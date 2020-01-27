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Православные посты в 2020 году: когда они начинаются и от какой еды нужно отказаться

, ИА "Амител"
Рассказываем, в чем суть этих постов и какую пищу можно есть в это время
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru


Посты – это очень важные церковные события, которые православные верующие соблюдают со всей строгостью. В Русской православной церкви существует четыре многодневных поста и четыре однодневных. Даты их начала и окончания меняются из года в год. Рассказываем, на какие числа они выпадают в 2020 году и каким правилам нужно следовать в это время.

1

Великий пост

Это самый продолжительный и строгий пост. В 2020 году он продлится с 2 марта по 18 апреля. Он установлен в честь проповеднических трудов и мученической смерти Иисуса Христа. Сразу после своего крещения в Иордане Иисус Христос удалился в пустыню, где постился 40 дней и подвергся искушениям дьявола. Поэтому первые 40 дней Великого поста символизируют странствия Иисуса в пустыне, а последние семь дней – его последние дни жизни.

Великий пост всегда начинается в понедельник и заканчивается в субботу, перед Пасхой.

На протяжении всего поста нельзя есть мясо, молочные продукты, яйца. Первую неделю поста проводят с особой строгостью. В первый день, или в Чистый понедельник, православные полностью воздерживаются от пищи. В остальное время по понедельникам, средам и пятницам разрешено сухоядение (можно есть хлеб, сырые фрукты и овощи, орехи, компоты, воду), во вторник и четверг – горячую пищу без масла, а в субботу и воскресенье едят горячую пищу с растительным маслом.

Во время поста можно есть рыбу в Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля) и в Вербное воскресенье (12 апреля). Рыбная икра разрешена в Лазареву субботу (11 апреля). А в Страстную пятницу (17 апреля) от пищи отказываются до выноса плащаницы.

2

Петров пост

Каждый год начало Петрова поста приходится на разные даты, так как наступает он через неделю после Троицы и через 57 дней после Пасхи. Длиться он может от 8 до 42 дней. В 2020 году Петров пост начнется 15 июня и закончится 11 июля. Его продолжительность в этом году 27 дней.

Это один из двух летних постов. Он готовит верующих ко дню памяти об апостолах Петре и Павле. Он установлен в память о том, что святые постились перед проповедью христианства всему миру.

Петров пост не такой строгий, как Великий. Во все его дни, кроме среды и пятницы, можно есть рыбу, грибы, крупы с растительным маслом. В среду и пятницу разрешено сухоядение (вода, хлеб, сырые овощи и фрукты), в понедельник – горячая пища без масла.  Но во время всего поста запрещено есть мясо и молочные продукты.

3

Успенский пост

В 2020 году Успенский пост начинается 14 августа и продлится по 27 августа включительно. Этим постом Церковь призывает верующих подражать Божьей Матери, которая перед своей кончиной непрестанно постилась и молилась.

В понедельник, среду и пятницу во время поста рекомендовано сухоядение. Во вторник и четверг разрешена горячая пища без масла. В субботу и воскресенье можно есть пищу с растительным маслом. В день Преображения Господня (19 августа) позволено употреблять рыбу.

4

Рождественский пост

Рождественский пост в 2020 году начнется 28 ноября и закончится 7 января. Длится он 40 дней. Его также именуют Филипповым постом, так как он начинается после дня, посвященного памяти апостола Филиппа. А предшествует он одному из главных христианских событий – рождению Христа. Его главная цель – очиститься душой и телом перед рождением младенца Иисуса.

Во время Рождественского поста нужно отказаться от молочных продуктов и мяса. Самые строгие дни поста выпадают на среду и пятницу – в эти дни рекомендовано сухоядение. По понедельникам, до 19 декабря включительно, можно есть горячую пищу без масла, по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям разрешена рыба. После 19 декабря рыба разрешена только по субботам и воскресеньям. В сочельник нельзя употреблять пищу до появления первой звезды, после чего принято есть сочиво – вареные в меду зерна пшеницы или отварной рис с изюмом.

5

Однодневные посты

В однодневные посты принято строго поститься. Не разрешается есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты, но можно употреблять блюда с растительным маслом.

Однодневные посты в 2020 году:

  • Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления);
  • Усекновение главы Иоанна Предтечи – 11 сентября;
  • Воздвижение Креста Господня – 27 сентября.
6

Пост в среду и пятницу

Среда и пятница – это еженедельные постные дни. В среду вспоминают о предательстве Иудой Христа, а в пятницу – о его крестных страданиях и смерти. В эти дни Церковь запрещает употреблять мясо, молочные продукты и рыбу. 

7

Сплошные седмицы

Сплошная седмица – это неделя, во время которой не соблюдается обычный для христиан пост в среду и пятницу.

Сплошные седмицы в 2020 году:

  • Святки – с 7 января по 17 февраля;
  • Мытаря и фарисея – с 9 февраля по 15 февраля;
  • Сырная (Масленица) – с 24 февраля по 1 марта;
  • Пасхальная (Светлая) – с 19 апреля по 25 апреля;
  • Троицкая – с 7 июня по 13 июня.

 

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

27.01.2020 08:05
- гость -

Святки идут от Рождества до Крещения, т.е. от 07 до 19 ЯНВАРЯ...

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