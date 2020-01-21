Мели, Емеля. Что делать 21 января для здоровья детей и почему в этот день пили женихи

21 января по народному календарю отмечают Емелин день. Его другое название – Емельян Зимний. В народе считали, что в этот день всегда метут метели и бураны. Отсюда и такое название. Кстати, наши предки умели по ветру 21 января определять погоду на лето, и приглашали особых гостей, которые защищали детей от болезней. А еще Емелин день считался праздником женихов, которых женили на нелюбимых. Подробнее читайте в материале amic.ru.
В Емелин день на Руси приглашали в гости кумовьев и угощали их вкусными блюдами. Считалось, что крестные родители ребенка помогают сберечь его здоровье. При этом кум с кумой должны были принести с собой подарок – полотенце и брусок мыла. Их вручали хозяйке дома со словами: "Вот тебе, кума, мыльце да белое белильце для крестника". Это мыло потом использовали при купании ребенка, приговаривая: "С гуся вода, с моего дитятка худоба!"
В народе бытовало поверье, что в этот день можно излечить людей, которые страдали застарелой лихорадкой. Для этого использовали траву лихоманник.
А на следующий день, 21 января, наступал черед парней. Молодые люди считали, что если в этот день "залить" супружество алкогольными напитками, то в нежеланном браке будет спокойствие, а общение с немилой супругой пройдет без ссор и скандалов.
Особых запретов нет. Однако наши предки в этот день не работали в первой половине дня. 21 января завершал цикл рождественских праздников. Со следующего дня уже приступали к полноценной работе.
Еще 21 января старались не выезжать в далекую дорогу, так как вьюга на Емелин день считалась опасной.
Емелин день называют Перезимником, так как он обозначал переход зимы в весну и предвещал скорое улучшение погоды. Метель в этот день считалась обычным явлением. В народе даже говорили: "Мели Емеля, твоя неделя!"
На Руси считали, если в Емелин день ветер с юга дует, то летом часто будут дожди и грозы.
Человек, который заболел в этот день, скоро поправится, согласно народному поверью.
Если за окном мороз, то тепла ждать нескоро.
Дома окна запотели – к оттепели.
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