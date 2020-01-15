Правительство, которого больше нет. Кто именно ушел в отставку?

Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства РФ в отставку. Владимир Путин отставку правительства принял, но попросил исполнять полномочия до формирования нового состава кабмина. Свои должности покидает полный состав кабинета министров, сформированный относительно недавно – в 2018 году. Кто эти люди?
Дмитрий Медведев
Председатель правительства. Пост занимал с 2012 года. До этого четыре года (2008-2012) был президентом РФ. Как сообщают СМИ, Медведев может получить должность зампредседателя Совета безопасности. А его кресло в правительстве прочат нынешнему главе Счетной палаты России Алексею Кудрину, с которым президент встретился буквально накануне, 14 января, и мэру Москвы Сергею Собянину.
Заместители председателя правительства
Антон Силуанов
Первый заместитель председателя правительства РФ, министр финансов Российской Федерации. В должности зама работает с 2018 года, а министром – с 2011 года.
Константин Чуйченко
Заместитель председателя правительства РФ, руководитель аппарата правительства Российской Федерации с 2018 года.
Максим Акимов
Заместитель председателя правительства РФ с 2018 года, до этого шесть лет был заместителем руководителя аппарата правительства РФ.
Юрий Борисов
Заместитель председателя правительства РФ с 2018 года, до этого шесть лет был заместителем министра обороны РФ.
Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ с 2018 года, до этого пять лет была председателем Счетной палаты РФ.
Ольга Голодец
Заместитель председателя правительства РФ с 2012 года.
Алексей Гордеев
Заместитель председателя правительства РФ с 2018 года, до этого был полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе, губернатором Воронежской области, министром сельского хозяйства России.
Дмитрий Козак
Заместитель председателя правительства РФ с 2008 года, до этого был министром регионального развития РФ, полномочным представителем президента в Южном федеральном округе.
Виталий Мутко
Заместитель председателя правительства РФ с 2016 года, до этого четыре года был министром спорта РФ.
Юрий Трутнев
Заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе с 2013 года, до этого год работал помощником президента, а еще раньше восемь лет был министром природных ресурсов.
Федеральные министры
Ольга Васильева
Министр просвещения РФ с 2016 года, ранее курировала вопросы, которые связаны с реализацией проектов в области образования.
Евгений Дитрих
Министр транспорта РФ с 2018 года, а до этого был три года заместителем министра транспорта.
Евгений Зиничев
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с 2018 года, член Совета безопасности РФ, генерал-полковник. Ранее был заместителем директора ФСБ России, врио губернатора Калининградской области.
Дмитрий Кобылкин
Министр природных ресурсов и экологии РФ с 2018 года, до этого было губернатором ЯНАО.
Александр Козлов
Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики с 2018 года. До этого был губернатором Амурской области.
Павел Колобков
Министр спорта РФ с 2016 года, до этого работал замом министра спорта, полковник, фехтовальщик на шпагах, олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы.
Владимир Колокольцев
Министр внутренних дел РФ с 2012 года, генерал полиции РФ.
Александр Коновалов
Министр юстиции РФ с 2008 года, член Совета безопасности РФ.
Михаил Котюков
Министр науки и высшего образования РФ с 2018 года. До этого руководил Федеральным агентством научных организаций, был замминистра финансов.
Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ с 2004 года. Имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла РФ.
Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ с 2012 года, до этого был замминистра промышленности.
Владимир Мединский
Министр культуры РФ с 2012 года, до работы в ведомстве был депутатом Госдумы России.
Александр Новак
Министр энергетики РФ с 2012 года, до этого был замминистра финансов.
Константин Носков
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ с 2018 года, до этого руководил Аналитическим центром при правительстве РФ, был директор Департамента информационных технологий и связи.
Максим Орешкин
Министр экономического развития РФ с 2016 года, до этого был замминистра финансов.
Дмитрий Патрушев
Министр сельского хозяйства РФ с 2018 года, а до этого восемь лет работал председателем правления АО "Россельхозбанк".
Вероника Скворцова
Министр здравоохранения с 2012 года, с 2008 года была замминистра здравоохранения.
Максим Топилин
Министр труда и социальной защиты РФ с 2012 года, до этого был замминистра здравоохранения и соцразвития.
Сергей Чеботарев
Министр РФ по делам Северного Кавказа с 2018 года, а до этого с 2004 года работал на различных должностях в администрации президента.
Сергей Шойгу
Министр обороны с 2012 года, в 1994-2012 годы был министром РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Владимир Якушев
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ с 2018 года, до этого работал губернатором Тюменской области.
Читайте также в сюжете: Отставка Правительства РФ
Комментарии