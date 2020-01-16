Кто такой Михаил Мишустин, который может стать председателем правительства РФ

Решение президента РФ Владимира Путина назначить на должность главы правительства (спустя несколько часов после ухода с нее Дмитрия Медведева) Михаила Мишустина для очень многих оказалось неожиданным. До этого времени Мишустин возглавлял Федеральную налоговую службу России. На предложение президента сразу ответил согласием. Хотите больше знать о биографии и достижениях нового главы правительства России — читайте материал amic.ru.
На госслужбу поступил в 1998 году в должности помощника по информационным системам учета и контроля за поступлением налоговых платежей руководителя Государственной налоговой службы РФ.
Работал заместителем министра по налогам и сборам, руководителем Федерального агентства кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость) в составе минэкономразвития руководителем Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ).
В 2008 году покинул госсаппарат, занялся бизнесом в области инвестиций.
В феврале 2009 года вошел в кадровый резерв президента России, а в апреле 2010 года его назначили руководителем Федеральной налоговой службы.
Женат, воспитывает трех сыновей. Увлекается спортом, играет в хоккей. Мишустин входит в состав наблюдательного совета ХК ЦСКА.
Сразу после назначения на новую должность, в 2010 году Михаил Мишустин объявил войну "грязным данным" и стал искоренять проблему необоснованного возврата НДС. По его словам, он пытался сделать все, что бизнесу и людям стало проще взаимодействовать с налоговыми органами.
Для удобства и борьбы с коррупцией он решает внедрять электронные сервисы.
В 2015 году в Московской области открылся первый ЦОД, обслуживающий ФНС России. А вслед за ним — другие подобные аналогичные центры, которые обеспечивают информационное взаимодействие всех финансовых ведомств страны. Как результат, этой аналитической работы — сократилось число проверок, но увеличилась их эффективность.
В 2018 году под руководством Мишустина налоговая служба запустила Единый государственный реестр ЗАГС, который позволяет госорганам получать полную информацию о населении и делает социальные программы поддержки более адресными. Также ФНС запустило бесплатное мобильное приложение, которое позволяет проверить запись в Едином реестре ЗАГС.
Директор Центра прикладных исследований и программ,Александр Точенов назвал Мишустина "человеком команды", а также сильным управленцем, который может твердо отстаивать свои решения.
Политолог Александр Коньков в интервью РИА Новости выразил мнение, что Мишуститна пригласили на пост главы правительства для разработки конституционных поправок и реализации национальных проектов.
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