Детские пособия в 2020 году: как оформить и кому они положены

Стало известно, когда семьи с детьми от трех до семи лет будут получать новые детские пособия. По словам министра социальной защиты Алтайского края Натальи Оськиной, в регионе пособия начнут выплачивать с 1 июля 2020 года. Помимо новых выплат с текущего года изменились условия получения и старых пособий на ребенка, также была расширена программа материнского капитала.
Тем не менее многие не до конца разобрались, кто может претендовать на поддержку государства. Разбираемся, кому эти выплаты положены и как их можно получить.
Какие семьи могут рассчитывать на выплаты для детей до трех лет?
С января 2020 года семьи с одним или двумя детьми до трех лет могут получать пособия, равные прожиточному минимуму ребенка в регионе. В Алтайском крае размер выплат составит 10 203 рубля (величина прожиточного минимума для детей, установленная в регионе за второй квартал 2019 года).
Раньше семья получала выплаты, равные региональному прожиточному минимуму ребенка с рождения и до полутора лет. А с полутора до трех лет размер пособия равнялся 50 рублям.
Кто может получить пособие?
- семьи с одним или двумя детьми до трех лет;
- дата рождения (усыновления) ребенка – не ранее 1 января 2018 года;
- ребенок не должен быть на полном гособеспечении (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получающие денежные выплаты и другую соцподдержку от государства);
- доход семьи не должен превышать два прожиточных минимума, утвержденных властями региона за второй квартал предшествующего года, в Алтайском крае это 21 674 рубля;
- и ребенок, и получатель средств должны быть гражданами России и проживать на ее территории;
- родители не должны быть лишены родительских прав.
Правда ли, что выплаты детских пособий вычитают из маткапитала?
Пособие на первенца выплачивается из федерального бюджета. А вот сумму ежемесячной выплаты на второго ребенка, действительно, вычитают уже из материнского капитала.
Для того чтобы получать ежемесячные выплаты, нужно подать заявление в любой клиентской службе или управлении Пенсионного фонда России, через МФЦ или в личном кабинете на сайте ПФР. Подать заявление можно в любое время в течение трех лет с момента рождения второго ребенка. Если обратиться в ПФР в первые полгода, выплата будет предоставлена с даты рождения или усыновления и семья получит средства за все прошедшие месяцы. Если оформить выплаты после шести месяцев, то выплаты начнутся со дня подачи заявления. Предыдущие месяцы оплачиваться не будут.
Конечно, маткапитал можно потратить другим способом, например, на погашение ипотеки или образование ребенка. Но тогда следует отказаться от ежемесячных выплат. Если выплата уже назначена, от нее тоже можно отказаться.
При этом ежемесячная выплата на детей не заменяет другие пособия: по беременности и родам, при рождении ребенка или по уходу до полутора лет. Ее назначают дополнительно.
Как понять, имеет ли моя семья право на эту выплату?
Чтобы определить, имеет ли семья право на эту меру поддержки, необходимо разделить доходы родителей и детей за последний год на двенадцать месяцев и на количество членов семьи, включая второго ребенка.
Если полученная величина окажется меньше двух прожиточных минимумов трудоспособного населения в субъекте (в Алтайском крае – 21674 рубля), можно подавать заявление в Пенсионный фонд РФ (ПФР) на выплату.
При подсчете доходов учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии и некоторые виды денежных компенсаций. При обращении в Пенсионный фонд перечисленные виды доходов необходимо подтвердить документально, за исключением выплат, предоставляемых ПФР. При подсчете доходов не учитываются суммы единовременной материальной помощи из федерального бюджета, получаемые в связи с чрезвычайными происшествиями.
Для подсчета на сайте ПФР есть специальный калькулятор, который поможет определить, может ли семья претендовать на пособие.
А если в нашей семье трое детей?
Для вас предусмотрена еще и дополнительная поддержка. При рождении третьего ребенка и последующих детей в Алтайском крае существуют ежемесячные денежные выплаты. Они назначаются на детей до трех лет. С 1 января 2020 года семьи в Алтайском крае получают 10 203 рубля.
Чтобы получить выплату, среднедушевой доход семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума (21 674 рубля).
В Алтайском крае также существует региональный материнский капитал, который выплачивается семьям после рождения трех и более детей. В 2020 году он составляет 55 387,5 рубля. Выплаты могут быть направлены на:
- улучшение жилищных условий;
- образование детей.
Напомним, что с 2020 года при рождении третьего ребенка семья может получить выплату от государства в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.
Кто имеет право на выплаты на ребенка с трех до семи лет?
На ежемесячные выплаты теперь могут претендовать семьи с детьми от трех до семи лет включительно. Получать такие пособия могут семьи, чей доход ниже прожиточного минимума на человека. Пока непонятно, будут ли идти эти выплаты из средств материнского капитала. Порядок выплат и источники финансирования будут понятны только после выхода необходимых документов.
"И выплаты на первом этапе составят у нас половину прожиточного минимума – 5,5 тысячи. Но это не все. Мы должны будем понять и оценить, как работает эта система, и если увидим, что какие-то семьи не доходят до прожиточного минимума, получая 5,5 тысячи, сделаем следующий шаг. Будем выплачивать со следующего года уже целиком (в каждом регионе по-разному), будем выплачивать полный ПМ, это 11 с лишним тысяч. Здесь цифры, повторяю, тоже будут разными, но примерно в среднем это будет 11 тысяч на ребенка в месяц", – сказал президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.
Размер выплаты будет равняться половине регионального прожиточного минимума на ребенка. В Алтайском крае он составит 5 101,50 рубля.
Уже можно подать документы?
Пока рано. Сейчас на федеральном уровне готовится проект соответствующего указа, в проект бюджета вносят соответствующие изменения. После этого Алтайскому краю будут выделены субсидии на выполнение задач. После этого документы на назначение пособия можно будет подать в региональное управление социальной защиты либо в МФЦ по месту жительства, а в дальнейшем – и в электронном виде через портал госуслуг.
Но по словам министра социальной защиты Алтайского края Натальи Оськиной, выплачивать новое пособие на детей от трех до семи лет начнут с 1 июля 2020 года.
А если моему ребенку пять лет, мы можем претендовать на эти выплаты?
Этот момент тоже пока под вопросом. Нужно дождаться документов, которые утвердят порядок выплат.
А что там с материнским капиталом?
Материнский капитал в размере 466 617 рублей будут выдавать семьям при рождении первого ребенка. Выплаты за второго ребенка увеличатся на 150 тыс. рублей и составят 616 617 рублей. Отметим, что материнский капитал можно получить и за третьего и последующих детей, но только если семья ранее не получала маткапитал за второго ребенка. А если в семье родится третий ребенок, то государство погасит 450 тыс. долга по ипотеке. Подробнее обо всех изменениях в программе и о том, как получить маткапитал, читайте в нашем материале.
А если я уже оформил сертификат на маткапитал, но не использовал его, проиндексируется ли он на 150 тысяч?
В региональных отделениях ПФР пока воздерживаются от ответа на этот вопрос. При этом специалисты контактных центров ссылаются на то, что заявление президента об индексации маткапитала на 150 тыс. рублей в ходе послания пока не было оформлено в соответствующий документ.
"Предлагаю увеличивать материнский капитал еще на 150 тысяч рублей. Право на эти дополнительные средства к материнскому капиталу семья получит при рождении уже второго ребенка. Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей. И в дальнейшем он будет ежегодно индексироваться. При этом считаю, что если в семье сейчас есть ребенок, то после рождения второго материнский капитал должен предоставляться ей уже в новом, увеличенном размере. А это, как уже сказал, 616 617 рублей", – сообщил Путин.
Но стоит отметить, что принятие соответствующих поправок в закон находится на финальной стадии: 26 февраля расширение программы маткапитала одобрил Совет Федерации. Теперь подписать документ должен Владимир Путин.
Добавим, что об индексации материнского сертификата говорится в соответствующем федеральном законе.
"Размер материнского капитала ежегодно пересматривается с учетом темпов роста инфляции и устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. В таком же порядке осуществляется пересмотр размера оставшейся части суммы средств материнского капитала", – говорится в нем.
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