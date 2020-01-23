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Как подорожала сотовая связь и почему операторы решили поднять цены

, ИА "Амител" , Олеся Пастухова
К счастью, тарифы подорожали не у всех
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com


Еще перед Новым годом стало известно, что в 2020 году подорожают хлеб, водка, лекарства, бензин и многое другое. Теперь дошло дело и до мобильной связи: сотовые операторы на прошлой неделе объявили о повышении стоимости тарифов (правда, не для всех). Корреспонденты amic.ru поговорили с региональными представителями "большой четверки" и выяснили, чем вызван рост цен, кого он коснулся и чего ожидать дальше.

"Билайн"
Стоимость тарифов в компании "Билайн" ("ВымпелКом") выросла с 16 января. Увеличение цены затронуло только архивные тарифные планы. Остальных пользователей оно не коснулось.
 
Архивный тариф – тариф, которым до сих пор пользуется часть абонентов, но мобильная компания больше не предлагает его на своем рынке. Если устаревший план был изменен на новый, то подключить обратно и вернуть старые условия обслуживания уже будет нельзя.

По словам PR-менеджера компании "Билайн" в Сибири и на Дальнем Востоке Яны Назаровой, необходимость повышения связана с затратами на исполнение российского законодательства (речь о реализации требований "пакета Яровой" и закона об устойчивом Рунете), а также интенсивным развитием инфраструктуры. Она подчеркнула, что эти факторы прямо влияют на формирование стоимости услуг.

"Они не компенсируют затраты на интенсивное развитие инфраструктуры, обусловленные постоянно растущими клиентскими потребностями", – добавила представитель "Билайна". Назарова также отметила, что несмотря на инфляцию, потребление в телекоме растет все сильнее, в то время как цены на единицы услуг связи (MbOU и MOU) ежегодно снижаются.

MbOU – средний объем трафика передачи данных на одного абонента в месяц.
MOU – количество потраченных абонентом минут.

"Мегафон"

В компании "Мегафон" корректировку цен провели 13 января.

"Мы действительно пересмотрели условия ряда архивных тарифов с учетом роста потребления услуг абонентами. Изменения коснулись небольшого числа абонентов, которые подключены к немассовым архивным тарифам. При этом абонент может бесплатно подключить дополнительную опцию на свой выбор (например, включить в пакет больше минут, SMS или интернета) или изменить тариф на актуальный, который больше соответствует его потребностям", – рассказал amic.ru директор по связям с общественностью Сибирского филиала Алексей Калинин.

Абоненты, которым пришло оповещение об изменении тарифа, могут ознакомиться с деталями в персональном сообщении. Если же информации не поступало, значит, условия обслуживания остаются прежними, добавил собеседник.

Tele2

В компании Tele2 стоимость услуг поднялась с 1 января. Нам сообщили, что изменение абонентской платы также затронуло некоторые архивные тарифные планы, что составляет 15% от всех тарифов компании.

"Все открытые для подключения и переходов тарифы Tele2 останутся неизменными. Незначительные корректировки абонентской платы затронут ряд архивных планов – это около 15% тарифов. Размер пересмотра зависит от конкретного тарифного плана. На части из них цена снизится без изменения наполнения тарифа, на некоторых останется прежней при увеличении пакета услуг, а на большинстве тех, где будет повышение, оно не превысит 20 рублей в месяц", – рассказали amic.ru в пресс-службе макрорегиона "Сибирь" Tele2.

МТС

Компания "МТС" объявила об изменении расценок последней из "большой четверки". В региональном представительстве говорить на эту тему отказались, однако позднее оператор опубликовал сообщение на своем сайте.

"С 30 января 2020 года будут скорректированы некоторые параметры ряда тарифов и опций. Незначительная корректировка коснется стоимости звонков, интернета и SMS, размера абонентской платы и стоимости услуг связи сверх включенных пакетов (при наличии на тарифе), а также и платы за подключение и использование дополнительных опций", – сообщает МТС.

Оператор добавляет, что корректировка не затронет стоимость развлекательных сервисов и услуг связи в поездках по миру. Также поменяются отдельные условия тарификации на некоторых архивных тарифах без абонентской платы и зона действия услуг "Домашний пакет Россия" и "Домашний пакет Россия+".

Рост составит около 4%, уточняет информацию "Коммерсантъ".

Выполнение законов и больше трафика
  

Все сотовые операторы связывают подорожание своих тарифов с реализацией пакета Яровой и закона о суверенном интернете. О том, что компании тратят огромные средства на исполнение законодательства, говорит и генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

"Несмотря на то, что Россия продолжает оставаться страной с одними их самых дешевых цен на сотовую связь, операторы тратят значительные средства на исполнение законов и они, естественно, не снижают свою рентабельность и по большому счету "выезжают" за счет повышения тарифных планов. В 2019 году тарифы повысили в среднем на 10-12%, думаю, что примерно такие же цифры будут и в 2020 году. Нужно понимать, что каждый год абонент скачивает все больший и больший объем трафика. Если в 2018 году абоненты выкачивали порядка 7 Гб информации, то по итогам 2019 года – 11 Гб. Операторам нужно хранить больше информации, им требуется больше серверов, больше центров обработки данных", – рассказал amic.ru эксперт.

По его словам, стоимость тарифа складывается из нескольких характеристик. В первую очередь к таким относится входящие в него услуги (интернет, стоимость разговора внутри сети, стоимость СМС). Также на цену влияет, как мы уже сказали, инвестиции в исполнение федеральных законов.

"Инвестиции делятся на общее количество пользователей данного оператора и примерную стоимость, которую оператор должен собрать, чтобы исполнить этот закон", – заключил Денис Кусков.

 

Архивный или нет?
Возможно вы считаете, что лучше оставаться верным своему тарифу. А может, наоборот, вы уже задумались о переходе с архивного на актуальный план. По мнению Дениса Кускова, рано или поздно это сделать придется, так как устаревшие тарифы становятся невыгодными.

"На архивных тарифных планах, если человеку это нравится, можно было бы находиться дальше, но операторы насильственно вытягивают абонентов оттуда, предоставляя там какие-то дополнительные опции или просто повышая стоимостные характеристики, в итоге это становится чрезмерно невыгодным. На сегодняшний момент более 70% абонентов у каждого из операторов подключены на пакетные тарифные планы. Оператору выгоднее, чтобы пользовались бо́льшими услугами и платили больше денег. По сути, они постоянно, в течение года стараются запускать новые тарифы с бо́льшим объемом трафика и с более высокой платой", – заявил собеседник.

Как понять, устарел ли ваш тариф
Проверить, устарел ли ваш тарифный план, довольно легко. У некоторых операторов эта информация отображается в личном кабинете. Если вы не находите этих данных, то выясните название вашего тарифа и поищите его в разделе "архивные тарифы" на сайте компании
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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

23.01.2020 09:04
месный

по закону яровой нарушаются мои конституционные права - с какого хрена я за это платить должен? Должны присеть те кто нарушает, вот это должно быть!!!!!

23.01.2020 09:08
- гость -

Теле 2 - подорожало у меня на 30 р

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