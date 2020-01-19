Собор Иоанна Предтечи: в чем смысл этого праздника и когда его отмечают?

Кто такой Иоанн Предтеча?

По свидетельству евангелистов, Иоанн родился в семье верующих родителей – свя­щенн­и­ка За­ха­рии и правед­ной Ели­са­ве­ты. Много лет у них не было детей и они уже смирились с этой мыслью, но однажды произошло чудо. Когда Захария совершал богослужение в Иерусалимском храме, ему явился архангел Гавриил. Он предсказал священнику рождение ребенка: "Жена твоя Елисавета родит тебе сына, и ты назовешь его Иоанном. Он даст тебе великую радость, и многие будут радоваться его рождению. Ибо он будет велик в глазах Господа, не будет пить ни вина, ни пива, но исполнится Духа Святого с самого рождения. Многих из народа Израиля вернет он Господу, их Богу".

Пожилой мужчина не поверил в предсказание, за что и был наказан немотой. За полгода до появления на свет Иисуса Христа Ели­са­ве­та ро­ди­ла сы­на. На вось­мой день по за­ко­ну Мо­и­се­е­ву со­вер­ши­лось его об­ре­за­ние. Мать назва­ла мальчика Иоан­ном. До этого никто в их роде не носил такого имени, поэтому близкие были удивлены. Заха­рия взял до­щеч­ку и на­пи­сал на ней: "Иоанн имя ему". И тотчас немота пропала. Тогда священник про­из­нес проро­че­ские сло­ва о пришествии в мир Мес­сии и о сво­ем сыне Иоанне – Пред­те­че Гос­по­да.

О детстве и юношестве Иоанна известно мало. Встречается только информация, что он много лет жил в пустыне и вел аскетичный образ жизни, носил грубую одежду, питался саранчой, медом диких пчел и все время молился.