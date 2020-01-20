Кто такой Вячеслав Химочка, который стал промышленным министром в Алтайском крае

Вячеслав Химочка один из тех чиновников, кто не боялся высказываться по поводу болевых вопросов в городе. Публикуем ряд цитат, из которых станет понятна позиция чиновника по ряду важнейших для столицы края моментов.

О реконструкции сереброплавильного завода: "Это самое больное место, если говорить о туризме. Но все равно этот вопрос решим. Сложности возникают из-за того, что завод находится в частных руках. Как вариант – найти инвестора, который выкупит эту территорию и будет развивать ее так, как нам это необходимо", – рассказал в сентябре 2015 года в эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле" Вячеслав Химочка.

О городском бюджете: "Как человек, который курирует финансовую деятельность, я бы сказал, что городу не хватает одного – хорошего бюджета. Если бы средств было в бюджете не 8 млрд рублей доходов, а хотя бы 25 миллиардов, как у Красноярска и Новосибирска, то мы бы могли многое сделать".

О пробках в Барнауле: В 2013 году Союз строителей совместно с комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города разработал проект программы по реконструкции и строительству дорог. Ее реализация позволила бы полностью избавить Барнаул от пробок: "Тогда посчитали, что необходимо 6,5 млрд руб. Прошло два года. Сумма, естественно, стала больше. Эта программа была не принята потому, что в бюджете города таких средств мы не найдем. В администрации города есть четкое понимание, где и когда надо строить дороги, где расширять и т. д. Но мы не можем таких средств найти", – сказал Химочка, добавив, что 6,5 млрд рублей – это почти 70% годового бюджета Барнаула.

О развитии города: В 2015 году чиновник заявил, что строительство конгрессно-выставочного центра на полуострове Помазкине может дать толчок для освоения правого берега Оби: "Мы покажем строителям, что эту территорию можно осваивать и пора этим заниматься. Застройка города по Павловскому тракту завершится. Мы ограничены аэропортом и федеральными землями. Поэтому придется двигаться в новом направлении", – сказал он.