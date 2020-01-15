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Новый вычет и другое. Какие налоговые изменения ждут россиян в 2020 году?

, ИА "Амител"
Многие новшества призваны облегчить жизнь
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com


Российское законодательство меняется очень часто. Только налоговая его часть претерпела в 2020 году более 60 изменений. В основном они касаются узких правил сдачи отчетности организациями, но есть несколько интересных для более широкого круга плательщиков. Портал amic.ru подготовил обзор важных налоговых новшеств.

1
Льготы на транспортный налог

Налоговая служба ввела беззаявительный порядок предоставления льгот на транспортный налог. Теперь физлицо будет получать льготу и по своему заявлению (как раньше), и без него, на основании информации, полученной налоговой от других ведомств и организаций (ПФР, соцзащита и так далее).

Напомним, ставка в 0 рублей распространяется на автомобили до 100 л.с., мотоциклы и мотороллеры до 35 л.с., мотоциклы и мотороллеры производства РФ и стран СНГ от 35 л.с. до 45 л.с.

На льготу имеют право:

  • мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет;
  • инвалиды всех категорий;
  • Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои РФ, люди, награжденные орденами Славы и Трудовой Славы трех степеней;
  • льготники-чернобыльцы;
  • один из родителей (приемных родителей, усыновителей, опекунов, попечителей) многодетной семьи с детьми, в том числе усыновленными, взятыми под опеку (попечительство);
  • один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), на обеспечении которого находятся дети-инвалиды; дети до 18 лет, находящиеся под опекой (попечительством), на которых зарегистрированы транспортные средства.

А вот организации с 2020 года должны сообщать о льготе на транспортный налог по отдельной форме. Но именно за периоды с 2020 года.

2
Льготы для предпенсионеров

Категория "предпенсионер" появилась в российском законодательстве в 2019 году. Это те, кому до пенсии осталось пять лет и менее. Например, в 2020 году это мужчины 1959-1963 годов рождения и женщины 1964-1968 годов рождения.

Для них с 2020 года действует несколько налоговых льгот:

  • налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость 600 кв. м по одному земельному участку в собственности;
  • льгота по уплате налога на имущество по одному объекту (дом, квартира, комната, гараж и так далее), но только если этот объект не используется в предпринимательской деятельности.
3
Долги физлиц
С нового года списание безнадежного долга физического лица перестанет облагаться НДФЛ. Но только в двух случаях. Во-первых, если должник не взаимозависим с кредитором и не является его работником. Во-вторых, если это не материальная помощь или встречное исполнение обязательств.
4
Включение НДФЛ в единый платеж
Есть такое понятие – единый налоговый платеж. Это платеж по налогам физлиц, который можно заплатить заранее и один раз (общей суммой) сразу по трем налогам: транспортный, земельный, имущественный. С 1 января 2020 года сюда входит и налог на доходы физических лиц. Но только в том случае, если НДФЛ не удерживает работодатель и платить его за себя вы должны сами.
5
НФДЛ при продаже жилья
С 1 января 2020 года НДФЛ не будут брать с продажи единственного жилья, если вы владели им не менее трех лет. Раньше было не менее пяти лет.
6
МРОТ увеличен
С 1 января 2020 года МРОТ повышен до 12130 рублей в месяц. В 2019 году он составлял 11280 рублей в месяц.
7
Переход на кадастровую стоимость при расчете налога на имущество

Большинство регионов России уже перешли на кадастровую стоимость недвижимости для расчета имущественного налога.

В 63 регионах страны на кадастровую стоимость перешли три года назад и более. Субъекты сами устанавливают ставки, влияющие на величину налога. И для этих регионов ставки ограничены 10%. Это, например, Башкортостан, Мордовия, Владимирская, Новосибирская области и другие.

В 14 регионах, где кадастровую стоимость применяют третий год, ставка вырастет с 0,4 до 0,6%.

В 10 регионах новая система начнет действовать только с 2020 года. В их числе Республика Дагестан и Северная Осетия – Алания, Красноярский край, Смоленская области и Алтайский край. Налог за 2019 год жители региона платят по-старому, исходя из инвентаризационной стоимости. И только в 2021 году мы получим квитанции с новым расчетом налога.

Кадастровая стоимость рассчитывается с учетом площади, года и материала постройки, расположения, целевого назначения объекта, других параметров. Инвентаризационную считали исходя из стоимости материалов и износа строения. И она значительно отличалась от рыночной цены. Собственно, потому от нее и отказываются.

Изменится ли в итоге налог – нужно считать по каждому объекту отдельно. Для большинства он, скорее всего, вырастет. Но есть и те, кто станет платить меньше.

Кстати, посмотреть новую кадастровую стоимость можно уже сейчас. Как это сделать, читайте в материале amic.ru "Зачем жителям Алтая проверять кадастровую стоимость жилья и как это сделать".

8
Отмена детского пособия в 50 рублей

Президент Владимир Путин, как и обещал, отменил с 2020 года пособие в 50 рублей по уходу за ребенком до трех лет. Теперь оно не будет назначаться, но тем, кому его уже получает, продолжат получать как и положено, пока малышу не исполнится три года или мама не выйдет на работу.

Напомним, это самое старое пособие по уходу за ребенком в России. Его ввели в 1994 году. Но платили тогда не 50 рублей, а 50% от МРОТ. Например, в 1995 году его размер мог доходить до 60 тысяч рублей. В 2006 году установили постоянную величину – 50 рублей. Таким оно было до сих пор, что вызывало много критики.

Взамен отменного пособия нового для всех подряд не ввели. Зато увеличили период выплаты пособий в размере прожиточного минимума с 1,5 до 3 лет. Получить его может семья, доход которой на одного человека менее двукратного прожиточного минимума, установленного в регионе.

9

 

Детские пособия будут приходить только на карту "Мир"
С 1 июля 2020 года получить детское пособие можно будет только на российскую карту "Мир". До этого времени перечисления шли и на другие карты. Если "Мир" вы так и не оформили, то деньги можно получить наличными в кассе или на банковский счет, к которому не привязана карта.
10
Вырастет плата за проезд для большегрузов
Это произойдет во втором месяце 2020 года. В январе еще плата за проезд большегрузов по федеральным трассам составляет 2 рубля 4 копейки за один километр, а уже с 1 февраля будет 2 рубля 20 копеек.
11
Маркировка новых товаров

В России уже несколько лет маркируют разные группы товаров. Маркировка – это специальный ярлычок, который содержит информацию о товаре, которая внесена в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров.

Уже маркируют изделия из натурального меха, табачную продукцию, обувь, некоторые лекарства. В 2020 году это произойдет с духами и туалетной водой (с 1 октября), шинами (с 1 ноября), фотоаппаратами (с 1 октября).

12
QR-код на торговых автоматах
С февраля 2020 года торговые автоматы будут отображать QR-код. Если это условие соблюдено, то автомат вправе не выдавать покупателю бумажный и не отсылать электронный чек. Но если оставить свой номер телефона или электронную почту, то чек обязаны отправить.
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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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