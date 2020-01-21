Мели, Емеля. Что делать 21 января для здоровья детей и почему в этот день пили женихи

И что же это за гости, которые приносили детям здоровье?

В Емелин день на Руси приглашали в гости кумовьев и угощали их вкусными блюдами. Считалось, что крестные родители ребенка помогают сберечь его здоровье. При этом кум с кумой должны были принести с собой подарок – полотенце и брусок мыла. Их вручали хозяйке дома со словами: "Вот тебе, кума, мыльце да белое белильце для крестника". Это мыло потом использовали при купании ребенка, приговаривая: "С гуся вода, с моего дитятка худоба!"

В народе бытовало поверье, что в этот день можно излечить людей, которые страдали застарелой лихорадкой. Для этого использовали траву лихоманник.