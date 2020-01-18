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Постирать или жениться. Что нельзя, а что можно делать на Крещение 2020

, ИА "Амител"
Рассказываем, можно ли на Крещение стирать белье и играть свадьбу
Крещение в Барнауле 2016 / Фото: Вячеслав Мельников, amic.ru

Крещение в Барнауле 2016 / Фото: Вячеслав Мельников, amic.ru


Крещение Господне (Богоявление) – один из самых древних праздников христианства, который пронизан традициями, приметами и суевериями. Считается, что в этот день открываются небеса и если все сделать правильно, то можно получить ответы на самые важные вопросы и исполнение желаний. Что нельзя делать на Крещение, чтобы не спугнуть удачу и не навлечь беду, узнаете в нашем "Вопросе – ответе".

1
Можно ли работать в Крещение?

Если нужно, то можно. В 2020 году Крещение выпадает на выходной день. Поэтому большинство людей будут все-таки отдыхать. Но если человеку нужно выйти на работу или возникли непредвиденные обстоятельства, то грехом это не будет. Священнослужители не накладывают на труд в православные праздники особого запрета, так как человек вынужден работать не по своей воле.

2
Можно ли убирать квартиру на Крещение и делать домашние дела?
Лучше все дела сделать накануне. Ведь Крещение – это большой праздник, и готовиться к нему надо соответственно. Заранее убрать квартиру, переделать домашние дела. Даже еду рекомендуют приготовить заранее. В то же время в разумных пределах домашними делами в Крещение заниматься можно. Ведь не оставишь грязную посуду на столе. Да и уход за детьми или немощными людьми на потом не отложишь. Так что грехом это не будет.
3
А стирать на Крещение можно?
По народным поверьям делать это категорически запрещено. В этот день происходит великое таинство – освящение воды. Вся вода с читается святой и поэтому полоскать в ней грязное белье или мыть водой грязные полы – кощунство. В народе считают, что если нарушить этот запрет, то весь год будет преследовать безденежье, болезни и неудачи.

Кстати, сохранилось поверье, что стирать вещи на Крещение и еще два дня после праздника нельзя. Раньше женщины, которые ходили полоскать белье на реку, где была вырублена прорубь, должны были и вовсе ждать две недели после праздника.

Кстати, в самой Церкви такого строгого запрета нет. Священнослужители отмечают, что после посещения храма, если у человека есть неотложные домашние дела, в том числе и стирка, выполнять их можно.
4
А мыться и топить баню можно?
Можно и топить баню и мыться самому и просто мыть голову. Даже, наоборот, – это необходимо сделать на Крещение, чтобы очистить и тело, и дух от пустых мыслей.
5
А гадать на Крещение можно?

Церковь к гаданиям относится вообще резко отрицательно. Однако на Руси это мало кого останавливало. Тем более что, по народным поверьям, вечером 18 января и в ночь на 19 открываются небеса и можно получить ответ на любой вопрос. По другим поверьям – это время разгула нечистой силы, которая тоже может ответить на вопросы о сокровенном, если их правильно задать.

Но если соберетесь гадать, помните, что вечер 18 января – это последний день святочных гаданий. После Крещения "пытать судьбу" запрещалось.

 

6
Можно ли пить вино и другой алкоголь в честь праздника?

Алкогольные возлияния церковью вообще не одобряются. Можно только слабоалкогольные напитки и только немножко.

Если вы собираетесь  погружаться в купель, то принимать спиртное точно не стоит. Врачи напоминают, что алкоголь снижает внимание, человек перестает адекватно оценивать ситуацию. Кроме того, он нарушает естественную терморегуляцию организма.

 

7
Можно ли играть свадьбу на Крещение? А крестить ребенка?
Можно играть свадьбу и венчаться. В народе говорят, что у такой пары будет счастливое будущее. И ребенка (да и взрослого тоже) крестить в этот день можно. Считается, что такой человек будет находиться под особым покровительством божественных сил.
8
Можно ли давать в долг или самому брать взаймы?
Не стоит. Считается, что на Крещение и в Сочельник из дома нельзя ничего выносить, не занимать и не давать денег в долг, чтобы потом целый год не испытывать нужду. С другой стороны, в этот день рекомендуется быть особенно щедрым к тем, кто нуждается и не скупиться на милостыню.
9
Что еще нельзя?
Нельзя сквернословить, ссориться, ругаться, сердиться на близких людей, жаловаться и сплетничать. Считается, что это навлечет на человека беду. Нельзя лить слезы – весь год проплачете. Нельзя совершать крупные продажи и покупки – отвернется удача.
10
Какие народные приметы на Крещение?

– Ветреная и морозная погода 19 января сулила плохой урожай.

– Утром пасмурно, тепло, снег или иней – год будет хлебородным.

– Если на небе были видны звезды – летом уродится горох, ягоды и орехи, а весна будет ранней.

– Ясный месяц говорит о том, что весной будет паводок.

– Много собаки лают – много зверя, дичи будет.

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Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

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