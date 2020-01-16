Хочешь в прорубь – готовься с лета. Кому нельзя купаться на Крещение и чем это опасно

Правда, что окунаться в прорубь полезно?

Если вы окунаетесь только раз в год, на Крещение, то нет. Польза будет только от регулярного закаливания.

"Во-первых, будет повышаться иммунитет. А во-вторых, это отличная тренировка для сердечно-сосудистой системы. За счет того, что сосуды будут поочередно расслабляться и спазмироваться, организм выработает устойчивость к простудным заболеваниям. Но начинать закаляться нужно постепенно: сначала лучше обтираться холодной водой, затем – обливаться, начиная с ног, далее – контрастный душ. И лишь после этого можно приступать к купанию в проруби. Тогда действительно будет польза", – рассказала Фаина Скороход.

Доктор поясняет, что если окунаться лишь один раз в год, эффект будет только психологический: за счет резкого сужения сосудов надпочечники вырабатывают большое количество гормонов. Выделяется дофамин и серотонин, благодаря чему человек получает удовольствие. Но значительной пользы для здоровья при этом нет.