Как подорожала сотовая связь и почему операторы решили поднять цены

"Билайн"

Стоимость тарифов в компании "Билайн" ("ВымпелКом") выросла с 16 января. Увеличение цены затронуло только архивные тарифные планы. Остальных пользователей оно не коснулось.

Архивный тариф – тариф, которым до сих пор пользуется часть абонентов, но мобильная компания больше не предлагает его на своем рынке. Если устаревший план был изменен на новый, то подключить обратно и вернуть старые условия обслуживания уже будет нельзя.

По словам PR-менеджера компании "Билайн" в Сибири и на Дальнем Востоке Яны Назаровой, необходимость повышения связана с затратами на исполнение российского законодательства (речь о реализации требований "пакета Яровой" и закона об устойчивом Рунете), а также интенсивным развитием инфраструктуры. Она подчеркнула, что эти факторы прямо влияют на формирование стоимости услуг.

"Они не компенсируют затраты на интенсивное развитие инфраструктуры, обусловленные постоянно растущими клиентскими потребностями", – добавила представитель "Билайна". Назарова также отметила, что несмотря на инфляцию, потребление в телекоме растет все сильнее, в то время как цены на единицы услуг связи (MbOU и MOU) ежегодно снижаются.

MbOU – средний объем трафика передачи данных на одного абонента в месяц.

MOU – количество потраченных абонентом минут.