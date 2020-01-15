Новый вычет и другое. Какие налоговые изменения ждут россиян в 2020 году?

Российское законодательство меняется очень часто. Только налоговая его часть претерпела в 2020 году более 60 изменений. В основном они касаются узких правил сдачи отчетности организациями, но есть несколько интересных для более широкого круга плательщиков. Портал amic.ru подготовил обзор важных налоговых новшеств.
Налоговая служба ввела беззаявительный порядок предоставления льгот на транспортный налог. Теперь физлицо будет получать льготу и по своему заявлению (как раньше), и без него, на основании информации, полученной налоговой от других ведомств и организаций (ПФР, соцзащита и так далее).
Напомним, ставка в 0 рублей распространяется на автомобили до 100 л.с., мотоциклы и мотороллеры до 35 л.с., мотоциклы и мотороллеры производства РФ и стран СНГ от 35 л.с. до 45 л.с.
На льготу имеют право:
- мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет;
- инвалиды всех категорий;
- Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои РФ, люди, награжденные орденами Славы и Трудовой Славы трех степеней;
- льготники-чернобыльцы;
- один из родителей (приемных родителей, усыновителей, опекунов, попечителей) многодетной семьи с детьми, в том числе усыновленными, взятыми под опеку (попечительство);
- один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), на обеспечении которого находятся дети-инвалиды; дети до 18 лет, находящиеся под опекой (попечительством), на которых зарегистрированы транспортные средства.
А вот организации с 2020 года должны сообщать о льготе на транспортный налог по отдельной форме. Но именно за периоды с 2020 года.
Категория "предпенсионер" появилась в российском законодательстве в 2019 году. Это те, кому до пенсии осталось пять лет и менее. Например, в 2020 году это мужчины 1959-1963 годов рождения и женщины 1964-1968 годов рождения.
Для них с 2020 года действует несколько налоговых льгот:
- налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость 600 кв. м по одному земельному участку в собственности;
- льгота по уплате налога на имущество по одному объекту (дом, квартира, комната, гараж и так далее), но только если этот объект не используется в предпринимательской деятельности.
Большинство регионов России уже перешли на кадастровую стоимость недвижимости для расчета имущественного налога.
В 63 регионах страны на кадастровую стоимость перешли три года назад и более. Субъекты сами устанавливают ставки, влияющие на величину налога. И для этих регионов ставки ограничены 10%. Это, например, Башкортостан, Мордовия, Владимирская, Новосибирская области и другие.
В 14 регионах, где кадастровую стоимость применяют третий год, ставка вырастет с 0,4 до 0,6%.
В 10 регионах новая система начнет действовать только с 2020 года. В их числе Республика Дагестан и Северная Осетия – Алания, Красноярский край, Смоленская области и Алтайский край. Налог за 2019 год жители региона платят по-старому, исходя из инвентаризационной стоимости. И только в 2021 году мы получим квитанции с новым расчетом налога.
Кадастровая стоимость рассчитывается с учетом площади, года и материала постройки, расположения, целевого назначения объекта, других параметров. Инвентаризационную считали исходя из стоимости материалов и износа строения. И она значительно отличалась от рыночной цены. Собственно, потому от нее и отказываются.
Изменится ли в итоге налог – нужно считать по каждому объекту отдельно. Для большинства он, скорее всего, вырастет. Но есть и те, кто станет платить меньше.
Кстати, посмотреть новую кадастровую стоимость можно уже сейчас. Как это сделать, читайте в материале amic.ru "Зачем жителям Алтая проверять кадастровую стоимость жилья и как это сделать".
Президент Владимир Путин, как и обещал, отменил с 2020 года пособие в 50 рублей по уходу за ребенком до трех лет. Теперь оно не будет назначаться, но тем, кому его уже получает, продолжат получать как и положено, пока малышу не исполнится три года или мама не выйдет на работу.
Напомним, это самое старое пособие по уходу за ребенком в России. Его ввели в 1994 году. Но платили тогда не 50 рублей, а 50% от МРОТ. Например, в 1995 году его размер мог доходить до 60 тысяч рублей. В 2006 году установили постоянную величину – 50 рублей. Таким оно было до сих пор, что вызывало много критики.
Взамен отменного пособия нового для всех подряд не ввели. Зато увеличили период выплаты пособий в размере прожиточного минимума с 1,5 до 3 лет. Получить его может семья, доход которой на одного человека менее двукратного прожиточного минимума, установленного в регионе.
В России уже несколько лет маркируют разные группы товаров. Маркировка – это специальный ярлычок, который содержит информацию о товаре, которая внесена в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров.
Уже маркируют изделия из натурального меха, табачную продукцию, обувь, некоторые лекарства. В 2020 году это произойдет с духами и туалетной водой (с 1 октября), шинами (с 1 ноября), фотоаппаратами (с 1 октября).
Комментарии