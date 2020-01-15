Когда Великий пост в 2020 году

Великий пост – самый важный, самый строгий и долгий в православной церкви. В течение 48 дней верующие ограничивают себя в пище, развлечениях, отказываются от многих привычных вещей. Зачем это нужно, когда начинаем поститься и что нельзя делать в Великий пост – читайте в материале amic.ru.
Великий пост делится на две неравные части – святую Четыредесятницу и Страстную седмицу. Первая часть – святая Четыредесятница – называется так, потому что длится сорок дней в память о сорокадневном блуждании израильтян по пустыне, 40-дневном посте пророка Моисея и 40-дневном посте Иисуса Христа также в пустыне. Страстная седмица – седьмая неделя Великого поста – установлена в память о страданиях Иисуса в последние дни его земной жизни.
Суть Великого поста – показать, что дух сильнее тела. Именно поэтому верующие в этот период отказываются от вкусной пищи, лишают себя житейских удобств, развлечений, супружеской близости. Стараются провести время в глубоком самопознании, покаянии, борьбе со страстями и духовном очищении.
Даты начала и окончания Великого поста каждый год разные, так как зависят от Пасхи. Начинается он в понедельник, за семь недель до Пасхи и заканчивается в субботу, перед этим светлым праздником. В 2020 году Великий пост будет длиться со 2 марта по 18 апреля.
Согласно Церковному уставу, в Великий пост запрещено употреблять продукты животного происхождения – молоко, мясо, яйца. Также к числу запретных относится и рыба. Но для нее сделано послабление: дважды в пост ее все же можно есть – в Благовещение Пресвятой Богородицы и на Вербное Воскресенье.Растительное масло в Великий пост добавлять в еду можно, но преимущественно по выходным и в несколько будних дней. Алкоголь пить также нельзя, за исключением праздников или выходных, когда разрешено немного вина.
Пища постящегося должна быть недорогой, простой и состоять в основном из круп, овощей, фруктов, сухофруктов, грибов, орехов. В то же время пост – это не строгая диета и сидеть впроголодь в этот период совсем не нужно.
Помните, что пост – это в первую очередь время духовного совершенствования.
- В Великий пост следует избегать гнева, злобы и раздражительности. Нельзя также совершать отрицательные поступки, делать злые дела, иметь плохое настроение.
- В это время стоит отказаться от всех пагубных привычек и страстей, то есть не стоит курить, выпивать, прелюбодействовать.
- Церковь не рекомендует веселиться, посещать вечеринки и другие увеселительные мероприятия. Лучше все свободное время потратить на молитву и борьбу со страстями.
- Во время Великого поста нельзя вступать в брак и венчаться. Праздновать все торжества следует после завершения поста.
Комментарии
Как противно это всё читать. Мы должны космос покорять и другие планеты осваивать, а у нас половина населения башкой об пол бьётся, в проруби простатит зарабатывает и организм постами истязает.