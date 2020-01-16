Кто такой Михаил Мишустин, который может стать председателем правительства РФ

Кто такой Михаил Мишустин и чем он занимался раньше?

Михаил Владимирович Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. Окончил Московский станкоинструментальный институт. После аспирантуры работал директором тестовой лаборатории, а позже возглавил правление Международного компьютерного клуба (МКК).

На госслужбу поступил в 1998 году в должности помощника по информационным системам учета и контроля за поступлением налоговых платежей руководителя Государственной налоговой службы РФ.

Работал заместителем министра по налогам и сборам, руководителем Федерального агентства кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость) в составе минэкономразвития руководителем Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ).

В 2008 году покинул госсаппарат, занялся бизнесом в области инвестиций.

В феврале 2009 года вошел в кадровый резерв президента России, а в апреле 2010 года его назначили руководителем Федеральной налоговой службы.

Женат, воспитывает трех сыновей. Увлекается спортом, играет в хоккей. Мишустин входит в состав наблюдательного совета ХК ЦСКА.