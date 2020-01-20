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Кто такой Вячеслав Химочка, который стал промышленным министром в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Рассказываем, что известно о новом министре в Алтайском крае
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru


Вячеслав Химочка назначен министром промышленности и энергетики Алтайского края. Постановление о назначении подписал 20 января губернатор Виктор Томенко. Нового министра официально представили членам правительства региона. Таким образом, после назначения Александра Климина вице-премьером и Химочки министром блок реального сектора в правительстве полностью сформирован. Рассказываем, чем успел прославиться новый министр промышленности. 

1

Что известно о Вячеславе Химочке?

Вячеслав Сергеевич Химочка родился в Барнауле 25 февраля 1980 года. В 2020 году году ему исполнится 40 лет. Таким образом, Химочка пополнил плеяду молодых чиновников в правительстве Алтайского края, которое в последнее время ощутимо "помолодело".

В 2002 году Химочка окончил АлтГУ по специальности "Государственное и муниципальное управление".

С мая 2006 по февраль 2009 года замещал должность председателя комитета по экономике администрации Центрального района Барнаула. После этого он приступил к работе главы Центральной сельской администрации Центрального района Барнаула.

Заместителем главы администрации города по экономической политике Вячеслав Химочка стал 7 февраля 2011 года. 5 августа 2011 года назначен инвестиционным уполномоченным в администрации города Барнаула. Имеет ученую степень кандидата экономических наук.

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Правда, что его отец известный чиновник в Алтайском крае?   
Да, это правда. Сергей Химочка – в прошлом очень известный человек в Алтайском крае и бывший вице-губернатор региона. Начинал карьеру учителем немецкого языка в школе села Ключи. Затем стал заведующим отделом народного образования Ключевского райисполкома. В марте 1996 г. избран главой Ключевского района, а в апреле 2003 назначен на должность председателя комитета по образованию администрации Алтайского края, временно исполнял обязанности заместителя главы администрации края.
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Чем занимался Вячеслав Химочка в администрации Барнаула?

В зоне ответственности молодого чиновника находились вопросы бюджета, инвестиций и экономического развития города. Кроме того, он же руководил госзаказами. И это еще не все.

Химочка отвечал за:

  • деятельность органов городской администрации и других органов местного самоуправления по экономическим и финансово-бюджетным вопросам;
  • выполнение мероприятий социально-экономического развития города;
  • разработку и исполнение городского бюджета, создание благоприятных условий для повышения деловой и инвестиционной активности;
  • содействовал развитию малого и среднего бизнеса;
  • внешнеэкономическую деятельность мэрии;
  • вопросы ветеринарии и сельского хозяйства;
  • координировал работу по содержанию домашних животных сельхозназначения;
  • формировал единую политику в сфере закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.

Руководил деятельностью:

  • комитета экономического развития и инвестиционной деятельности;
  • комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда, отдела по развитию туризма;
  • комитета муниципального заказа города Барнаула.

Координировал деятельность:

  • комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула;
  • муниципального казенного учреждения "Центр муниципального заказа города Барнаула".
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Почему кресло министра промышленности и энергетики Алтайского края стало вакантным?
Потому что перед Новым годом Александр Климин, ранее занимавший пост министра промышленности и энергетики, был назначен на  должность вице-губернатора Алтайского края по промышленности. В свою очередь, это кресло в правительстве края пустовало более года – с сентября 2018 года, когда его покинул Виктор Мещеряков. Губернатор Алтайского края подчеркивал, что очень тщательно подбирает себе заместителей. Впрочем, ряд экспертов отмечали, что столь долгий поиск может означать и то, что в крае оказалась слишком короткой "скамейка запасных" – персон, которые могли бы соответствовать параметрам столь значимых должностей. Как бы то ни было, сейчас рокировка сил такова: Климин – вице-губернатор, Химочка – министр промышленности.  
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Высказывания Вячеслава Химочки

Вячеслав Химочка один из тех чиновников, кто не боялся высказываться по поводу болевых вопросов в городе. Публикуем ряд цитат, из которых станет понятна позиция чиновника по ряду важнейших для столицы края моментов. 

О реконструкции сереброплавильного завода: "Это самое больное место, если говорить о туризме. Но все равно этот вопрос решим. Сложности возникают из-за того, что завод находится в частных руках. Как вариант – найти инвестора, который выкупит эту территорию и будет развивать ее так, как нам это необходимо", – рассказал в сентябре 2015 года в эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле" Вячеслав Химочка.

О городском бюджете: "Как человек, который курирует финансовую деятельность, я бы сказал, что городу не хватает одного – хорошего бюджета. Если бы средств было в бюджете не 8 млрд рублей доходов, а хотя бы 25 миллиардов, как у Красноярска и Новосибирска, то мы бы могли многое сделать".

О пробках в Барнауле: В 2013 году Союз строителей совместно с комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города разработал проект программы по реконструкции и строительству дорог. Ее реализация позволила бы полностью избавить Барнаул от пробок: "Тогда посчитали, что необходимо 6,5 млрд руб. Прошло два года. Сумма, естественно, стала больше. Эта программа была не принята потому, что в бюджете города таких средств мы не найдем. В администрации города есть четкое понимание, где и когда надо строить дороги, где расширять и т. д. Но мы не можем таких средств найти", – сказал Химочка, добавив, что 6,5 млрд рублей – это почти 70% годового бюджета Барнаула.

О развитии города: В 2015 году чиновник заявил, что строительство конгрессно-выставочного центра на полуострове Помазкине может дать толчок для освоения правого берега Оби: "Мы покажем строителям, что эту территорию можно осваивать и пора этим заниматься. Застройка города по Павловскому тракту завершится. Мы ограничены аэропортом и федеральными землями. Поэтому придется двигаться в новом направлении", – сказал он.

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

20.01.2020 12:32
- гость -

Только по одному высказыванию по о.Помазкина понятно, ЧТО нас ожидает!

20.01.2020 12:33
Айван

Интересно , а какой промышленностью министр руководил ранее?

20.01.2020 12:38
- гость -

с таким лицом только механизатором на трактор

хотя сидел в сбере просто штампики ставил

20.01.2020 12:43
- гость -

Кто, кто - министр того, чего осталось от промышленности, т.е. практически никто, либеральный халдей.

20.01.2020 12:46
- гость -

На Алтае ничего не меняется. Все кумовство как в Средней Азии

20.01.2020 12:48
внук мороз

Приходит как-то раз к полковнику его сын и спрашивает:
- Папа, скажи, когда я вырасту, стану ли я сержантом?
- Да, конечно же станешь!
- Папа, а лейтенантом?
- И лейтенантом тоже станешь!
- А майором?
- И майором!
- А полковником?
- Да, и полковником станешь.
- А генералом?!
- Нет, у генерала свой сын есть...

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