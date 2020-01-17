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Тайна святой воды, или Что нужно знать каждому о Крещении Господнем?

, ИА "Амител"
Православная церковь 19 января отмечает один из своих главных праздников
Крещение в Барнауле 2016 Фото: Вячеслав Мельников, amic.ru

Крещение в Барнауле 2016 Фото: Вячеслав Мельников, amic.ru


Православные христиане по всему миру традиционно 19 января будут отмечать Крещение Господне, набирать святую воду и нырять в прорубь. В отличие от многих других церковных праздников, в России его отмечают даже те, кто не считает себя верующим. Как появился этот праздник, что у него общего с Богоявлением, и почему вода становится святой, читайте в нашем "Вопросе – ответе".

1

Как появился праздник Крещение? 

Крещение Господне – христианский праздник, который относится к числу важнейших в православии. В этот день люди вспоминают евангельское событие – крещение Иисуса Христа в реке Иордан.

Согласно притче, таинство крещения провел пророк Иоанн Предтеча (его также называют Крестителем), который еще юношей ушел в пустыню и вел аскетичный образ жизни. После многих лет странствий и лишений Иоанн пришел на Иордан к людям, где иудеи проводили религиозные омовения. Он рассказывал всем о покаянии, необходимости крещения для освобождения от грехов. Слова пророка у многих отозвались в сердце, люди поверили его пророчествам и приняли крещение в водах реки.

Однажды к ее берегам пришел и сам Иисус Христос. Когда пророк увидел Иисуса Христа, он узнал в нем Мессию. "Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?" – удивился Иоанн. "Надлежит нам исполнить всякую правду", – ответил ему Иисус. Он принял крещение и освятил воды Иордана. 

2
Почему Крещение называют Богоявлением и что значит этот праздник?

Богоявление – второе название праздника, связанное с чудом во время крещения Христа. В образе голубя на Иисуса сошел с небес Дух Святой и глас с неба назвал его Сыном.

Таким образом народ увидел Христа как Бога, а Святую Троицу в видимых и доступных для человека образах: Бог сын – Иисус Христос, Бог Дух Святой – голубь, Бог Отец – голос. Это и есть главная радость этого дня.

Первые упоминания о традиции праздновать Крещение встречаются в Постановлениях и Правилах апостольских. Кстати, изначально Крещение было неразрывно связано с Рождеством и называлось оно именно Богоявлением. Только в V веке Рождество и Крещение стало разными праздниками. Отголоски их единства еще встречаются в богослужении. Например, у двух праздников есть Навечерие – Сочельник, со строгим постом и особыми традициями.

3

Почему вода становится святой, когда и где ее набирать?

Согласно преданию, в ночь на Крещение вся вода освящается и становится подобна водам Иордана, в которых был крещен Иисус. Поэтому даже водопроводная вода из крана приобретает целебные свойства, которые сохраняются на протяжении года. 

При этом главная традиция праздника – освящение воды, которое проходит во всех храмах. Освященная вода называется агиасмой, или крещенской водой. Накануне, 18 января, в Крещенский сочельник в храмах совершается Чин Великого освящения воды в храмах. Второй раз водосвятие проводят 19 января на Божественной литургии. Далее совершается традиционный крестный ход на открытый водоем. Заранее на реках делают прорубь в виде православного креста под названием "иордань".

Когда набирать воду из этих двух дней, неважно. По традиции, крещенскую воду хранят год – до следующего праздника Крещения. Святой водой можно окроплять жилые помещения, принимать во время болезни, наносить на больные места, а также давать пить тем, кто не может быть допущен к Святому Причастию. Если вы ее не пьете, полейте ей цветы или вылейте в открытый водоем. Пьют ее натощак и с молитвой.

4
Обязательно ли окунаться в прорубь на Крещение?

Вовсе нет.  Купание в иорданях остается для верующих исключительно добровольным делом. Более того, эта традиция не имеет ничего общего с православием.

И тем не менее ежегодно тысячи людей после водосвятия погружаются в прорубь с целью избавиться от болезней и грехов. При этом священнослужители отмечают, что прощение грехов возможно только тогда, когда человек придет в храм на исповедь и покается в своих грехах.

5
Нужно ли соблюдать пост на Крещение?

На само Крещение никаких ограничений нет. А вот накануне, в Крещенский сочельник, православные соблюдают строгий пост и не садятся за стол до первой звезды. Традиционное блюдо этого дня – сочиво, которое готовят из крупы (например, риса или пшеницы), ягод, мака, орехов, меда и изюма.

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Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

17.01.2020 08:18
- гость -

Водокрес
малый и большой

17.01.2020 10:02
месный

ну раз вся вода становится святой то : в виске и коньяке тоже есть вода и в водке и в роме и в пиве - во как!!!! Пейте святую водку! Святым пивом запивайте!

17.01.2020 11:59
- гость -

Что надо знать - всё это полный бред и мрак.

17.01.2020 12:38
- гость -

На Руси народ всегда любил с баньки прыгнуть в холодную купель или реку. Задолго до христианства.

17.01.2020 13:00
- гость -

а мне кажется это очень увлекательно, есть в этом что-то, или вы не верите в Бога?

17.01.2020 13:02
- гость -

Так уж устроен человек, что очень быстро всё забывает. Поэтому, зная о себе такое, он придумал разные фишки, чтобы регулярно напоминать себе о чем-то важном. Ставит памятники, называет улицы, делает праздник в честь события, произошедшего много лет назад и т.д.
Религиозные традиции - тоже из этого ряда. Для того, чтобы помнить о своем обещании служить Богу чистой совестью (об этом сказанов Библии, что "крещение - обещание Богу чистой совести" - 1-ое Петра 3:21), верующие ежегодно вспоминают о крещении самого Иисуса.
Крещение же само по себе, как погружение в воду - есть видимый знак тех перемен, что произошли с совестью человека. Когда человек, осознавая свою греховность перед Богом, хочет впредь не продолжать прежний греховный образ жизни, но начать "с чистого листа", стараясь не делать грех. Эта перемена в жизни человека и подтверждается обрядом крещения. Это делается единожды, после таковых перемен в жизни человека. Опять же, в самом по себе обряде, как и в воде, нет ничего святого или сверхьестественного. Просто это твоего рода "документ", чтобы человек навсегда запомнил, что он обещал Богу вести праведный образ жизни.

Поэтому, всевозможные россказни малограмотных верующих о святой воде или каком-то особом значении этого обряда, по сути своей, просто заблуждение от непонимания и незнания Писания. Иисус (т.е. самый главный начальник всех христиан на планете) прямо так и приказал: "Исследуйте Писания...., они свидетельствуют обо Мне" (Евангелие от Иоанна 5:39).
Поэтому честный перед собой и Богом священник прежде всего будет нести людям Библию, призывая верующих читать и изучать её, а не требовать исполнения глупых обрядов, значения которых он сам до конца не понимает.

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