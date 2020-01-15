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Крестный ход и иордань на Оби. Как будут праздновать Крещение Господне в Барнауле

, ИА "Амител"
Где в городе организуют крещенские купели и во сколько можно окунуться
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru


В воскресенье, 19 января, христиане отмечают Крещение Господне. С этим церковным праздником связано много традиций, среди которых – крещенское купание. В 2020 году в Барнауле к Крещению оборудуют сразу три купели. Где они находятся, как будут отмечать праздник в столице края, где набрать святой воды и какой в этом году будет главная купель на Речном вокзале – в материале amic.ru.

1
Где в Барнауле будут крещенские купели в 2020 году?
В 2020 году в Барнауле организуют три купели: около Речного вокзала, на озере Пионерском в Казенной Заимке и в микрорайоне Булыгино. Но основные праздничные события пройдут на Оби около Речного вокзала.
2
Когда и как будут праздновать Крещение в Барнауле?

Традиционно Крещение Господне празднуют два дня. Вечером 18 января – в Крещенский сочельник – во всех основных храмах города пройдут праздничные богослужения и состоится чин великого освящения воды. 

Утром в воскресенье, 19 января – в Крещение Господне (Богоявление) – в барнаульских храмах пройдут божественные литургии. В 11:00 от Знаменского монастыря начнется крестный ход, который завершится у Крещенского городка на Речном вокзале, сообщили amic.ru в алтайской митрополии. На Оби пройдет Великий чин освящения воды, после которого желающие смогут окунуться в воду.

Еще один крестный ход начнется примерно в 10:30 от церкви Тихвинской иконы Божией Матери (ул. Кутузова, 260) и завершится на озере Пионерском.

3
А когда можно окунуться в барнаульских купелях?
В праздничный день – 19 января – все желающие смогут окунуться в ледяную купель с 11:00 до 23:00. Делать это нужно после того, как воду освятят, иначе это будет не крещенский обряд, а обычное закаливание.
4
А где и когда можно набрать святую воду?
Как отметили в алтайской митрополии, набрать святую воду верующие смогут во всех основных храмах Барнаула уже после вечернего праздничного богослужения 18 января. Также сделать это можно и днем 19 января.
5
Какой крещенский городок построят на Речном вокзале?

На Оби около Речного вокзала Барнаула построят Крещенский городок. Сотрудники "Автодорстроя" уже приступили к работе. В первую очередь, для купания здесь сделают прорубь в виде креста – иордань, построят часовню из снега и крест изо льда, планируют установить тумбы под Библию.

Чтобы удобно было заходить в купель и набирать воду, установят лестничные марши. Для барнаульцев будут работать две бани, где можно погреться после крещенского купания и переодеться в сухую одежду, а также биотуалеты.

19 января рядом с купелью будут торговать выпечкой и чаем. Для автомобилистов подготовят парковочные места.

6
А у крещенских купелей безопасно?

Специалисты уверяют, что да, безопасно. Но только там, где официально оборудуют купели. Перед этим спасатели проверяют качество и толщину льда.

Так, в районе Речного вокзала структура льда на Оби неоднородная и двойная – между верхними и нижними слоями есть 10-сантиметровая прослойка, а общая толщина льда составляет около 53-55 см, сообщили в краевом Центре государственной инспекции по маломерным судам МЧС России. Это значит, что показатели соответствуют норме. Однако из-за неоднородной структуры льда у купели одновременно смогут находиться не больше 50 человек.

18 и 19 января рядом с купелью круглосуточно будут дежурить наряды полиции, водолазы, спасатели.

Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воды из всех трех купелей. В озере Пионерском в районе поселка Казенная Заимка и в микрорайоне Булыгино вода соответствует санитарным нормам, по Оби пока данных нет, сообщили в пресс-службе мэрии. Но даже если вода соответствует санитарным нормам, речную воду врачи пить не рекомендуют.

7
Обязательно ли окунаться в прорубь в Крещение?
Совсем нет. Священнослужители подчеркивают, что в Крещение Господне не обязательно погружаться в прорубь. Главное – поучаствовать в богослужении, исповедаться и причаститься. К тому же купание в проруби противопоказано при заболеваниях органов дыхания, нервной системы, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, кожно-венерических болезнях и проблемах с сердцем.
8
Как правильно погружаться в купель и что нельзя делать?

Перед крещенским купанием нужно разогреть тело. Подходить к проруби следует в удобной, нескользкой обуви. 

Окунаться в купель лучше осторожно, ни в коем случае не ныряйте в воду вперед головой, иначе это может привести к шоку от холода. В ледяной воде лучше находиться не больше минуты, чтобы не получить переохлаждение. 

Во время выхода из купели нужно держаться за поручни. Сразу после купания необходимо растереть тело махровым полотенцем, надеть сухую одежду и выпить горячего чая. 

Во время крещенского купания запрещено:

  • заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
  • нырять;
  • заходить за ограждения;
  • подавать сигналы ложной тревоги; 
  • собираться группами на льду у края купели.

Дети должны купаться только в сопровождении взрослых.

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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