:38
Коал могут признать вымирающим видом из-за пожаров в Австралии 1
17:45
Как минимум 14 многоквартирных домов расселят в Барнауле в 2020 году 0
17:34
Барнаульский водоканал начал земляные работы на месте порыва водопровода 3
17:12
Будет лучше: социологи рассказали об ожиданиях россиян в 2020 году 2
16:59
Скончался ребенок, в которого случайно попал из ружья пьяный сосед 13
16:27
Закрыл кредит: двойное убийство произошло в Барнауле 19
16:18
В Барнауле ограничили движение транспорта из-за коммунальной аварии 1
16:03
На площади Сахарова начали убирать аттракционы 4
15:42
Алтайский край остался в списке регионов со слабой устойчивостью 4
15:34
Три города эвакуируют на Филиппинах из-за пробуждения вулкана 0
15:14
Грейдер, самосвал, погрузчик. Как устраняют потоп в Барнауле 7
15:03
Барнаульский конькобежец стал четвертым на чемпионате Европы 0
14:51
Барнаульская феминистка поменяла отчество на матчество 73
14:31
Порыв водопровода оставил без воды несколько домов в Барнауле 4
14:21
Слава, Каста, "Фактор 2". Какие звезды выступят в Барнауле в феврале 1
14:01
Без траты лишних времени и средств: поступить в АлтГУ теперь можно в режиме онлайн 1
13:51
Умер режиссер "Приключений Электроника" и "Чародеев" Константин Бромберг 0
13:41
Когда снесут снежный городок на Сахарова в Барнауле и откроют движение транспорта 8
13:36
Минздрав после собеседования лишил Салдана возможности снова стать ректором АГМУ 8
13:30
Барнаульский альпинист собрался на пик Коммунизма 10
13:06
Минздрав: вспышки кори на Алтае нет 0
12:48
Алтайский край включили в топ-7 регионов с критичной ситуацией по мусору 3
12:33
Тройка лидеров не меняется. Что читали барнаульцы в минувшем году 8
12:03
Сотовые операторы объяснили рост тарифов для россиян 12
11:48
Мать троих детей из Барнаула пожаловалась на нищету и получила поддержку 44
11:36
Учебный корпус алтайского вуза выставлен на торги 11
11:18
"Иткульский, сэр!" На Алтае будут делать виски 12
11:07
Когда в России введут электронные трудовые книжки и как ими пользоваться? 8
10:51
Сергей Каменский победил на Всероссийских соревнованиях по стрельбе 0
10:37
Декабрь-2019 в Барнауле попал в десятку самых снежных за 100 лет 11
10:27
Двух подростков ищут на Алтае 5
10:10
Закон об электронных трудовых книжках в России вступил в силу 0
09:59
Хоккеисты "Динамо-Алтай" вновь обыграли "Кристалл" 3
09:50
Фильм об алтайских археологах вошел в пятерку лучших на конкурсе РАН 2
09:24
Грант имени Андрея Павленко собрал свыше $20 тысяч пожертвований 1
09:04
Идеальная квартира рядом: где в Барнауле купить жилье по доступным ценам 0
08:52
Многокилометровые пробки сковали движение транспорта в Барнауле 18

© ИА «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.