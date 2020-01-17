Антициклон борется с циклоном. Когда в Алтайском крае стихнет ветер

Во власти сильного ветра Алтайский край будет находиться еще весь день 18-го января. Только к вечеру ветер ослабеет, сообщила начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых. В ночь на Крещение, 19 января, по краю ожидается ветер от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы составят до 15-ти м/с. Это затишье принесет с собой похолодание. Температура воздуха до минус 15 — 20 градусов. Местами по югу столбики термометра опустится до минус 8 -13 градусов..

Днем 19-го января в Алтайском крае вновь будет ветрено. Очередной циклон, пришедший с запада, принесет усиление ветра, порывы которого будут достигать от 7 до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем в воскресенье повысится до -3, -8 градусов.

20 января в регион вновь заглянет антициклон, который прогонит ветер, но опять не надолго — всего на одну ночь. Температура воздуха в этот период опять понизится. В ночь на 21 января ожидается мороз от -13 до -18 градусов. Местами по северу столбики термометров опустятся до -24 градусов.

Днем 21-го января очередной западный циклон вновь накроет Алтайский край вместе со снегопадом и с сильным ветром, порывы которого ожидаются местами до 20 метров в секунду. Он же принесет повышение температуры до -6 и -11 градусов. В предгорьях воздух прогреется до -1 градуса. Ожидаются снежные заносы, а на дорогах гололедица.

Как сообщила Людмила Сырых, такие погодные качели в регионе происходят потому, что с одной стороны Алтайский край периодически попадает под власть северного циклона, который дует со стороны Баренцева моря, а с другой — регион подпирает азиатский антициклон. И в зависимости от того, кто кого переборет, меняется и погода в крае.