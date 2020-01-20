Будь как Оля, это не стыдно: в чем секрет успеха Бузовой и популярности ее Instagram

Кто вообще на нее подписан? В чем секрет успеха "Инстаграма" Бузовой?

Секрет успеха страницы в Instagram прост, считает эксперт по продвижению Ирина Колясникова. Прежде всего, это сама Бузова. Она смогла создать себе тот образ, который действительно привлекает миллионы поклонников. Людям нравится, что она "сделала себя сама" и добилась популярности, не обладая какими-то выдающимися природными данными. И многие (особенно девушки) хотят равняться на современную self-made звезду. Именно это и является центром притяжения для подписчиков в Instagram, считает Колясникова.

Также она подметила еще одну хитрость: у Ольги закрытый аккаунт. И даже если людям просто хочется заглянуть, как там поживает звезда (а желающих много), приходится подписаться. Это тоже дает существенный прирост.

Ну и, конечно, нельзя не отметить самоиронию Ольги. Пожалуй, это лучшая защита от противников ее творчества. Что-что, а посмеяться над собой Бузова любит и умеет. Да что там, взгляните хотя бы на клип "Танцуй под Бузову" (мозг выключать не нужно, но "арбузами потрясти" можно).