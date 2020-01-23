Как подорожала сотовая связь и почему операторы решили поднять цены

Еще перед Новым годом стало известно, что в 2020 году подорожают хлеб, водка, лекарства, бензин и многое другое. Теперь дошло дело и до мобильной связи: сотовые операторы на прошлой неделе объявили о повышении стоимости тарифов (правда, не для всех). Корреспонденты amic.ru поговорили с региональными представителями "большой четверки" и выяснили, чем вызван рост цен, кого он коснулся и чего ожидать дальше.
По словам PR-менеджера компании "Билайн" в Сибири и на Дальнем Востоке Яны Назаровой, необходимость повышения связана с затратами на исполнение российского законодательства (речь о реализации требований "пакета Яровой" и закона об устойчивом Рунете), а также интенсивным развитием инфраструктуры. Она подчеркнула, что эти факторы прямо влияют на формирование стоимости услуг.
"Они не компенсируют затраты на интенсивное развитие инфраструктуры, обусловленные постоянно растущими клиентскими потребностями", – добавила представитель "Билайна". Назарова также отметила, что несмотря на инфляцию, потребление в телекоме растет все сильнее, в то время как цены на единицы услуг связи (MbOU и MOU) ежегодно снижаются.
MbOU – средний объем трафика передачи данных на одного абонента в месяц.
MOU – количество потраченных абонентом минут.
В компании "Мегафон" корректировку цен провели 13 января.
"Мы действительно пересмотрели условия ряда архивных тарифов с учетом роста потребления услуг абонентами. Изменения коснулись небольшого числа абонентов, которые подключены к немассовым архивным тарифам. При этом абонент может бесплатно подключить дополнительную опцию на свой выбор (например, включить в пакет больше минут, SMS или интернета) или изменить тариф на актуальный, который больше соответствует его потребностям", – рассказал amic.ru директор по связям с общественностью Сибирского филиала Алексей Калинин.
Абоненты, которым пришло оповещение об изменении тарифа, могут ознакомиться с деталями в персональном сообщении. Если же информации не поступало, значит, условия обслуживания остаются прежними, добавил собеседник.
В компании Tele2 стоимость услуг поднялась с 1 января. Нам сообщили, что изменение абонентской платы также затронуло некоторые архивные тарифные планы, что составляет 15% от всех тарифов компании.
"Все открытые для подключения и переходов тарифы Tele2 останутся неизменными. Незначительные корректировки абонентской платы затронут ряд архивных планов – это около 15% тарифов. Размер пересмотра зависит от конкретного тарифного плана. На части из них цена снизится без изменения наполнения тарифа, на некоторых останется прежней при увеличении пакета услуг, а на большинстве тех, где будет повышение, оно не превысит 20 рублей в месяц", – рассказали amic.ru в пресс-службе макрорегиона "Сибирь" Tele2.
Компания "МТС" объявила об изменении расценок последней из "большой четверки". В региональном представительстве говорить на эту тему отказались, однако позднее оператор опубликовал сообщение на своем сайте.
"С 30 января 2020 года будут скорректированы некоторые параметры ряда тарифов и опций. Незначительная корректировка коснется стоимости звонков, интернета и SMS, размера абонентской платы и стоимости услуг связи сверх включенных пакетов (при наличии на тарифе), а также и платы за подключение и использование дополнительных опций", – сообщает МТС.
Оператор добавляет, что корректировка не затронет стоимость развлекательных сервисов и услуг связи в поездках по миру. Также поменяются отдельные условия тарификации на некоторых архивных тарифах без абонентской платы и зона действия услуг "Домашний пакет Россия" и "Домашний пакет Россия+".
Рост составит около 4%, уточняет информацию "Коммерсантъ".
Все сотовые операторы связывают подорожание своих тарифов с реализацией пакета Яровой и закона о суверенном интернете. О том, что компании тратят огромные средства на исполнение законодательства, говорит и генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
"Несмотря на то, что Россия продолжает оставаться страной с одними их самых дешевых цен на сотовую связь, операторы тратят значительные средства на исполнение законов и они, естественно, не снижают свою рентабельность и по большому счету "выезжают" за счет повышения тарифных планов. В 2019 году тарифы повысили в среднем на 10-12%, думаю, что примерно такие же цифры будут и в 2020 году. Нужно понимать, что каждый год абонент скачивает все больший и больший объем трафика. Если в 2018 году абоненты выкачивали порядка 7 Гб информации, то по итогам 2019 года – 11 Гб. Операторам нужно хранить больше информации, им требуется больше серверов, больше центров обработки данных", – рассказал amic.ru эксперт.
По его словам, стоимость тарифа складывается из нескольких характеристик. В первую очередь к таким относится входящие в него услуги (интернет, стоимость разговора внутри сети, стоимость СМС). Также на цену влияет, как мы уже сказали, инвестиции в исполнение федеральных законов.
"Инвестиции делятся на общее количество пользователей данного оператора и примерную стоимость, которую оператор должен собрать, чтобы исполнить этот закон", – заключил Денис Кусков.
"На архивных тарифных планах, если человеку это нравится, можно было бы находиться дальше, но операторы насильственно вытягивают абонентов оттуда, предоставляя там какие-то дополнительные опции или просто повышая стоимостные характеристики, в итоге это становится чрезмерно невыгодным. На сегодняшний момент более 70% абонентов у каждого из операторов подключены на пакетные тарифные планы. Оператору выгоднее, чтобы пользовались бо́льшими услугами и платили больше денег. По сути, они постоянно, в течение года стараются запускать новые тарифы с бо́льшим объемом трафика и с более высокой платой", – заявил собеседник.
Комментарии
по закону яровой нарушаются мои конституционные права - с какого хрена я за это платить должен? Должны присеть те кто нарушает, вот это должно быть!!!!!
Теле 2 - подорожало у меня на 30 р