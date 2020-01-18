Постирать или жениться. Что нельзя, а что можно делать на Крещение 2020

Крещение Господне (Богоявление) – один из самых древних праздников христианства, который пронизан традициями, приметами и суевериями. Считается, что в этот день открываются небеса и если все сделать правильно, то можно получить ответы на самые важные вопросы и исполнение желаний. Что нельзя делать на Крещение, чтобы не спугнуть удачу и не навлечь беду, узнаете в нашем "Вопросе – ответе".

1 Можно ли работать в Крещение? Не стирать и не стричься: что ни в коем случае нельзя делать на Крещение Учитывая, что Крещение в 2019 году выпало на субботу, отвечаем подробно, можно ли убирать дом и стирать в этот день Если нужно, то можно. В 2020 году Крещение выпадает на выходной день. Поэтому большинство людей будут все-таки отдыхать. Но если человеку нужно выйти на работу или возникли непредвиденные обстоятельства, то грехом это не будет. Священнослужители не накладывают на труд в православные праздники особого запрета, так как человек вынужден работать не по своей воле.

2 Можно ли убирать квартиру на Крещение и делать домашние дела? Лучше все дела сделать накануне. Ведь Крещение – это большой праздник, и готовиться к нему надо соответственно. Заранее убрать квартиру, переделать домашние дела. Даже еду рекомендуют приготовить заранее. В то же время в разумных пределах домашними делами в Крещение заниматься можно. Ведь не оставишь грязную посуду на столе. Да и уход за детьми или немощными людьми на потом не отложишь. Так что грехом это не будет.

3 А стирать на Крещение можно? "В проруби грехи не смоешь": зачем купаться на Крещение и почему это стало модно? Алтайский священник, который сам ни разу не окунался в прорубь, рассказал, почему это не главное



Кстати, сохранилось поверье, что стирать вещи на Крещение и еще два дня после праздника нельзя. Раньше женщины, которые ходили полоскать белье на реку, где была вырублена прорубь, должны были и вовсе ждать две недели после праздника.



Кстати, в самой Церкви такого строгого запрета нет. Священнослужители отмечают, что после посещения храма, если у человека есть неотложные домашние дела, в том числе и стирка, выполнять их можно. По народным поверьям делать это категорически запрещено. В этот день происходит великое таинство – освящение воды. Вся вода с читается святой и поэтому полоскать в ней грязное белье или мыть водой грязные полы – кощунство. В народе считают, что если нарушить этот запрет, то весь год будет преследовать безденежье, болезни и неудачи.Кстати, сохранилось поверье, что стирать вещи на Крещение и еще два дня после праздника нельзя. Раньше женщины, которые ходили полоскать белье на реку, где была вырублена прорубь, должны были и вовсе ждать две недели после праздника.Кстати, в самой Церкви такого строгого запрета нет. Священнослужители отмечают, что после посещения храма, если у человека есть неотложные домашние дела, в том числе и стирка, выполнять их можно.

4 А мыться и топить баню можно? Можно и топить баню и мыться самому и просто мыть голову. Даже, наоборот, – это необходимо сделать на Крещение, чтобы очистить и тело, и дух от пустых мыслей.

5 А гадать на Крещение можно? Тайна святой воды, или Что нужно знать каждому о Крещении Господнем? Православная церковь 19 января отмечает один из своих главных праздников Церковь к гаданиям относится вообще резко отрицательно. Однако на Руси это мало кого останавливало. Тем более что, по народным поверьям, вечером 18 января и в ночь на 19 открываются небеса и можно получить ответ на любой вопрос. По другим поверьям – это время разгула нечистой силы, которая тоже может ответить на вопросы о сокровенном, если их правильно задать. Но если соберетесь гадать, помните, что вечер 18 января – это последний день святочных гаданий. После Крещения "пытать судьбу" запрещалось.

6 Можно ли пить вино и другой алкоголь в честь праздника? Алкогольные возлияния церковью вообще не одобряются. Можно только слабоалкогольные напитки и только немножко. Если вы собираетесь погружаться в купель, то принимать спиртное точно не стоит. Врачи напоминают, что алкоголь снижает внимание, человек перестает адекватно оценивать ситуацию. Кроме того, он нарушает естественную терморегуляцию организма.

7 Можно ли играть свадьбу на Крещение? А крестить ребенка? Можно играть свадьбу и венчаться. В народе говорят, что у такой пары будет счастливое будущее. И ребенка (да и взрослого тоже) крестить в этот день можно. Считается, что такой человек будет находиться под особым покровительством божественных сил.

8 Можно ли давать в долг или самому брать взаймы? Не стоит. Считается, что на Крещение и в Сочельник из дома нельзя ничего выносить, не занимать и не давать денег в долг, чтобы потом целый год не испытывать нужду. С другой стороны, в этот день рекомендуется быть особенно щедрым к тем, кто нуждается и не скупиться на милостыню.

9 Что еще нельзя? Нельзя сквернословить, ссориться, ругаться, сердиться на близких людей, жаловаться и сплетничать. Считается, что это навлечет на человека беду. Нельзя лить слезы – весь год проплачете. Нельзя совершать крупные продажи и покупки – отвернется удача.