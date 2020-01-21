Когда наступит китайский Новый год в 2020 году и как его отмечать

Как в Китае отмечают Новый год?

С празднованием китайского Нового года связано древнее поверье о страшном чудовище по имени Нянь (в переводе с китайского – "год"). Китайцы верили, что это чудище появляется в первый день праздника и съедает урожай, скот и даже людей.

Чтобы защититься от монстра, местные жители украшают дома красивыми узорами из красной бумаги и картинками с пожеланиями счастья и долголетия. При входе в дом размещают еду – чем больше, тем лучше. Ведь по преданию, если блюд у двери много, то зверь может насытиться, а потому становится добрее и не нападает на людей.

Под Новый год на улице зажигают красные фонари, так как считалось, что Нянь боится этого цвета, а значит, близко не подойдет. Кроме того, красный цвет – символ удачи. Кстати, современные европейские традиции запускать на Новый год петарды и фейерверки тоже связаны с попыткой оградить себя от злого и голодного чудища.

Перед праздником в доме проводят генеральную уборку. Считается, что так семья очищает жизнь от горя и освобождает место для счастья и новых надежд.

Как и у нас, в Китае накануне Нового года принято собираться за праздничным столом всей семьей. Хозяйки стараются приготовить много вкусных блюд. Но на столе в этот день обязательно должна быть рыба – это символ изобилия и удачи.

Утром в первый день Нового года дети поздравляют родителей, а в ответ получают от них подарки. Чаще всего это деньги в красных конвертах. Считается, что такой подарок отпугивает злого духа Суй, который прилетает к детям по ночам. После этого все отправляются поздравлять родственников и близких. По традиции праздничные гулянья продолжаются 15 дней. А официальные выходные в Китае длятся неделю. В 2020 году – с 24 по 30 января.