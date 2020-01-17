Как правильно сделать иордань и можно ли окунуться в нее и смыть все грехи

Перед тем как прорубить иордань, нужно соблюсти некоторые меры предосторожности.

Желательно делать прорубь в неглубоком месте, чтобы человек мог достать ногами до дна. Чтобы окунающийся смог выйти без посторонней помощи, следует оборудовать ее ступеньками. Кроме того, рубить иордань лучше неширокую, чтобы можно было упираться в края проруби руками. А вот длину можно делать любую. По периметру желательно установить ограждение, чтобы в прорубь не упали наблюдающие.

Начать процесс следует с очистки площадки, на которой будет вырублена иордань. Затем на льду чертится форма проруби. Вырубать ее начинают с равномерного углубления всех сторон по намеченной линии. Если полностью прорубить лед в каком-то одном месте, вода выступит наружу и усложнит весь процесс. Перед купанием иордань освящается.