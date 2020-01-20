Будь как Оля, это не стыдно: в чем секрет успеха Бузовой и популярности ее Instagram

Телеведущая, певица, актриса, блогер, продюсер, редактор – Ольга Бузова осваивает что-то новое чуть ли не каждый день. Например, она уже успела открыть магазин бижутерии и собственный ресторан. "Бузова теперь везде", – одни говорят это с недовольством, а другие – с восхищением. О ее творчестве можно спорить бесконечно, но бешеная популярность ее Instagram – факт неоспоримый. 19 миллионов подписчиков следят за жизнью популярной певицы каждый день. 20 января – в день рождения Бузовой – мы решили изучить ее Instagram и понять, в чем секрет такой популярности. О том, можно ли просто фотографироваться в купальнике, каждый день выкладывать еду и тоже набрать миллионы подписчиков, мы поговорили с руководителем digital-агентства ZAVOD Ириной Колясниковой.
Секрет успеха страницы в Instagram прост, считает эксперт по продвижению Ирина Колясникова. Прежде всего, это сама Бузова. Она смогла создать себе тот образ, который действительно привлекает миллионы поклонников. Людям нравится, что она "сделала себя сама" и добилась популярности, не обладая какими-то выдающимися природными данными. И многие (особенно девушки) хотят равняться на современную self-made звезду. Именно это и является центром притяжения для подписчиков в Instagram, считает Колясникова.
Также она подметила еще одну хитрость: у Ольги закрытый аккаунт. И даже если людям просто хочется заглянуть, как там поживает звезда (а желающих много), приходится подписаться. Это тоже дает существенный прирост.
Ну и, конечно, нельзя не отметить самоиронию Ольги. Пожалуй, это лучшая защита от противников ее творчества. Что-что, а посмеяться над собой Бузова любит и умеет. Да что там, взгляните хотя бы на клип "Танцуй под Бузову" (мозг выключать не нужно, но "арбузами потрясти" можно).
Еще как. Это один из самых популярных видов контента, уверена руководитель digital-агентства. И Бузова использует это с умом.
"Instagram – это прежде всего контент. Instagram правильно выстроен с точки зрения контента. У нее много действительно красивых и качественных фото. Вот, например, она отдыхает за границей и выставляет свои фото в купальниках. Это красиво и действительно привлекает внимание. У Бузовой мы видим качество во всех смыслах: все правильно снято с точки зрения композиции. К тому же посты сопровождаются еще и интересными вовлекающими подписями. В конце концов, просто приятно смотреть: красивая девушка в красивой одежде и в красивых местах", – пояснила Колясникова.
На самом деле, это действительно плохо и может оттолкнуть людей. Но в случае с Бузовой все иначе, объясняет Ирина.
"Если мы говорим про коммерческие аккаунты, то да: это будет надоедать, люди будут отписываться. Никому не хочется пролистывать кучу сторис. Но Бузова – особый случай. На нее подписаны фанаты, для которых Оля – пример для подражания. Авторитет в моде и в жизни. И они действительно готовы следить за каждым ее шагом. Это уже как наркотик для подписчиков", – рассказала эксперт.
А кто сказал, что она занимается этим одна? Невооруженным глазом заметно, что ее Instagram – это плод серьезной командной работы, подчеркнула Колясникова. Например, заметно, что нередко Ольгу снимает кто-то другой. Причем очень профессионально и качественно. И это касается не только постов, но и сторис.
К тому же, как может быть лень заниматься тем, что приносит деньги? У Бузовой много коммерческих постов и сторис. А учитывая количество ее подписчиков, реклама в ее Instagram стоит огромных денег. По данным Forbes, годовой доход певицы от рекламы в Instagram составляет 860 тысяч долларов. Поэтому все эти купальники, еда, селфи и бесконечные сторис не напрасны – все это приносит Бузовой огромную прибыль.
А вот с этим уже сложнее. Несмотря на то, что Instagram Бузовой идеально выстроен с точки зрения контента, это не самое главное, отметила Колясникова. Прежде всего важен интерес к самой персоне, а затем уже ее аккаунты в соцсетях.
"Все эти приемы не работают без интереса к самой личности. Да, какой-то прирост подписчиков будет. Но это будут даже близко не те масштабы, которых удалось добиться Бузовой", – расстроила нас Ирина.
Так что если вы уже надеялись нарядиться в купальник и набрать миллионы подписчиков, спешим расстроить: нужно для начала записать пару хитов. Только не про "половины", "мандаринки" и "лайкера" – в этом вам Бузову все равно не переплюнуть.
Комментарии
а почему заблокировано абсолютно нормальное сообщение? или про нее как про президента-только хорошее?
Потаскушка
Мне вот интересно, сми платят за каждое упоминание об этой .... ?
Один из показателей что общество заражено. При таком количестве фанатов можно не только конституцию переписывать, но и в библии менять Иисуса на Путина. Все прокатит как по маслу.
блокируется )), если кратко, то как в рекламе- и коза твоя дура ))))))
в каком месте у этой есть мозг?
мне страшно за соотечественников которые любят это