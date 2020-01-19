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Собор Иоанна Предтечи: в чем смысл этого праздника и когда его отмечают?

, ИА "Амител"
Всего с именем Иоанна Предтечи связано семь праздников

Православные христиане 20 января празднуют Собор Иоанна Предтечи. В этот день вспоминают пророка, который считается самым почитаемым после Девы Марии. Кто это, почему праздник так называется и в чем его смысл, узнаете в "Вопросе – ответе" на amic.ru.

1
Кто такой Иоанн Предтеча?

По свидетельству евангелистов, Иоанн родился в семье верующих родителей – свя­щенн­и­ка За­ха­рии и правед­ной Ели­са­ве­ты. Много лет у них не было детей и они уже смирились с этой мыслью, но однажды произошло чудо. Когда Захария совершал богослужение в Иерусалимском храме, ему явился архангел Гавриил. Он предсказал священнику рождение ребенка: "Жена твоя Елисавета родит тебе сына, и ты назовешь его Иоанном. Он даст тебе великую радость, и многие будут радоваться его рождению. Ибо он будет велик в глазах Господа, не будет пить ни вина, ни пива, но исполнится Духа Святого с самого рождения. Многих из народа Израиля вернет он Господу, их Богу"

Пожилой мужчина не поверил в предсказание, за что и был наказан немотой. За полгода до появления на свет Иисуса Христа Ели­са­ве­та ро­ди­ла сы­на. На вось­мой день по за­ко­ну Мо­и­се­е­ву со­вер­ши­лось его об­ре­за­ние. Мать назва­ла мальчика Иоан­ном. До этого никто в их роде не носил такого имени, поэтому близкие были удивлены. Заха­рия взял до­щеч­ку и на­пи­сал на ней: "Иоанн имя ему". И тотчас немота пропала. Тогда священник про­из­нес проро­че­ские сло­ва о пришествии в мир Мес­сии и о сво­ем сыне Иоанне – Пред­те­че Гос­по­да.

О детстве и юношестве Иоанна известно мало. Встречается только информация, что он много лет жил в пустыне и вел аскетичный образ жизни, носил грубую одежду, питался саранчой, медом диких пчел и все время молился.

2
Почему Иоанна называют Крестителем и Предтечей?

Пророка Иоанна называют Предтечей, потому что он был предшественником Иисуса Христа. А его главная миссия заключалась в проповедовании скорого пришествия Мессии, Сына Божьего.

Иоанн оставал­ся пу­стын­но­жи­те­лем до тех пор, по­ка Гос­подь не при­звал его в 30-лет­нем воз­расте к проповеди ев­рей­ско­му на­ро­ду. После многих лет странствий и лишений Иоанн пришел на Иордан к людям, где иудеи проводили религиозные омовения. Он рассказывал всем о покаянии, необходимости крещения для освобождения от грехов. Многие люди поверили его пророчествам. В водах реки Иоардан он совершал над всеми желающими особый обряд очищения, который сегодня называют еще "Иоанновым Крещением".

Однажды к ее берегам пришел и сам Иисус Христос. Когда пророк увидел Иисуса Христа, он узнал в нем Мессию. "Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?" – удивился Иоанн. "Надлежит нам исполнить всякую правду", – ответил ему Иисус. Он принял крещение и освятил воды Иордана. Крещением Иисуса в реке Иордан пророк Иоанн завершил главное предназначение своей жизни и стал Крестителем.

3
Почему Собор Иоанна Предтечи праздную на следующий день после Крещения Господня?
В Православной церкви на следующий день великих праздников есть обычай вспоминать святых, которые были связаны с этим священным событием. Поэтому на следующий день после Крещения Господня празднуют Собор святого Иоанна Предтечи и Крестителя Господня. В этот день в храмах проходят богослужения в его честь.
4
Собор Иоанна Предтечи: почему праздник так называется?

Обычно в православии "собор" означает празднование и памятные дни в честь великих святых. Такие праздники называются днями совместной памяти. Например, Собор двенадцати апостолов.

Но есть и те святые, чьи деяния провозглашаются великими почестями в соответствующие дни. Такими торжественными празднованиями являются Соборы Пресвятой Богородицы, Архангела Гавриила и Иоанна Предтечи.

 

5
Что нельзя делать в этот день?

Наши предки считали, что на Иоанна Крестителя нельзя умываться, иначе вас могу обмануть. Запрещено было грустить и предаваться унынию, так как это день радости, а тот, кто будет печалиться, проведет в слезах весь год. Нельзя ругаться и сплетничать, нежелательно злоупотреблять алкоголем.

Если есть возможность, рекомендуется сходить в храм на службу.

5
Какие еще праздники посвящены Иоанну Крестителю?

Традиция прославлять Иоанна Крестителя сложилась еще в первых христианских общинах в дни его рождения и мученической смерти. Иоанн был казнен в темнице оруженосцем царя Ирода, который отрубил ему голову. Тело Иоанна было погребено его учениками, а о смерти сообщили Иисусу (Мф. 14:6-12, Мк. 6:21-29). В память об этих событиях установлен церковный праздник – Усекновение главы Иоанна Предтечи.

С III века отмечается и праздник Рождества Иоанна Крестителя.

Всего с именем Иоанна Предтечи связано семь праздников:

20 ян­ва­ря – Со­бор Иоан­на Кре­сти­те­ля (в свя­зи с празд­ни­ком Кре­ще­ния);
9 мар­та – пер­вое и вто­рое об­ре­те­ние его гла­вы;
7 июня – тре­тье об­ре­те­ние его гла­вы;
7 июля – рож­де­ство;
11 сен­тяб­ря – усек­но­ве­ние гла­вы;
6 ок­тяб­ря – за­ча­тие;
25 ок­тяб­ря – празд­ник пе­ре­не­се­ния его пра­вой ру­ки с Маль­ты в Гат­чи­ну.

  

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Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

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