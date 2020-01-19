Собор Иоанна Предтечи: в чем смысл этого праздника и когда его отмечают?

Православные христиане 20 января празднуют Собор Иоанна Предтечи. В этот день вспоминают пророка, который считается самым почитаемым после Девы Марии. Кто это, почему праздник так называется и в чем его смысл, узнаете в "Вопросе – ответе" на amic.ru.
По свидетельству евангелистов, Иоанн родился в семье верующих родителей – священника Захарии и праведной Елисаветы. Много лет у них не было детей и они уже смирились с этой мыслью, но однажды произошло чудо. Когда Захария совершал богослужение в Иерусалимском храме, ему явился архангел Гавриил. Он предсказал священнику рождение ребенка: "Жена твоя Елисавета родит тебе сына, и ты назовешь его Иоанном. Он даст тебе великую радость, и многие будут радоваться его рождению. Ибо он будет велик в глазах Господа, не будет пить ни вина, ни пива, но исполнится Духа Святого с самого рождения. Многих из народа Израиля вернет он Господу, их Богу".
Пожилой мужчина не поверил в предсказание, за что и был наказан немотой. За полгода до появления на свет Иисуса Христа Елисавета родила сына. На восьмой день по закону Моисееву совершилось его обрезание. Мать назвала мальчика Иоанном. До этого никто в их роде не носил такого имени, поэтому близкие были удивлены. Захария взял дощечку и написал на ней: "Иоанн имя ему". И тотчас немота пропала. Тогда священник произнес пророческие слова о пришествии в мир Мессии и о своем сыне Иоанне – Предтече Господа.
О детстве и юношестве Иоанна известно мало. Встречается только информация, что он много лет жил в пустыне и вел аскетичный образ жизни, носил грубую одежду, питался саранчой, медом диких пчел и все время молился.
Пророка Иоанна называют Предтечей, потому что он был предшественником Иисуса Христа. А его главная миссия заключалась в проповедовании скорого пришествия Мессии, Сына Божьего.
Иоанн оставался пустынножителем до тех пор, пока Господь не призвал его в 30-летнем возрасте к проповеди еврейскому народу. После многих лет странствий и лишений Иоанн пришел на Иордан к людям, где иудеи проводили религиозные омовения. Он рассказывал всем о покаянии, необходимости крещения для освобождения от грехов. Многие люди поверили его пророчествам. В водах реки Иоардан он совершал над всеми желающими особый обряд очищения, который сегодня называют еще "Иоанновым Крещением".
Однажды к ее берегам пришел и сам Иисус Христос. Когда пророк увидел Иисуса Христа, он узнал в нем Мессию. "Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?" – удивился Иоанн. "Надлежит нам исполнить всякую правду", – ответил ему Иисус. Он принял крещение и освятил воды Иордана. Крещением Иисуса в реке Иордан пророк Иоанн завершил главное предназначение своей жизни и стал Крестителем.
Обычно в православии "собор" означает празднование и памятные дни в честь великих святых. Такие праздники называются днями совместной памяти. Например, Собор двенадцати апостолов.
Но есть и те святые, чьи деяния провозглашаются великими почестями в соответствующие дни. Такими торжественными празднованиями являются Соборы Пресвятой Богородицы, Архангела Гавриила и Иоанна Предтечи.
Наши предки считали, что на Иоанна Крестителя нельзя умываться, иначе вас могу обмануть. Запрещено было грустить и предаваться унынию, так как это день радости, а тот, кто будет печалиться, проведет в слезах весь год. Нельзя ругаться и сплетничать, нежелательно злоупотреблять алкоголем.
Если есть возможность, рекомендуется сходить в храм на службу.
Традиция прославлять Иоанна Крестителя сложилась еще в первых христианских общинах в дни его рождения и мученической смерти. Иоанн был казнен в темнице оруженосцем царя Ирода, который отрубил ему голову. Тело Иоанна было погребено его учениками, а о смерти сообщили Иисусу (Мф. 14:6-12, Мк. 6:21-29). В память об этих событиях установлен церковный праздник – Усекновение главы Иоанна Предтечи.
С III века отмечается и праздник Рождества Иоанна Крестителя.
Всего с именем Иоанна Предтечи связано семь праздников:
20 января – Собор Иоанна Крестителя (в связи с праздником Крещения);
9 марта – первое и второе обретение его главы;
7 июня – третье обретение его главы;
7 июля – рождество;
11 сентября – усекновение главы;
6 октября – зачатие;
25 октября – праздник перенесения его правой руки с Мальты в Гатчину.
Читайте также в сюжете: Крещение-2020
Комментарии