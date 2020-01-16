Хочешь в прорубь – готовься с лета. Кому нельзя купаться на Крещение и чем это опасно

Скоро все православные будут отмечать Крещение Господне. Самые отчаянные (а их становится все больше и больше), конечно же будут окунаться в прорубь. Многие считают, что таким образом можно не только смыть все грехи, но и укрепить здоровье. Что? Засомневались, что такой "экстремальный" способ положительно влияет на организм? Мы тоже. Поэтому обратились к медицинскому специалисту. Корреспондент amic.ru Саша Соколов поговорил с врачом-терапевтом Краевого центра медицинской профилактики Фаиной Скороходой. Она-то нам и рассказала, действительно ли окунание в прорубь полезно для здоровья, кому категорически нельзя купаться на Крещение и почему алкоголем лучше не согреваться.
Если вы окунаетесь только раз в год, на Крещение, то нет. Польза будет только от регулярного закаливания.
"Во-первых, будет повышаться иммунитет. А во-вторых, это отличная тренировка для сердечно-сосудистой системы. За счет того, что сосуды будут поочередно расслабляться и спазмироваться, организм выработает устойчивость к простудным заболеваниям. Но начинать закаляться нужно постепенно: сначала лучше обтираться холодной водой, затем – обливаться, начиная с ног, далее – контрастный душ. И лишь после этого можно приступать к купанию в проруби. Тогда действительно будет польза", – рассказала Фаина Скороход.
Доктор поясняет, что если окунаться лишь один раз в год, эффект будет только психологический: за счет резкого сужения сосудов надпочечники вырабатывают большое количество гормонов. Выделяется дофамин и серотонин, благодаря чему человек получает удовольствие. Но значительной пользы для здоровья при этом нет.
Прежде всего купаться в проруби категорически запрещено страдающим туберкулезом, гипертонической болезнью, болезнями сердца и сердечно-сосудистой системы, хроническими заболеваниями почек. Им лучше вообще воздержаться от купания: окунание в прорубь может вызвать серьезные осложнения.
Но даже если вы здоровы, как бык, но ни разу в проруби не купались, то Крещение – не лучший повод, чтобы впервые это сделать, отметила специалист.
"При употреблении алкоголя сосуды расширяются. Субъективно человек начинает чувствовать, что ему тепло. Но это обманчивое ощущение. На самом деле организм начинает еще активнее охлаждаться. А когда человек ныряет в воду, происходит мгновенный спазм. Такой "экстрим" может вызывать остановку сердца. Алкоголь и купание вообще несовместимы", – подчеркнула врач.
Но если вы все же решились окунуться в прорубь, то врач рекомендует не стоять в очереди раздетым: раздевайтесь прямо перед погружением. Затем разогрейте тело с помощью физических упражнений и растирания. В проруби лучше находиться не дольше 2-3 минут. А сразу после окунания бегите греться в баню.