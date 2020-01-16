Могут ли в 2020 году пройти досрочные выборы в Госдуму и референдум по Конституции?

Послание Путина Федеральному Собрания, отставка правительства и Дмитрия Медведева почти сразу после этого породили цепочку масштабных политических изменений. Наделение новыми полномочиями полуживую Госдуму и мертвый Совет Федерации, усиление роли Госсовета, изменение Конституции, возможный референдум по этому поводу и даже досрочные выборы в Госдуму — об этом сейчас спорят эксперты и политики. Самое непонятное во всем этом - досрочное избрание новой ГД и изменение главного закона страны. Насколько это реально, попытался разобраться портал amic.ru.
Такие предположения есть. И высказывают их разные эксперты и политики. Один из поводов для ожидания досрочных выборов то, что Владимир Путин сделал несколько громких социальных заявлений, которые очевидно на руку и "Единой России", и самому президенту. О том, что материнский капитал будут платить и за первого ребенка, а за второго его размер повысят на 150 тысяч до 616 тысяч рублей. И продлят программу до 2026 года. Были и другие важные заявления, которые в глазах народа вполне могли бы компенсировать "моральные страдания" по поводу прошлогодней пенсионной реформы и выросшего НДС, потянувшего рост стоимости товаров. На фоне празднования юбилея победы в Великой отечественной войне (ура патриотизму) это действительно, хорошая популистская "подушка". Такое мнение, например, высказала глава алтайских коммунистов Мария Прусакова.
Плюс к этому официальным аргументом пользу досрочных выборов может стать экономия. Раз уж тратить деньги на референдум (или это будет просто голосование, но об этом ниже), то почему бы не совместить с думскими выборами? Кроме того, глава Центризбиркома Элла Памфилова не исключила досрочные выборы Госдуму.
Хотя многие эксперты сомневаются, что такое возможно. В их числе алтайский политолог Константин Лукин. Он считает, что такие масштабные изменения устройства страны, отставка правительства - это уже серьезный шаг. Распускать ещё и Госдуму было бы слишком.
Но если выборам все же быть в 2020-м, то узнаем мы об этом в ближайшие пару месяцев.
Если быть точными, то полтора. Очередные выборы должны были (а, может, ещё и будут) пройти в сентябре 2021 года. Для того, чтобы провести выборы досрочно, ГД должна уйти в отставка. В Конституции прописано три возможных варианта для роспуска нижней палаты российского парламента:
- Госдума три раза отклоняет кандидатуры председателя правительства, предложенные президентом.
- Госдума выразила правительству недоверие, а потом сделала это ещё раз в течение трех месяцев.
- Госдума отказывает в доверии правительству, после того как этот вопрос перед ней поставил председатель правительства.
Все три варианта маловероятны с учетом отставки правительства
Но есть ещё один вариант — самороспуск ГД, точнее каждого конкретного депутата по личному заявлению. Что тоже весьма сомнительно
В общем пока однозначного ответа нет. В любом случае, назначить новые выборы можно на день, до которого не более трех месяцев со дня роспуска.
На самом деле президент не говорил про референдум по изменению конституции. Он говорил про некое "голосование граждан". Да, это может быть и форма референдума. Но эксперты и юристы сейчас спорят, предложенные президентом поправки требуют референдума или нет.
Элла Памфилова и секретарь президента Дмитрий Песков уже заявили, что поправки можно утвердить и без референдума. Их, кстати, могут принять уже весной. Но мнение россиян, раз уж это анонсировал сам Путин, все же спросят. Вероятнее всего, в формате опроса.
Если уж проводить референдум, то делать этого нельзя в последний год работы Госдумы. И либо голосование в 2020 году. Либо роспуск Госдумы, досрочные выборы и только в 2021-м году референдум.
По главному закону России — Конституции — есть три варианта для отставки правительства. Во-первых, кабмин сам принимает решение о самороспуске. Официально так и произошло в данном случае. Однако в реальности это был, скорее всего, согласованный с президентом и кругом лиц, принимающих главные решения в стране. Второй способ: председатель правительства ставит перед Госдумой вопрос о доверии правительству. Третий вариант - выражение недоверия кабмину со стороны Госдумы, которое президент должен рассмотреть.
Путин уже назвал имя нового главы кабмина — глава федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. После его официального утверждения в Госдуме (в течение недели) начнется формирование нового правительства. А пока на местах остаются и работают прежние министры.
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