Постирать или жениться. Что нельзя, а что можно делать на Крещение 2020

Крещение Господне (Богоявление) – один из самых древних праздников христианства, который пронизан традициями, приметами и суевериями. Считается, что в этот день открываются небеса и если все сделать правильно, то можно получить ответы на самые важные вопросы и исполнение желаний. Что нельзя делать на Крещение, чтобы не спугнуть удачу и не навлечь беду, узнаете в нашем "Вопросе – ответе".
Если нужно, то можно. В 2020 году Крещение выпадает на выходной день. Поэтому большинство людей будут все-таки отдыхать. Но если человеку нужно выйти на работу или возникли непредвиденные обстоятельства, то грехом это не будет. Священнослужители не накладывают на труд в православные праздники особого запрета, так как человек вынужден работать не по своей воле.
Кстати, сохранилось поверье, что стирать вещи на Крещение и еще два дня после праздника нельзя. Раньше женщины, которые ходили полоскать белье на реку, где была вырублена прорубь, должны были и вовсе ждать две недели после праздника.
Кстати, в самой Церкви такого строгого запрета нет. Священнослужители отмечают, что после посещения храма, если у человека есть неотложные домашние дела, в том числе и стирка, выполнять их можно.
Церковь к гаданиям относится вообще резко отрицательно. Однако на Руси это мало кого останавливало. Тем более что, по народным поверьям, вечером 18 января и в ночь на 19 открываются небеса и можно получить ответ на любой вопрос. По другим поверьям – это время разгула нечистой силы, которая тоже может ответить на вопросы о сокровенном, если их правильно задать.
Но если соберетесь гадать, помните, что вечер 18 января – это последний день святочных гаданий. После Крещения "пытать судьбу" запрещалось.
Алкогольные возлияния церковью вообще не одобряются. Можно только слабоалкогольные напитки и только немножко.
Если вы собираетесь погружаться в купель, то принимать спиртное точно не стоит. Врачи напоминают, что алкоголь снижает внимание, человек перестает адекватно оценивать ситуацию. Кроме того, он нарушает естественную терморегуляцию организма.
– Ветреная и морозная погода 19 января сулила плохой урожай.
– Утром пасмурно, тепло, снег или иней – год будет хлебородным.
– Если на небе были видны звезды – летом уродится горох, ягоды и орехи, а весна будет ранней.
– Ясный месяц говорит о том, что весной будет паводок.
– Много собаки лают – много зверя, дичи будет.
Комментарии