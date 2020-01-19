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Крещение Господне. Что это за праздник и почему его называют Богоявлением

, ИА "Амител"
Почему на Крещение принято окунаться в пробудь и нужно ли это делать?
Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru


Православные христиане по всему миру традиционно 19 января отмечают Крещение Господне. Этот праздник широко известен у россиян, участие в нем ежегодно принимают даже те, кто не считает себя верующим. Так что же это за праздник, который заставляет миллионы людей в мороз окунаться в купель, набирать про запас святую воду и почему его называют Богоявлением. Об этом читайте в нашем "Вопросе – ответе".

1
История праздника

Крещение Господне – христианский праздник, который относится к числу важнейших в православии. В этот день люди вспоминают евангельское событие – крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Согласно библейской легенде, таинство крещения провел пророк Иоанн Предтеча (его также называют Крестителем), который еще юношей ушел в пустыню и вел аскетический образ жизни. После многих лет странствий и лишений Иоанн пришел на Иордан к людям, где иудеи проводили религиозные омовения. Он рассказывал всем о покаянии, необходимости крещения для освобождения от грехов. Слова пророка у многих отозвались в сердце, люди поверили его пророчествам и приняли Крещение в водах реки.

Однажды к ее берегам пришел и сам Иисус Христос. Когда пророк увидел Иисуса Христа, он узнал в нем Мессию. "Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?" – удивился Иоанн. "Надлежит нам исполнить всякую правду", – ответил ему Иисус. Он принял крещение и освятил воды Иордана.

2
Почему Крещение называют Богоявлением?

Богоявление – второе название праздника, связанное с чудом во время крещения. В образе голубя на Иисуса сошел с небес Дух Святой и глас с неба назвал его Сыном. Так? в видимых и доступных для человека образах явилась Святая Троица: Бог сын – Иисус Христос, Бог Дух Святой – голубь, Бог Отец – голос. Первые упоминания о традиции праздновать Крещение встречаются в Постановлениях и Правилах апостольских.

Кстати, изначально Крещение было неразрывно связано с Рождеством и называлось оно именно Богоявлением. Отголоски единства Рождества и Крещения встречаются в богослужении. Например, у двух праздников есть Навечерие – Сочельник, со строгим постом и особыми традициями.

3
Что можно есть на Крещение?
На само Крещение никаких ограничений нет. А накануне, в Крещенский сочельник, православные соблюдают строгий пост и не садятся за стол до первой звезды. Традиционное блюдо этого дня – сочиво, которое готовят из крупы (например, риса или пшеницы), ягод, мака, орехов, меда и изюма.

 

4
Когда и где набирать крещенскую воду?

Главная традиция праздника Крещение Господне – освящение воды, которое проходит во всех храмах. Освященная вода называется агиасмой, или крещенской водой. Накануне, 18 января, в Крещенский сочельник в храмах совершается Чин Великого освящения воды в храмах. Второй раз водосвятие проводят 19 января на Божественной литургии. Далее совершается традиционный крестный ход на открытый водоем. Заранее на реках делают прорубь в виде православного креста под названием "иордань". Когда набирать воду из этих двух дней, неважно.

По традиции, крещенскую воду хранят год – до следующего праздника Крещения. Святой водой можно окроплять жилые помещения, принимать во время болезни, наносить на больные места, а также давать пить тем, кто не может быть допущен к Святому Причастию. Если вы ее не пьете, полейте ей цветы или вылейте в открытый водоем. Пьют ее натощак и с молитвой.

5
Как Церковь относится к купанию в проруби?
Снисходительно, но ничего общего с православием эта традиция не имеет. Омовение в этот день не является обязательным. Но традиционно люди после водосвятия погружаются в прорубь с целью избавиться от болезней и грехов. Священнослужители отмечают, что прощение грехов возможно только тогда, когда человек придет в храм на исповедь и покается в своих грехах.
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Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

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