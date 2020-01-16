Материнский капитал. Что изменилось в программе и кто его сможет получить

Куда его можно потратить?

Материнский капитал можно потратить на следующие цели:

улучшение жилищных условий – подразумевается покупка, строительство жилья или компенсация расходов на уже построенное жилье;

оплата обучения детей – можно оплатить услуги детского сада, школы или вуза;

накопительная пенсия для матери – средства маткапитала будут перечислены на формирование пенсионных накоплений матери;

социальная адаптация детей-инвалидов – речь о покупке товаров и услуг, которые помогут ребенку адаптироваться в обществе;

получение ежемесячных выплат – их могут получать семьи с невысокими доходами.

А вот просто обналичить маткапитал не получится – это запрещено законом, дабы предотвратить семейный капитал от неоправданной растраты родителями.

Распоряжаться материнским капиталом можно после того, как ребенку исполнится три года. Но ипотеку можно погасить сразу после получения сертификата. К слову, потратить маткапитал можно на несколько целей.