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Материнский капитал. Что изменилось в программе и кто его сможет получить

, ИА "Амител"
С 1 января 2020 стало выгодно рожать. Деньги дают не только за второго ребенка
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com


Президент России Владимир Путин заявил об изменениях в программе материнского капитала в ходе послания Федеральному Собранию 15 января. Теперь маткапитал будут выдавать даже за первого ребенка (да, правда), а на второго существенно увеличат выплаты. Но и это не все. Что еще поменяется, кто и как его теперь сможет получить – в материале amic.ru. 

1
Правда, что материнский капитал теперь будут давать за первого ребенка?
Да, это правда. Материнский капитал будут выдавать уже при рождении первого ребенка. Сумма выплаты составит 466 617 рублей.
"Нам необходимо поддержать молодых людей, тех, кто начинает семейную жизнь и, уверен, мечтает о детях", – заявил Владимир Путин.
2
Действительно ли увеличили маткапитал за второго ребенка?
Да! При рождении второго ребенка материнский капитал станет больше еще на 150 тыс. рублей. Размер маткапитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей. Эта сумма будет ежегодно повышаться.
3
А если в семье родился третий ребенок?
При рождении третьего ребенка семья дополнительно получит от государства 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. 
"То есть в целом семья с тремя детьми сможет при помощи государства вложить в решение своей жилищной проблемы свыше одного миллиона рублей. Для целого ряда регионов, городов, даже областных центров это почти половина стоимости квартиры или дома", – сказал российский лидер.
4
Сколько будет работать программа?

Президент продлил программу материнского капитала до 31 декабря 2026 года. Ранее говорилось о том, что она будет действовать до 31 декабря 2021 года.

5
Когда изменения вступят в силу?
Под изменения попадают семьи, в которых ребенок родился с 1 января 2020 года. А претендовать на списание долга по ипотеке в размере 450 тыс. рублей могут семьи, в которых ребенок родился с 1 января 2019 года. 
6

Как получить материнский капитал?

Чтобы получить материнский капитал, нужно подать заявление через личный кабинет на портале госуслуг или сайте Пенсионного фонда. Подробные инструкции о том, куда обращаться и какие документы нужно предоставлять, размещены на сайте ПФР.

7

Куда его можно потратить?

Материнский капитал можно потратить на следующие цели:

  • улучшение жилищных условий – подразумевается покупка, строительство жилья или компенсация расходов на уже построенное жилье;
  • оплата обучения детей – можно оплатить услуги детского сада, школы или вуза;
  • накопительная пенсия для матери – средства маткапитала будут перечислены на формирование пенсионных накоплений матери;
  • социальная адаптация детей-инвалидов – речь о покупке товаров и услуг, которые помогут ребенку адаптироваться в обществе;
  • получение ежемесячных выплат – их могут получать семьи с невысокими доходами.

А вот просто обналичить маткапитал не получится – это запрещено законом, дабы предотвратить семейный капитал от неоправданной растраты родителями.

Распоряжаться материнским капиталом можно после того, как ребенку исполнится три года. Но ипотеку можно погасить сразу после получения сертификата. К слову, потратить маткапитал можно на несколько целей.

8

А как получить ежемесячные выплаты?

Ежемесячные выплаты из средств маткапитала могут получить семьи с низкими доходами. Деньги выплачиваются до тех пор, пока ребенку не исполнится три года. Размер выплаты равен прожиточному минимуму для детей в регионе, где живет семья. В Алтайском крае размер прожиточного минимума для детей составляет 10 146 рублей.

Чтобы получать выплаты, нужно подать заявление о ее назначении. Сделать это можно в любое время в течение трех лет с рождения ребенка.

Выплаты прекращаются:

  • если ребенку исполнилось три года;
  • если мама или отец ребенка, получающие выплаты, переехали в другой регион;
  • если родители отказались от выплат;
  • в случае смерти ребенка;
  • в случае смерти родителя, который получает выплаты;
  • если маткапитал использован в полном объеме.
9

Как рассчитать доход семьи для получения выплат?

Нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов семьи (включая рожденного ребенка). Если сумма меньше, чем двукратная величина прожиточного минимума, то семья имеет право на выплаты. В Алтайском крае прожиточный минимум на душу населения составляет 10 050 рублей, для трудоспособного населения – 10 731 рублей.  
10
Как работает программа материнского капитала?
Программа материнского капитала действует с 1 января 2007 года. Изначально она предполагала поддержку государства семей с двумя и более детьми. Маткапитал не облагается налогом, получить его можно только по безналичному расчету и только один раз. Выдает сертификаты Пенсионный фонд России.
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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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