Кто такой Вячеслав Химочка, который стал промышленным министром в Алтайском крае

Вячеслав Химочка назначен министром промышленности и энергетики Алтайского края. Постановление о назначении подписал 20 января губернатор Виктор Томенко. Нового министра официально представили членам правительства региона. Таким образом, после назначения Александра Климина вице-премьером и Химочки министром блок реального сектора в правительстве полностью сформирован. Рассказываем, чем успел прославиться новый министр промышленности.
Что известно о Вячеславе Химочке?
Вячеслав Сергеевич Химочка родился в Барнауле 25 февраля 1980 года. В 2020 году году ему исполнится 40 лет. Таким образом, Химочка пополнил плеяду молодых чиновников в правительстве Алтайского края, которое в последнее время ощутимо "помолодело".
В 2002 году Химочка окончил АлтГУ по специальности "Государственное и муниципальное управление".
С мая 2006 по февраль 2009 года замещал должность председателя комитета по экономике администрации Центрального района Барнаула. После этого он приступил к работе главы Центральной сельской администрации Центрального района Барнаула.
Заместителем главы администрации города по экономической политике Вячеслав Химочка стал 7 февраля 2011 года. 5 августа 2011 года назначен инвестиционным уполномоченным в администрации города Барнаула. Имеет ученую степень кандидата экономических наук.
Чем занимался Вячеслав Химочка в администрации Барнаула?
В зоне ответственности молодого чиновника находились вопросы бюджета, инвестиций и экономического развития города. Кроме того, он же руководил госзаказами. И это еще не все.
Химочка отвечал за:
- деятельность органов городской администрации и других органов местного самоуправления по экономическим и финансово-бюджетным вопросам;
- выполнение мероприятий социально-экономического развития города;
- разработку и исполнение городского бюджета, создание благоприятных условий для повышения деловой и инвестиционной активности;
- содействовал развитию малого и среднего бизнеса;
- внешнеэкономическую деятельность мэрии;
- вопросы ветеринарии и сельского хозяйства;
- координировал работу по содержанию домашних животных сельхозназначения;
- формировал единую политику в сфере закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.
Руководил деятельностью:
- комитета экономического развития и инвестиционной деятельности;
- комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда, отдела по развитию туризма;
- комитета муниципального заказа города Барнаула.
Координировал деятельность:
- комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула;
- муниципального казенного учреждения "Центр муниципального заказа города Барнаула".
Высказывания Вячеслава Химочки
Вячеслав Химочка один из тех чиновников, кто не боялся высказываться по поводу болевых вопросов в городе. Публикуем ряд цитат, из которых станет понятна позиция чиновника по ряду важнейших для столицы края моментов.
О реконструкции сереброплавильного завода: "Это самое больное место, если говорить о туризме. Но все равно этот вопрос решим. Сложности возникают из-за того, что завод находится в частных руках. Как вариант – найти инвестора, который выкупит эту территорию и будет развивать ее так, как нам это необходимо", – рассказал в сентябре 2015 года в эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле" Вячеслав Химочка.
О городском бюджете: "Как человек, который курирует финансовую деятельность, я бы сказал, что городу не хватает одного – хорошего бюджета. Если бы средств было в бюджете не 8 млрд рублей доходов, а хотя бы 25 миллиардов, как у Красноярска и Новосибирска, то мы бы могли многое сделать".
О пробках в Барнауле: В 2013 году Союз строителей совместно с комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города разработал проект программы по реконструкции и строительству дорог. Ее реализация позволила бы полностью избавить Барнаул от пробок: "Тогда посчитали, что необходимо 6,5 млрд руб. Прошло два года. Сумма, естественно, стала больше. Эта программа была не принята потому, что в бюджете города таких средств мы не найдем. В администрации города есть четкое понимание, где и когда надо строить дороги, где расширять и т. д. Но мы не можем таких средств найти", – сказал Химочка, добавив, что 6,5 млрд рублей – это почти 70% годового бюджета Барнаула.
О развитии города: В 2015 году чиновник заявил, что строительство конгрессно-выставочного центра на полуострове Помазкине может дать толчок для освоения правого берега Оби: "Мы покажем строителям, что эту территорию можно осваивать и пора этим заниматься. Застройка города по Павловскому тракту завершится. Мы ограничены аэропортом и федеральными землями. Поэтому придется двигаться в новом направлении", – сказал он.
Комментарии
Только по одному высказыванию по о.Помазкина понятно, ЧТО нас ожидает!
Интересно , а какой промышленностью министр руководил ранее?
с таким лицом только механизатором на трактор
хотя сидел в сбере просто штампики ставил
На Алтае ничего не меняется. Все кумовство как в Средней Азии
Приходит как-то раз к полковнику его сын и спрашивает:
- Папа, скажи, когда я вырасту, стану ли я сержантом?
- Да, конечно же станешь!
- Папа, а лейтенантом?
- И лейтенантом тоже станешь!
- А майором?
- И майором!
- А полковником?
- Да, и полковником станешь.
- А генералом?!
- Нет, у генерала свой сын есть...
Высказывания все о том если бы у бабушки был (были деньги), то мы мы зажили ого-го. И ждем богатого инвестора который будет делать так как хотим мы. Фантастический парень, я думаю если ему позволить собирать дань с населения он последнее дырявое корыто утащит
Мажорик