Крещенский сочельник. Что нельзя делать в этот день и как гадать на суженого

Что такое Крещенский сочельник?

Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления) – это день подготовки к большому православному празднику Крещение Господне, в который вспоминают евангельское событие – крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей на реке Иордан. Именно с этого момента начался его путь, закончившийся распятием и воскресением.

Традиционно в храме в этот день совершаются Часы и Вечерня с чтением паремий (отрывков из книг Священного Писания) и литургия Василия Великого.

Дважды – 18 и 19 января – проводят водоосвящение. Сначала священник освящает воду в храме. В это время произносятся молитвы, а затем в нее трижды погружается крест. После обряд повторяют, но уже не в церкви, а у самого источника: реки, озера, любого водоема, где устанавливают купель.

В народе этот день также называли "Голодная кутья" или "Голодный вечер". В канун Крещения Господня Церковь установила однодневный строгий пост. Крещенский пост позволяет очиститься, закалить дух и подготовиться к покаянию в своих грехах. В этот день постящиеся ничего не едят с утра и до окончания вечернего богослужения в храмах. После верующие собираются за праздничным столом и едят сочиво – блюдо из пшеницы или риса, с медом и сухофруктами. Потому и называли этот день еще и Сочевником.