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Крещенский сочельник. Что нельзя делать в этот день и как гадать на суженого

, ИА "Амител"
Рассказываем, как правильно подготовиться к празднованию Крещения Господня
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com


18 января Православная церковь отмечает Навечерие Богоявления или Крещенский сочельник. В этот день верующие готовятся к встрече одного из главных христианских праздников – Крещения Господня (Богоявления), который, по традиции, приходится на 19 января. Что нельзя делать в этот день и почему его называют Сочевником – читайте в материале amic.ru.

1
Что такое Крещенский сочельник?

Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления) – это день подготовки к большому православному празднику Крещение Господне, в который вспоминают евангельское событие – крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей на реке Иордан. Именно с этого момента начался его путь, закончившийся распятием и воскресением.

Традиционно в храме в этот день совершаются Часы и Вечерня с чтением паремий (отрывков из книг Священного Писания) и литургия Василия Великого.

Дважды – 18 и 19 января – проводят водоосвящение. Сначала священник освящает воду в храме. В это время произносятся молитвы, а затем в нее трижды погружается крест. После обряд повторяют, но уже не в церкви, а у самого источника: реки, озера, любого водоема, где устанавливают купель.

В народе этот день также называли "Голодная кутья" или "Голодный вечер". В канун Крещения Господня Церковь установила однодневный строгий пост. Крещенский пост позволяет очиститься, закалить дух и подготовиться к покаянию в своих грехах. В этот день постящиеся ничего не едят с утра и до окончания вечернего богослужения в храмах. После верующие собираются за праздничным столом и едят сочиво – блюдо из пшеницы или риса, с медом и сухофруктами. Потому и называли этот день еще и Сочевником.

2
Что делали в Крещенский сочельник?

На Руси утром 18 января было принято набирать снег, который по народному поверью в канун Крещения обладает целительной силой и помогает справиться с недугами – и судорогами, и онемением в ногах, и головокружением. Этим снегом растирались и даже мылись им в бане. Девушки верили, что снег поможет стать еще красивее, и умывались им, приговаривая: "Баня все исправит, снеговая баня красоты прибавит".

В этот день женщины устраивали генеральную уборку, спешили на реку стирать вещи. Считалось, что после Крещения, когда вода уже освящена, полоскать в ней одежду – дело грешное.

С домашними делами старались управиться до обеда, а после всей семьей шли в церковь: исповедаться, причаститься, помолиться, набрать святой воды. Ею в Сочельник окропляли дом с пением тропаря Богоявления – так защищали семью от зла и бед. Освященную воду хранили у иконы весь год. Ее пили натощак, так как в народе верили в ее целебные свойства.

Впрочем, традиция набирать крещенскую воду осталась до сих пор – за ней верующие выстраиваются в длинные очереди. В Священном Писании сказано, что в Крещение всякая вода становится святой, поэтому можно набрать ее из водопровода. Самое подходящее время для набора – полночь. 

Согласно народному поверью, в канун Крещения нечистая сила выходила из воды, вселялась в животных и могла проникнуть в дом. Чтобы защититься от злых сил, крестьяне рисовали на окнах, дверях, потолках кресты.

Крещенский сочельник – это последний день колядований и святочных гаданий. Поэтому молодежь в крещенскую ночь собиралась вместе, пела песни и гадала. Хотя Церковь никогда не поддерживала подобных традиций. 

3
Как гадать в канун Крещения?

Одно из самых распространенных гаданий на Крещение – по обуви. Для этого девушки снимали один сапог или валенок и бросали его из окна, через крышу или за ворота. Если носок сапога смотрит на дом, значит, свадьба будет нескоро, а если в другую сторону – замуж выйдешь уже в этом. Куда носок валенка смотрит – там жених и живет. 

Чтобы узнать, кто именно из подруг скоро пойдет под венец, девушки гадали на кольце. Собирались вместе, садились в круг, та из них, кто уже замужем, снимала с пальца обручальное кольцо, привязывала к нему нить и медленно обходила девиц. По очереди она называла их имена: если кольцо сильно крутилось на ней, той и свадьбу играть скоро. 

Гадали в этот вечер и на желание. Перед сном отрывали 12 бумажек, на которых писали желания или планы на год. Листочки помещали под подушку и ложились спать. Утром, перед тем как встать с постели, запускали руку под подушку и вслепую доставали три бумажки. Гадание обещает, что желания, указанные на них, сбудутся в этом году.

А еще считается, что сны в крещенскую ночь часто бывают вещими, поэтому на утро постарайтесь их вспомнить.

4
Что нельзя делать в Крещенский сочельник?
  • На стол нельзя ставить четное количество блюд.
  • В эту дату запрещается плакать, лить слезы будете весь год.
  • Нельзя скандалить, ссориться, сквернословить.
  • Денег в канун Крещения взаймы не дают, так как боятся на год без них остаться.
  • 18 января не рекомендуют употреблять алкоголь.
  • Нельзя думать о дурном, особенно когда набираешь освященную воду.
  • Церковь не одобряет в этот день шумных вечеринок.
  • Нельзя есть мясо и рыбу, на столе должны быть только постные блюда.
5
Народные приметы и поверья Крещенского сочельника
  • Если на Крещенский сочельник метет, то через три месяца тоже будет метель.
  • Снегопад 18 января – пчелы будут хорошо роиться, а звездное небо – хлеб уродится.
  • Дуют сильные ветра с юга – будет грозовое лето.
  • На Крещенский сочельник выпал снег – будет хороший урожай гречки.
  • Чистое небо в крещенскую ночь предвещало богатый урожай гороха.
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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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