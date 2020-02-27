Детские пособия в 2020 году: как оформить и кому они положены

Пособие на первенца выплачивается из федерального бюджета. А вот сумму ежемесячной выплаты на второго ребенка, действительно, вычитают уже из материнского капитала.

Для того чтобы получать ежемесячные выплаты, нужно подать заявление в любой клиентской службе или управлении Пенсионного фонда России, через МФЦ или в личном кабинете на сайте ПФР. Подать заявление можно в любое время в течение трех лет с момента рождения второго ребенка. Если обратиться в ПФР в первые полгода, выплата будет предоставлена с даты рождения или усыновления и семья получит средства за все прошедшие месяцы. Если оформить выплаты после шести месяцев, то выплаты начнутся со дня подачи заявления. Предыдущие месяцы оплачиваться не будут.

Конечно, маткапитал можно потратить другим способом, например, на погашение ипотеки или образование ребенка. Но тогда следует отказаться от ежемесячных выплат. Если выплата уже назначена, от нее тоже можно отказаться.

При этом ежемесячная выплата на детей не заменяет другие пособия: по беременности и родам, при рождении ребенка или по уходу до полутора лет. Ее назначают дополнительно.