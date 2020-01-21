Когда Пасха в 2020 году: как подготовиться и что нельзя делать в праздник

Какого числа православная Пасха в 2020 году?

В этом году отмечать Светлое Христово Воскресение православные будут 19 апреля.

Пасха – это самый большой и светлый христианский праздник, в который вспоминают Воскресение Христово на третий день после мучений и смерти.

В этот день в храмах проходят торжественные богослужения. Пасхальная служба традиционно начинается крестным ходом вокруг церкви. После богослужения (а также заранее – днем в Страстную субботу) в храмах освящают куличи, творожные пасхи, пасхальные яйца и все, что приготовлено к праздничному столу для разговения.

Творожная пасха в виде усеченной пирамиды означает Гроб Господень, в котором совершилось Воскресение Христово. Кулич – символ тела Господнего. А вот крашеное яйцо символизирует кровь Христа и новую жизнь. По преданию, Мария Магдалина пришла сообщить императору о воскресении Господнем с яйцом в руке и оно окрасилось в алый цвет.

Для христиан этот праздник означает переход от смерти к вечной жизни со Христом – от земли к небу, что возглашают и пасхальные песнопения: "Пасха, Господня Пасха! От смерти бо к жизни, и от земли к небеси Христос Бог нас преведе, победную поющия".

Церковь празднует Пасху 40 дней – столько же, сколько Христос был с учениками после Своего воскресения. Первую неделю после Воскресения Христова называют Светлой, или Пасхальной седмицей.